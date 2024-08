Koniec leta Čemerčanov - festival, hodina modlitieb a sústredenie

Uverejnené: piatok, 30. august 2024, 09:50

Napriek tomu, že bolo dovolenkové obdobie a viacerí členovia Spolku ľudových tradícií Malá Furmička odcestovali na prázdniny, jadro tanečnej skupiny sa nevzdalo. Ani v čase prázdnin deťúrence nezaháľali.

Vedenie spolku rozšírilo Malú Furmičku o žiakov materskej školy s národnostnou výučbou, teda o členov Malilinkej Furmičky, urobilo nové obsadenie úloh folklórneho programu a s tými, ktorí sa zúčastnili intenzívneho letného tanečného tábora si urobili v piatok pred vystúpením na festivale hlavnú skúšku. Mohli sa smelo odvážiť ísť so svojím programom na jubilejný 20. ročník folklórneho festivalu Očovská folklórna hruda do Očovej, ktorý sa konal 9. – 11. augusta. Pre festival je príznačné, že začína vystúpeniami folklórnych súborov a skupín z Podpoľania. Ale aj množstvo ďalších hostí sa od piatka až do nedele prezentovalo na jubilejnom ročníku Očovskej folklórnej hrudy.

V Remeselnom dvore bol hlavný program v sobotu 10. augusta dopoludnia, kedy bolo možné vidieť, zažiť i ochutnať množstvo tradičných výrobkov. Prebiehalo predvádzanie tkania pokrovcov, vyšívania krivou ihlou, či varenia a ochutnávka halušiek s urdou a ďalších domácich pochúťok, pečenie kváskového domáceho chleba a posúchov, pletenie z prútia, tradičná kuchyňa Hrudy, odváranie syra v salaši, tesárske práce s toporom a ďalšie. V obci sa zároveň počas festivalu uskutočnil už 7. ročník súťaže o najkrajšie priečelie a priedomie domu v Očovej.

Nedá sa povedať, že by tanečníci Malej Furmičky prišli oddýchnutí, pretože už skoro ráno sedeli v autobuse, aby prišli na miesto festivalu načas. V programe s názvom „Na pocťeňe...“ na pódiu Remeselného dvora predviedli detské hry a následne ukázali, ako tancujú „veľkí Furmičkári“, teda dospelí tanečníci súboru a zatancovali čemerské tance. Publikum ich odmenilo búrlivým potleskom. V programe „Či zhora, či zdola...“, ktorý sa začal v skorých popoludňajších hodinách, odštartovala Malá Furmička ľudovou piesňou v podaní Maji Beliczovej. Následne predviedli svoju interpretáciu Čemerskej svadby ako detskej zábavy. Diváci boli dojatí a niekoľkokrát sa roztlieskali. Vyzdvihnúť treba výkon Sonji Rataticsovej, ktorej zvonivý hlások rozbúchal srdcia obecenstva, keď spievala odobierku nevesty od rodičov.

Deti si zaslúžia veľkú pochvalu aj za to, že napriek veľkej horúčave vystupovali s plným nasadením. Opäť tak umocnili dobrú povesť Čemeru, predstavili tradičnú ľudovú kultúru čemerských Slovákov, veď textovú časť predstavenia predviedli v archaickom čemerskom slovenskom nárečí. Prenádherné ľudové kroje tiež uchvátili obecenstvo festivalu.

Okrem Malej Furmičky sa v detskom bloku predstavili DFS Kukučky, DFS Margarétka a žiaci letnej tanečnej školy DFS Poľana a TO ZUŠ Očová. V neskorých popoludňajších hodinách sa na pódiu striedali dospelí folkloristi a pod názvom „Rozumime si“ vystúpili kapely KUS Kysáč zo Srbska, FSk Míkovjan Míkovice z ČR a FSk Očovan. Vrcholom podujatia bolo v sobotu večer hudobno-tanečné pásmo Slovensko v podaní Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Toto vystúpenie, žiaľ, Čemerčania nemohli sledovať, pretože síce nekonečne nadšené, ale predsa len malé deti, čakali rodičia pred Domom čemerských slovenských tradícií. Autobus s unaveným drobizgom dorazil domov až po desiatej večer, zato však o zážitkoch z Hrudy budú rozprávať určite ešte dlho.

