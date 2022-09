Halušky znova ovládli Veňarec

Uverejnené: piatok, 16. september 2022, 10:11

Po dvoch rokoch sa vo Veňarci opäť konal Haluškový festival. Organizátori 17. ročníka si aj tentoraz dali záležať na tom, aby si podujatie zachovalo svoju tradičnosť, kultúrnu čistotu. Ich rozhodnutie sa nedalo ničím ovplyvniť. Hneď po vstupe cez hlavnú bránu ma obkľúčili Héhalomčania.

Po krátkom rozhovore mi prezradili, že mali v pláne ponúkať návštevníkov aj langošmi či palacinkami, ale ich návrh neprešiel. Napokon však z Haluškového festivalu neodišli s dlhým nosom, ich pokrmy v súťaži valcovali hneď v dvoch kategóriách. Súťažiace skupiny vo varení halušiek skoro ráno prichádzali do festivalového dvora. Programy sa oficiálne začali až poobede, no už dve hodiny predtým si návštevníci mohli vymieňať svoje stravné lístky za halušky. Bol som milo prekvapený, že málokto si kúpil jedlo z nesúťažného stanu, kde predávali hranolčeky, perkelty, gyros a iné „nehaluškové” jedlá. Rozradostilo ma aj to, že obyvatelia „hosťujúcich“ obcí, ktorí sa rozhodli svoje voľné sobotňajšie popoludnie venovať veňareckému festivalu, s úsmevom na tvári a s maximálnou ochotou vítali i obslúžili ľudí. Širokej verejnosti ukázali, že Slováci v Maďarsku sú súdržní, dobrosrdeční, milí a pohostinní. V tomto roku špeciálnym hosťom boli Slováci zo zemplínskeho regiónu. Spevácky súbor Kvety Hút z Pálházy spieval na pódiu, Baňačania na čele s vedúcou regiónu Zuzanou Xéniou Szabovou verejnosť potešili makovými a orechovými parenými buchtami plnenými slivkovým lekvárom.

Kultúra Slovákov v Maďarsku nezapadla prachom stáročí

Krátko po dvanástej podujatie otvoril starosta Veňarca Sándor Szabó. Obecenstvu sa prihovoril aj parlamentný poslanec Mihály Balla.Vo svojom príhovore zdôraznil, že festival je zameraný na zachovávanie tradícií a hodnôt palóckej (plaveckej) a slovenskej kultúry. Dodal, že tieto podujatia vždy posilňovali miestne, ako aj regionálne komunity. Predseda Novohradskej župnej samosprávy Nándor Skuczi hovoril o spoločnom záujme, – aby sa tu žijúci ľudia cítili dobre, videli zem Plavcov, svoj domov a boli hrdí na pôvod. Po príhovore hlavného župana Úradu vlády Novohradskej župy Sándora Szabóa sa obecenstvu prihovorila podpredsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Mónika Szabová. Spomenula, že v krajine je mnoho festivalov, napríklad klobásový, slivkový alebo závinový, ktoré by sa neuskutočnili bez Slovákov v Maďarsku. „Je veľmi dôležité dediť tieto tradície z generácie na generáciu. Hovorí sa, že neodmysliteľným znakom národa je i jazyk, ale treba sa oboznámiť aj s národnostnou kultúrou a k nej patriacimi folklórnymi a gastronomickými prvkami. Tieto patria k nám, Slovákom,” povedala M. Szabová s tým, že Slováci v Maďarsku sú veľmi radi a vďační, že do Veňarca neprišli ochutnať jedno z tradičných slovenských jedál, halušky, len Slováci, ale aj príslušníci väčšinového národa.Podpredsedníčka spomenula, že onedlho národnosti čaká veľmi dôležitá úloha, keďže v októbri bude sčítanie ľudu. „Pri sčítaní bude dôležité, aby sme sa hlásili k našej identite, aby sme sa rozprávali o tom, že patríme k národnosti, keďže aj Úrad vlády Maďarska dbá na to, aby sa národnosti naďalej rozvíjali a silneli,” dodala na záver M. Szabová.

