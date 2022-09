Kniha o dedičstve v hudbe a histórii

Uverejnené: piatok, 09. september 2022, 07:18

V Kultúrnom dome Štefana Lamiho v Pišpeku sa 2. septembra konala prezentácia knihy Hudobné a historické dedičstvo slovenských osád na hornom povodí Galgy – Guta, Jača, Čuvár, Pišpek, Ďurk – II. historický prehľad. Autorkou je Monika Berényiová Lamiová, ktorá je dcérou, ale predovšetkým nositeľkou dedičstva vynikajúceho folkloristu Štefana Lamiho. Odbornou konzultantkou zväzku je profesorka Anna Divičanová.

Program otvorila moderátorka Erika Zemenová Palečková. Medzi hosťami privítala podpredsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Moniku Szabovú a predsedníčku Slovenskej samosprávy Peštianskej župy Emese Gyimesiovú Sokolovú. Slovenská samospráva vo Vacove bola zastúpená predsedom Júliusom Altom a podpredsedníčkou Máriou Menczerovou, ktorá zároveň zastupovala aj obec Ďurku. Okrem toho bola prítomná regionálna vedúca Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Monika Herédiová Sinková.

Na začiatku prezentácie knihy Erika Zemenová Palečková citovala z predslovu knihy. „Cieľom mojej knihy bolo zbieranie, spracúvanie a vydanie piesní a rečňovaniek (…) ktoré sa ešte nachádzajú v dedinách horného povodia Galgy. (…) Zaujímal ma pôvod ľudových piesní a ich rozšírenie v minulosti a v súčasnosti. (…) Mojím cieľom bolo zachrániť a zachovať si naše existujúce piesne. Ak sú už pozbierané, sú prístupné pre každého, kto sa o ne zaujíma. (…) Bola by som rada, keby sa čitatelia oboznámili s okolím a okolnosťami, kde a ako žili ich predkovia – veď tieto odzrkadľujú našu rodnú zem. Bolo by dobré, keby si tu žijúci Slováci uvedomili, že oni sú vlastníkmi tohto dedičstva, ktoré musia odovzdať ďalším generáciám.”

Knihu predstavila redaktorka publikácie Klára Erdélyiová Molnárová. Publikácia bude pozostávať z dvoch zväzkov. Obyčajne vychádza najprv prvý zväzok, až potom druhý. Teraz sa však stalo, že prvý zväzok – Spevník – uzrie svetlo sveta až neskôr. Redaktorka K. Erdélyiová Molnárová, spolu s M. Berényiovou Lamiovou ešte stále na ňom pracujú. Aby sa podarilo vydať prvý zväzok na budúci rok, musí byť spracované ohromné množstvo piesní. Druhý diel je teoretická analýza, historické rozjímanie okolností vzniku spevného folklórneho dedičstva. Mapy, ktoré sa nachádzajú v druhej knihe, vytvoril kartograf z Debrecína Gábor Németh. Technickým redaktorom knihy je Tamás Erdélyi.

Po predstavení publikácie nasledoval kultúrny program. Organizátori prezentácie a autorka sledovali najmä myšlienku, ako predstaviť obsah knihy. Zazneli spevavé výňatky z diela. V programe sa predstavili skupiny obcí, o ktorých sa v knihách píše, napríklad Čuvár, Jača, Ďurka, Guta a Pišpek. Večer bol výnimočný už aj tým, že mnohé z vystupujúcich skupín sa dali dokopy len z príležitosti prezentácie knihy. Organizátori museli zabojovať s ťažkosťami príprav, keď chceli koordinovať činnosť dočasných formácií. Samozrejme, spoluúčinkovala aj ľudová hudba Čibaj banda.

Po kultúrnom programe ešte moderátorka E. Zemenová Palečková položila autorke publikácie niekoľko otázok. Na otázku, ako sa cíti po predstavení knihy, M. Berényiová Lamiová odvetila, že dobre a najmä je veľmi vďačná, že svoju knihu mohla vydať. Vzhľadom na to, že je to už autorkina štvrtá kniha, moderátorku zaujímalo, či plánuje v dohľadnej dobe napísať aj ďalšie publikácie. Tiež dodala, že tieto knihy sú veľmi užitočné aj na hodinách slovenskej vzdelanosti. Vo svojej odpovedi M. Berényiová Lamiová nesľubovala ďalšiu literárno-vedeckú žatvu, dôvodom je asi veľká práca, ktorá autorku čaká na prvom diele terajšej publikácie. Možno si to však rozmyslí a napíše ďalšiu prácu, v ktorej si budú deti na hodinách s radosťou listovať. Aspoň tak ju všetci poznajú...

Večer pokračoval autogramiádou a debatou s malým pohostením.

Foto: autor