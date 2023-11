Omladenie v centre pozornosti – zo zasadnutia čabianskeho regiónu ÚKSM

Uverejnené: sobota, 18. november 2023, 05:23

V Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe sa 10. novembra konalo zasadnutie čabianskeho regiónu Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Bolo o čom diskutovať aj v tomto roku, veď táto oblasť krajiny patrí medzi najaktívnejšie, čo sa týka kultúrneho a politického života Slovákov. V regióne je 10 Slovákmi obývaných miest a obcí: Békeš, Čabasabadi, Čorváš, Elek, Gerendáš, Kétšoproň, Medeš, Poľný Berinčok, Telekgerendáš a Békešská Čaba.

Vedúca regiónu Hajnalka Krajcsovicsová na úvod schôdze zdôraznila podstatu takýchto stretnutí, hoci vedúci slovenských spolkov a samospráv sú takmer v dennom kontakte s regionálnym strediskom. Sú priestorom na zhrnutie celoročnej činnosti, projektov a diskusiu o ťažkostiach.

Predsedníčka Slovenskej samosprávy obce Kétšoproň Erika Tóthová vyzdvihla vynikajúcu spoluprácu s obecnou samosprávou a Folklórnym spolkom Horenka. 16. apríla organizovali svoje tradičné čajové popoludnie, kde po slovensky vystúpili mladí Šoprončaia, škôlkari, žiaci miestnej základnej školy a na pamiatku 70. výročia získania samostatnosti od Békešskej Čaby sa predstavil tanečný súbor Perly Čaby. 22-25 júna súbor mladých citaristov Zornička účinkoval na folklórnom festivale Deti pod Poľanou v Hriňovej. S týmto slovenským mestom má obec už 10 rokov priateľské vzťahy. 18. augusta pricestovala 50-členná skupina hriňovských detí na 10. ročník Národnostného folklórneho festivalu v Kétšoproni. V Katolíckej základnej a materskej škole svätého Štefana pravidelne organizujú národnostné popoludnia, kde sa hovorí o podstate slovenského bytia na Dolnej zemi. „V škole vyučujeme slovenčinu dvakrát týždenne, čo žiaľ nespĺňa podmienky národnostnej normatívy, tým pádom slovenská samospráva musí kupovať slovenské učebnice,“ dodala predsedníčka. Ako dobrú správu uviedla, že v októbri získal jeden žiak jazykovú skúšku stredného stupňa zo slovenského jazyka. Na konci školského roka sa pripravujú na slovenskú jazykovú skúšku piati.

Predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Medeši Mária Nyáriová Sláviková predovšetkým poďakovala čabianskej slovenskej samospráve a Čabanom za podporu, výsledkom čoho vznikla veľmi úzka spolupráca medzi „Veľkou a Malou Čabou.“ Dodala, že ich prvoradým cieľom bolo zviditeľniť miestnu slovenskú komunitu. Zúčastnili sa na rôznych slovenských podujatiach v Békešskej Čabe, Čabasabadi a Eleku. Podčiarkla, že podľa sčítania obyvateľstva je Medeš jediná obec na Dolnej zemi, kde vzrástol počet Slovákov. Pravidelne organizujú prehliadky Slovenského oblastného domu pre žiakov základnej školy a pripravujú sa na tohtoročný Deň národností pestrým slovenským programom.

Predseda Slovenskej samosprávy v Eleku Tibor Döme povedal, že v Eleku sú veľmi dobré podmienky na organizovanie národnostných podujatí. V meste žijúce štyri národnosti si rozdelili rok, tým pádom sa skoro každý týždeň koná nejaký národnostný program. Medzi inými slovenská zabíjačka, stavanie mája a v neposlednom rade veľkopiatkové umývanie sa pri fontáne na hlavnom námestí. Dodal, že v tomto roku sa im podarilo podpísať partnerskú dohodu o spolupráci so slovenským mestom Smižany.

Predsedníčka Organizácie Slovákov v Poľnom Berinčoku Juliana Borguľová vo svojej správe uviedla, že v tomto roku oslavovali 300-ročné jubileum založenia mesta, takže spolu s mestom zostavili plán podujatí na celý rok. Konala sa konferencia o tamojších národnostiach, ale aj cyklotúra, v rámci ktorej navštívili obce, odkiaľ prišli prví Slováci do Berinčoka. Predsedníčka dodala, že kladú veľký dôraz na oživenie slovenského jazyka a výchovu mladej generácie. „Náš Páví krúžok spieva len po slovensky a našim deťom v lete v tábore organizujeme intenzívny kurz slovenčiny.“ Miestny národnostný tábor je taký populárny, že na budúci rok plánujú dva turnusy. V plnom prúde je jazykový kurz slovenčiny pre dospelých a obnova takzvaného Uličkového domu pokračuje. V Slovenskom dome sa im podarilo vybudovať klimatizáciu a dokončiť energetickú obnovu budovy.

Slovenská samospráva v Békeši každý rok oslovuje miestnych školákov a škôlkarov na súťaž v kreslení. Predseda Ján Feledi dodal, že majú dohodu s miestnym reformovaným gymnáziom, tým pádom každý rok podporujú výlet tamojších študentov.

Čulý národnostný život je aj v Čorváši vďaka nadšenej slovenskej komunite a neúnavnej predsedníčke Slovenskej samosprávy v Čorváši Alžbete Hugyikovej. Ako nedostatok spomenula absenciu civilnej organizácie, tak všetko musí organizovať slovenská samospráva. Od roku 2017 prebieha rekonštrukcia Slovenského pamiatkového a spoločenského domu. Teraz pracujú na vybudovaní solárneho systému a energetickej rekonštrukcii budovy. V budúcnosti chcú upevniť partnerské styky s miestnou základnou školou, aby mohli pre žiakov organizovať slovenské dni a podujatia v oboch domoch. Ďalej majú na pláne pripraviť videá o pamiatkovom dome pod vedením Ondreja Dohányosa. Predsedníčka ďalej vyzdvihla Slovenský národopisný, výtvarný a náboženský tábor, ktorý veľmi úspešne zorganizovali v lete po prvýkrát.