Ekumenická hodina modlitieb

V Deň sv. Štefana a nového chleba Slovenská národnostná samospráva v Čemeri pod vedením predsedníčky Alžbety Szabovej, spolu so Spolkom zachovávania tradícií Furmička organizuje Ekumenickú hodinu modlitieb. Aj tohto roku volený zbor usporiadal túto jedinečnú akciu, ktorá je vo veľkoobci ležiacej v tesnej blízkosti hlavného mesta 20. Augusta aj Dňom čemerského kroja. Inštalovaním výstavy a zapálením sviečok si pripomínajú tie „mamiky“, ktoré až do smrti aj vo všedných dňoch chodili v miestnom ľudovom kroji, pravidelne sa zúčastňovali na hodinách modlitieb, ale dnes už na nás hľadia s láskou zhora.

Hodina modlitieb sa začala aj tento rok v Dome slovenských tradícií v Čemeri slávnostným odovzdaním žatevného venca a príhovormi Alžbety Szabovej a starostu Istvána Fábriho, ktorý prevzal vyzdobený veniec. O duchovnú náplň sviatku sa postarali baptistický duchovný Zoltán Eszes, evanjelický farár Péter Kendeh, duchovný pastier reformovanej cirkvi Márk Balogh a v mene rímsko-katolíckej cirkevnej obce diakon József Kovács. Predstavitelia cirkví požehnali bochníky nového chleba, ktoré potom rozdelili medzi účastníkov slávnostného podujatia. O svoje slávnostné myšlienky sa podelil zbormajster László Takács. Počas aktu krájania chleba a modlitieb spieval zmiešaný spevácky zbor Vox Animi pod taktovkou Ildikó Rádulyovej. Na záver podujatia, ktorého sa zúčastnilo viac ako 200 stúpencov tradičnej obľúbenej akcie, počastovali organizátori hostí slávnostným obedom, svadobnou polievkou a plnenou kapustou.

Sústredenie s Jánošíkom

Po obede – ako tradične po Hodine modlitieb – členovia folklórneho súboru nasadli na autobus, aby odcestovali do Mojmíroviec na každoročné tanečné sústredenie. Tohto roku sa tejto ohromnej možnosti mohla zúčastniť Malá Furmička. V sprievode predsedníčky spolku Alžbety Szabovej vycestovalo na intenzívnu tanečnú prácu s muzikantom, choreografom a tanečným pedagógom Milošom Bobáňom a jeho manželkou Luciou 30 malých tanečníkov. Denne tri hodiny dopoludnia a tri popoludní nacvičovali tanečný a trošku aj divadelný príbeh o rodákovi z Terchovej, Jurajovi Jánošíkovi, s terchovskými tancami i pesničkami. Tréningy boli priam dospelácky tvrdé, ale ako nám Alžbeta Szabová prezradila, za dvadsať rokov pôsobenia Furmičky ešte nikdy nezažila, že by sa nemuseli texty piesní nových choreografií učiť ešte týždne doma. Po piatich dňoch sústredenia, cestou domov sa tentokrát v autobuse ozývali pesničky o Jánošíkovi na plné hrdlo s nadšením, zápalom a bez chyby. Predsedníčka čemerských organizácií je nekonečne pyšná na svojich zverencov, aké vynikajúce výsledky prináša národnostná výchova v základnej škole, veď ako dobre sa furmičkári dorozumievali s choreografmi. Vďaka zachovávaniu tradícií sa môže podariť revitalizovať slovenské jazykové dedičstvo v Čemeri!

Výsledky svojej húževnatej „táborovej“ práce deti z Furmičky hneď aj predvedú na Dňoch obce v Mojmírovciach 7. septembra. Ak sú naše informácie správne, čemerských tanečníkov budú sprevádzať Terchovčania pod vedením Miloša Bobáňa. V piatok 6. septembra sa v Regionálnom múzeu v Mojmírovciach bude konať slávnostné otvorenie výstavy krojovaných bábik Čemerská svadba, ktorú vytvorila a inštalovala Alžbeta Szabová.

Erika Trenková

Foto: A. Szabová, Vargosz