Národnosti, chute a tradície v Békešskej Čabe

Uverejnené: sobota, 10. december 2022, 05:38

Pod týmto názvom sa v Kultúrnom stredisku Čabianska perla (Csabagyöngye) uskutočnilo podujatie, ktoré zorganizovalo Združenie pre komunitu mesta Békešská Čaba, zamerané na kuchyňu a kultúru miestnych národností.

Podujatie otvoril parlamentný poslanec Tamás Herczeg. Ako povedal, návštevníci mohli ochutnať širokú škálu jedál, od polievky čorba a koláčikov, až po plnenú kapustu a čabianske bryndzové halušky (rezance). Zdôraznil, že súčasťou podujatia je aj ukážka remesiel a jarmok, ako aj hudobné programy. Pripomenul, že táto iniciatíva je spojená s Dňom národností, ktorý sa koná 18. decembra. Vysvetlil, že v strednej Európe, v Maďarsku, v Békešskej župe a v Békešskej Čabe žije mnoho národností, ktorých tradície, históriu a hodnoty si vážime.

Národnosti zohrali rozhodujúcu úlohu v histórii a rozvoji Čaby, pretože formovali obraz mesta svojou vlastnou kultúrou. Gastronomické tradície Slovákov, ktorí naše mesto opätovne založili, sú dnes národne uznávanou značkou. Tak ako zvyky rôznych národností formovali každodenný život mesta, ich tradičné jedlá formovali aj chute jedál rodín v slovenskej metropole Dolnej zeme. Program Národnosti, chute, tradície ponúkal bezplatné ochutnávky jedál rôznych národností žijúcich v župnom meste a gastronomickú cestu po tradičnej slovenskej, rómskej, rumunskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej kuchyni.

Na podujatí sa zúčastnil aj predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely. Priviedol svoj tím, ktorý predával zo slovenských podujatí dobre známu „sviňu vo vreci“. K dispozícii bola aj najpredávanejšia kniha slovenskej samosprávy „Dobrí apeťík“. Návštevníci si mohli zakúpiť tiež výšivky z krúžku Rozmarín. Predseda samosprávy povedal: „V Maďarsku je 18. december Dňom národností a s blížiacim sa dátumom sa organizuje množstvo veľkých i malých podujatí, ktoré majú na tento deň upozorniť. Kultúrne stredisko Čabianska perla nás oslovilo, aby sme sa zúčastnili na národnostnom festivale, na ktorom by sme mohli prezentovať naše typické slovenské jedlá a prvky našej kultúry. Ako jednu z gastronomických špecialít sme si prirodzene vybrali „brindzovje“ halušky. S blížiacimi sa Vianocami sa aj toto jedlo stalo dôležitou súčasťou života ľudí, nehovoriac o našej ďalšej špecialite, ktorou je vianočná kapustnica, pripravovaná s čabianskou klobásou.“

Predseda združenia Ondrej Malatyinszki povedal, že pri príležitosti Dňa národností 18. decembra sa snažili pripraviť program, v ktorom by národnostné samosprávy v Békešskej Čabe mohli záujemcom predstaviť svoje hodnoty, gastronómiu a kultúru.

„Opätovné založenie mesta sa uskutočnilo pred niečo vyše tristo rokmi a boli to Slováci, ktorí pretvorili mesto, a ich kultúra formovala jeho podobu. Práca slovenskej komunity a samosprávy je známa aj za hranicami Čaby a krajiny. Aj oni prispievajú k reputácii Čaby ako najpočetnejšia a najaktívnejšia národnosť. Považovali sme však za dôležité upozorniť širokú verejnosť aj na iné, menšie národnosti. Národnosti, samosprávy národnostných menšín prítomné na podujatí, slovenská, rómska, rumunská, nemecká, poľská a ukrajinská, stále zohrávajú dôležitú úlohu v živote Békešskej Čaby. Ich zvyky sú neustále začlenené do nášho každodenného života, vďaka čomu je mesto rozmanitým sídlom.“

Na pódiu mohli diváci vidieť vystúpenia zúčastnených národností. Našich Slovákov reprezentoval citarový súbor Strapce, ktorý predviedol skladby z Békešskej Čaby a Poľného Berinčoku.

Organizátori nám povedali, že program bol realizovaný so zámerom vytvoriť tradíciu a že by v ňom chceli v budúcnosti pokračovať a rozšíriť ho. Veríme, že sa im to podarí.

(BPL)

Foto: Magdolna Péliová