Aj v obci Čabasabadi sa konali celoročné oslavy osamostatnenia sa od Békešskej Čaby, hovoril o tom predseda miestnej slovenskej samosprávy Matej Kešjár: „Keďže naša obec nemá školu, organizujeme Deň detí, aby sme vedeli osloviť mladú generáciu a ich rodičov.“ V poslednej dobe sa stali veľmi populárnymi aktivity mladých hasičov. Miestny tím bol v tomto roku na hasičskej súťaži na Slovensku. Na jablkovom dni bola rekordná účasť. Partnerské styky s Hradišťom naďalej prekvitajú a majú veľmi dobré kontakty s miestnou samosprávou. Miestni naďalej živia pamiatku sálašských škôl.

S vymenovaním slovenských programov v Telekgerendáši by sme mohli naplniť celé naše číslo, takže z referátu Eriky Szatmáriovej Baloghovej vyberieme len tie najväčšie. V tomto roku sa koncentrovali na oslovenie mladých rodín na tradičnom slovenskom čajovom popoludní 15. apríla, ako aj 30. apríla pri stavaní mája a maľovaní kraslíc v miestnom oblastnom dome. Ako predsedníčka vyzdvihla, do štyroch tried miestnej školy chodí spolu 15 detí. Školu od roku 2008 prevádzkuje katolícka cirkev a po prevzatí hneď zrušila výučbu slovenského jazyka. V tomto prípade je nevýhodou, že obec funguje, ako aglomerácia Čaby, takže žiaci navštevujú školy v meste. Ďalej vyslovila vďaku, že tohtoročný Slovenský škovránok sa mohol konať u nich. V tomto roku vyšla aj malá publikácia o dedine, vydaná Gastronomickou a turistickou jednotou dolnozemských Slovákov ČABA300.

Predsedníčka Slovenskej samosprávy v Gerendáši Katarína Priškinová vyzdvihla, že naďalej trvajú dobré styky s obyvateľmi Malej Mače, Sládkovičova a Ivančíc. Tieto 4 obce majú aktívne vzťahy už viac ako 10 rokov, stretávajú sa minimálne štyrikrát ročne na rôznych miestach. Dodala, že 19. mája za veľkej účasti domácich i hostí slávnostne otvorili obnovené nádvorie Slovenského pamätného domu. Aj v tomto roku organizovali tábor pre mladých na Slovensku a podporujú miestnu základnú školu.

Predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely povedal, že každý rok sa snažia načasovať miestne podujatia tak, aby sa ich mohlo zúčastniť čo najviac záujemcov z okolitých obcí. Takým je Jarmok, ktorý sa koná druhú septembrovú sobotu. „Je zvlášť potešujúce, že v tomto roku bol výnimočne úspešný aj Turičný pondelok v Oblastnom dome,“ dodal. V Áchimovej sieni Slovenského oblastného domu čaká návštevníkov výstava Tranoscií. Pripravujú aj vydanie knihy Čabjanská podsťenková kňižočka o miestnej architektúre a odievaní. Na budúci rok plánujú zorganizovať interaktívne prednášky na túto tému.

O. Kiszely vyzval prítomných aby sa začali pripravovať na budúcoročné voľby a aby sa pokúsili zapojiť mladých ľudí do činnosti slovenských samospráv. Čo sa týka koaličných rokovaní podčiarkol: „Dúfam, že sa vytvorí spoločná listina a jej líderkou bude Alžbeta Hollerová Račková. To je jediná garancia na pokojné úspešné pokračovanie našej činnosti.“ V decembri sa uskutoční prezentácia CD platne Folklórnej skupiny Talléros v Ďule. Na toto podujatie Slovenská samospráva Békešskej župy zabezpečila dva autobusy a z čabianskeho regiónu každá obec dostane v autobuse 2 miesta. Tí však, ktorým sa podarí získať človeka mladšieho ako 30 rokov, dostanú ešte jedno miesto navyše. Predseda tým chcel motivovať snahu na omladenie v slovenských samosprávach.

Na podujatí sa zúčastnila aj riaditeľka ÚKSM Katarína Király. „Som rada, že sa čoraz viac programov snaží osloviť deti. Nenechajme sa odradiť, ak sa deti neskôr odcudzia jazyku. Mnohé sa k nemu v dospelosti vrátia a hrdo sa hlásia k svojim slovenským koreňom.“ Potešilo ju aj to, že sa darí slovenským partnerským vzťahom. Zároveň oznámila, že najbližšia Konferencia slovenských národopisných zbierok v Maďarsku sa bude konať 20 apríla v Baňačke. Upozornila aj na to, že stále je možné sa pripojiť k Združeniu oblastných domov v Maďarsku.

Na konci zasadnutia pri večeri pokračovala voľná debata o budúcoročných voľbách. Podpredseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku M. Kešjár povedal: „Únia sa stretla s oboma nominujúcimi organizáciami – Zväzom Slovákov v Maďarsku a Slovenským spolkom Identita – a všetci podporujeme spoločnú listinu. Môžeme spolupracovať, nevnímame žiadne napätie. Rozbitie tejto jednoty by spôsobilo veľké škody.“

(BPL)

Foto: Facebook – ČOS