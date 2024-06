Hľadajme Boha, každé stretnutie s Ním

Uverejnené: nedeľa, 02. jún 2024, 05:23

Po dlhšej odmlke sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Lutherovom dvore v Budapešti opäť konala slovenská bohoslužba. Tentokrát sa Pán prihovoril veriacim prostredníctvom evanjelickej farárky Anetty Lászlóovej Agodovej.

Bohoslužba sa uskutočnila v poslednú májovú nedeľu, hlavným organizátorom bola Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti, ktorú vedie predsedníčka Monika Szelényiová. Agapé zabezpečila Slovenská samospráva VI. obvodu na čele s Jurajom Rágyanszkim a hudbou poslúžil kantor János Bacsi.

Základom kázne sestry farárky Anetty Lászlóovej Agodovej, vnučky básnika Juraja Dolnozemského, boli verše 1-8 zo 6. kapitoly Knihy proroka Izaiáša vo Svätom písme.

„V roku, keď zomrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje Jeho rúcha naplňovali chrám. Serafi stáli nad Ním, každý mal po šesť krídel. Dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. Vtom sa zachveli základy verají v prahoch pre hlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol sa mi úst a riekol: Ajhľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený. A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!“

Vychádzajúc z Písma svätého sa sestra farárka vo svojej kázni zamýšľala nad Božou svätosťou. Je to jedna zo zásadných vlastností, ktorá oddeľuje Boha od všetkých ostatných bytostí, ktorá Ho robí jedinečným a odlišným od všetkého ostatného. Božia svätosť nie je len Jeho dokonalosť, bezhriešna čistota, je to podstata Jeho „inakosti“, Jeho nadprirodzenosti. Božia svätosť spôsobuje, že sme v údive, až v úžase, keď postupne začíname chápať, čo i len po kúskoch, Jeho veľkosť a majestátnosť. Konštatovala, že Boh nechce, aby sme sa triasli od strachu. Prikazuje nám, aby sme Ho milovali celým srdcom, celou dušou, celou mysľou... On je náš Pán a Kráľ a našou povinnosťou je plniť Jeho vôľu. Boh túži premeniť hriešnikov na obraz svojej svätosti. Želá si, aby sme boli svätí, lebo aj On je svätý. Preto by sme mali hľadať Boha, každé stretnutie s Ním. Čítať Bibliu, chodiť na bohoslužby, na modlitby, na Večeru Pánovu. Keď budeme rásť duchovne, Boh zmení náš život. Zmení spôsob, akým rozmýšľame a to zmení spôsob, akým konáme a žijeme. Boh chce, aby sme ho videli ako svätého, chce nás očistiť od všetkej neprávosti a volá nás, aby sme žili pobožným životom pre Neho. „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ Tak nedôjde k poburujúcim činom (ako nedávny atentát na slovenského premiéra Roberta Fica) porušujúcim hodnoty, ktoré spoločnosť akceptuje a rešpektuje. Nebude ohrozená najväčšia hodnota, ktorou je posvätnosť života, povedala vo svojej kázni Anett Lászlóová Agodová.

Bohoslužba sa skončila Večerou Pánovou, po ktorej nasledovali priateľské rozhovory pri skromnom agapé.

(ĽF)

Foto: Ľubomíra Fallerová