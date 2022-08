Festival ľudovej hudby piatich národov v Čobánke

Uverejnené: sobota, 27. august 2022, 05:17

V Čobánke, kde okrem príslušníkov väčšinového národa vedľa seba žijú aj Nemci, Srbi, Rómovia a Slováci, sa 6. augusta po štvrtý raz konal Festival ľudovej hudby piatich národov. Novinkou tohto ročníka boli vystúpenia folklórnych súborov aj zo zahraničia: ženský spevácky zbor Bazsarózsa, po slovensky Pivonka, zo slovenskej obce Zatín a tamburínový orchester Róna zo srbského Molu.

Cieľom podujatia, na ktorom účinkovalo 6 kapiel piatich národov, aj tentoraz bolo posilnenie kultúrnej rozmanitosti, zachovanie spoločných hodnôt a tradícií. Stretnutie sa konalo na športovom ihrisku.

Vlani bol festival posilnený o gastro líniu, v ktorej organizátori pokračovali aj teraz. Štyri národnosti, ale aj ženy zo Zatína, varili i pohostili návštevníkov. Okrem Nemcov, ktorí sa na poslednú chvíľu rozhodli pripraviť tradičné švábske jedlo, ostatní si za základnú ingredienciu zvolili fazuľu. Čobánski Slováci mali na pomyselnom jedálnom lístku pilíšsku fazuľovú polievku s veľkými haluškami.

Kultúrny program otvoril tamburínový orchester zo Srbska. Potom nasledoval ženský zbor zo Slovenska. Jeho program vystriedalo vystúpenie srbského speváka Krunoslava Agatića Kića so skupinou Zora. Popoludňajší folklórny blok uzatvorilo vystúpenie nemeckej národnostnej kapely Die Spitzbuben z Verešváru.

V druhej časti folklórneho programu sa obecenstvu prihovoril starosta obce József Völgyes. Na pódiu stál so svojim zástupcom a s predsedami národnostných samospráv. Vo svojom prejave zdôraznil, že spolužitie národností v Čobánke je aj v 21. storočí dôležité. Dodal, že miestne obyvateľstvo malo vždy dobré vzájomné vzťahy, pomáhalo si. J. Völgyessvoj príhovor ukončil želaním, aby táto vzájomná spolupráca vydržala aj naďalej, veď kultúra a tradície miestnych národností obohacujú každodenný život obce, ako aj postoje väčšinového národa.

Na pódium následne nastúpili reprezentanti rómskej národnosti. Mónike Lakatosovej, ktorá spieva v kapele Romengo, nedávno udelil prezident Maďarska Kossuthovu cenu. Večerný program zakončila maďarská skupina Góbé, ktorá je hrdá na nedávno získanú cenu Fonogram. „Druhý raz nás pozvali na festival a poprosili o gastronomickú spoluprácu. V tomto roku na tému fazuľa. Trošku sme si museli lámať hlavy, lebo sme nechceli variť to isté ako Srbi, Rómovia, Nemci, lebo túto strukovinu mali použiť všetci. Do poslednej chvíle sme tajili naše jedlo. Srbi plánovali čevapčiči s pečenou fazuľou, Rómovia chceli pripraviť fazuľový guľáš a my, Slováci, sme sa rozhodli predstaviť jedlo, ktoré mávali pilíšski Slováci v piatok. Najprv sme mysleli na pôstnu fazuľovú polievku s veľkými haluškami, ale slovenskí obyvatelia obce nám dali údené rebrá, kolienka i šunku. Naša voľba teda padla na výdatnú fazuľovú polievku. Nemecká národnosť však v poslednej chvíli zmenila plán a pripravila tunkedle a perkelt,“ povedala predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Čobánke Monika Szabová. Zdôraznila, že sa pozvaniu veľmi potešila, lebo Slováci v Čobánke aj v tomto roku mohli prezentovať svoje gastronomické tradičné zvyky. Dodala, že slovenská samospráva sa zoznámila s pozvanými hosťami zo Zatína, nadviazala kontakt a vymenila si skúsenosti.

Predstaviteľka miestnych Slovákov prezradila, že 19. septembra sa v Čobánke bude konať Dedinský deň, na ktorom predstavia publikáciu zostavenú Gregorom Papučkom z diel Jozefa Baďuru a Jozefa Bajteka s názvom Sila čobánskej prírody v lyrike a v obrazoch. Slovenská samospráva plánuje na túto akciu prispieť aj koláčmi upečenými v peci. Práve na postavenie jej novej strechy získala financie v tomto roku od Fondu Gábora Bethlena.

AR

Foto: M. Szabová