Folklórne spomínanie s úctou a láskou

Haluškový festival by sme si ani nevedeli predstaviť bez Terézie Nedeliczkej, ktorá už 17 rokov organizuje a moderuje podujatie. Tentoraz hlavným motívom kultúrneho programu bolo spomínanie. Festival bol venovaný nedávno zosnulej starostke Veňarca Marte Hrncsjárovej. Kultúrny program tradične otvoril Lopatkový tanec v podaní žien z miestnej folklórnej skupiny Rozmarín, ktorá si svojím blokom zaspomínala na stálu účastníčku festivalu Máriu Nedeliczkú. Spevácka skupina Kvety Hút z Pálházy spievala na pamiatku Evy Szilágyiovej Šubovej, ktorá bola choreografkou mnohých telies, medziiným aj Veňarčanov. Tanečný súbor Muzsla z Pastuchova si vo svojom programe uctil pamiatku lekárnika Gyulu Fehérváriho. Posledným vystupujúcim, čerešničkou na torte, presnejšie slaninkou na haluškách, bolo vystúpenie Dychového orchestra zo Šárišápu.

Koľko ľudí, toľko chutí

Na záver 17. ročníka Haluškového festivalu ostalo vyhodnotenie súťaže vo varení. Do porotcovského kresla si sadli konateľ Neziskovej verejnoprospešnej s. r. o. SlovakUm Imrich Fuhl, národnostný referent Ministerstva vnútra Maďarska Štefan Kraslán, bývalý starosta obce Parád Oszkár Nagy a predseda kultúrneho a turistického klastera Združenie „Cesta Plavcov“ József Bózvári. Predsedníčkou poroty bola M. Szabová, ktorá ceny v papierových darčekových taškách odovzdala spolu so starostom Veňarca. „Kati” nemali ľahkú úlohu, keďže museli vyniesť verdikt v štyroch kategóriách. Medzi kapustovými tretie miesto získala skupina z Gengeľagu, druhé patrilo Tvrdému jadru z Legíndu a prvenstvo si odniesli Guťania. V kategórii Halušky s prílohou bronz putoval skupine z Bujáku za perkelt z kuracích žalúdkov, za makové halušky si strieborné umiestnenie zaslúžili Agárdčania. Za hríbovú variáciu halušiek si zlato odniesli Héhalomčania. Medzi tvarohovými tretie miesto získali Veňarčania, druhé Starkí z Legíndu a porote najviac chutili halušky z Héhalmu. V kategórii Tradičné bryndzové halušky na tretej priečke skončila skupina z Guty, na druhom mieste Starkí z Legíndu. Aj tentoraz sa ukázalo, že Veňarčania sú neprekonateľnými majstrami vo varení tradičných halušiek, získali prvé miesto. Mimoriadnu cenu si odniesli hostia zo Zemplína. Skupina z Baňačky zaútočila na chuťové poháriky parenými buchtami. Papierovú darčekovú tašku za účasť si prevzali Terézia Benyová, skupina z Veňarca a Bíru. „O rok sa opäť stretneme a porota bude čakať tradične pripravené halušky. Na ich prípravu stačí múka, bryndza, soľ, voda a slanina,” rozlúčila sa M. Szabová.

Programy ušité na mieru

Ako v každom roku, aj tentoraz organizátori nachystali pre návštevníkov veľa sprievodných programov. Zo širokej palety spomenieme len niekoľko. Okrem výstavy kameňov a geologických zvyškov, jazdy na koňoch a na traktore, hladkania exotických zvierat, deti i dospelí si mohli pozrieť Oblastný dom a múzeum krojovaných bábik. Na jeho dvore boli rôzne ľudové hry: hádzanie vankúšikov do hrncov, triafanie do cieľa, pexeso, skladanie drevených obrázkových kociek, frotáž, prostredníctvom ktorej sa dalo kopírovať reliéfnu štruktúru Oblastného domu na papier. Záujemcovia mali možnosť zoznámiť sa s technikou podkovania vajíčok a výrobou hlinených predmetov. V kostole bola zariadená výstava starých evanjelických spevníkov, Tranosciov. Z Haluškového festivalu nechýbal ani jarmok s ľudovoumeleckými výrobkami a kreatívna dielňa s farebnými bylinkami PirOsLábOs.

Podujatie usporiadali Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, regionálne kultúrne stredisko Veňarec, Obecná samospráva a jej inštitúcie vo Veňarci, Združenie novohradských a hevešských Slovákov, Slovenská národnostná samospráva vo Veňarci, Miestna organizácia Zväzu Slovákov v Maďarsku, Evanjelická cirkev vo Veňarci, Civilná ochrana vo Veňarci a Združenie za Veňarec. Haluškový festival podporili aj súkromné osoby a podnikatelia.

Atila Rusnák

Foto: autor

