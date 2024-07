Obnovili Kostol troch dedín

Uverejnené: nedeľa, 21. júl 2024, 05:42

Kostol troch dedín v Alkári znamená pre pôvodných obyvateľov Hornej Matry veľmi veľa. Predkovia tu žijúcich ľudí sa usadili v lokalite v polovici 18. storočia. V obciach dlho neboli kostoly ani cintoríny. V roku 1935 jágerský arcibiskup Lajos Szmrecsány rozhodol, že v hornomatranských horských obciach treba zriadiť farnosť. Zrealizovalo sa to v roku 1936 a v roku 1938 sa začala výstavba prvého kostola.

Kostol troch dedín je častým dejiskom cirkevných obradov. Omše sa tu konajú pravidelne pri príležitosti výročí priaznivých i nepriaznivých udalostí (napr. vysídlenie obyvateľov v roku 1947). V posledných desaťročiach sa uskutočnilo niekoľko rekonštrukčných prác s cieľom zachovať stav kostola, no taká rozsiahla investícia ako tá súčasná, tu ešte nebola.

Slovenská národnostná samospráva v Alkári získala v roku 2022 na obnovenie Kostola troch dedín 70-miliónovú podporu. Žiaľ, realizácia projektu sa trochu predĺžila. Dôvodom o. i. bolo, že vzhľadom na výšku podpory muselo prebehnúť verejné obstarávanie, ktoré trvalo viac ako rok. Po vybraní podnikateľa sa rekonštrukčné práce začali 12. júna 2023. Po postavení lešenia sa začalo s odstraňovaním strešnej bridlice. Už vtedy sa ukázalo, že kostolná veža i strop sú v mimoriadne zlom stave. Stropná kazeta, ktorú poškodil zatekajúci dážď, sa pretrhla, bolo ju treba vymeniť. Práce zahrnuté v rozpočte sa preto museli preplánovať, aby sa zmestili do výšky dotácie, a musela sa upraviť aj zmluva s podnikateľom. Na základe pôvodných plánov bolo potrebné vymeniť strešný kryt, opraviť práchnivejúcu fasádu nad vchodom a vymeniť okná nad vchodom i na galérii. Aj hornú časť bočných pilierov budovy odovzdanej v roku 1942 mimoriadne zničili poveternostné podmienky. Ich obklad bol tiež zahrnutý do úloh, ktoré bolo potrebné vykonať, ako aj renovácia schodov pred vchodovými dverami i dvier samotných. V súvislosti so strechou bolo potrebné vymeniť aj žľab a systém ochrany pred bleskom. Spomínané problémy – zlý stav veže a kompletné vyčistenie a zadebnenie stropu – znamenali zvýšené náklady, pre ktoré sa nepodarilo realizovať výmenu ríms zvyšných okien, ako ani krytu na polkruhovej sakristii na zadnej strane kostola. Týchto úloh sa ujala miestna cirkevná obec.

Obnova budovy teda neprebiehala bezproblémovo. Náhradné práce (a úprava zmluvy v ich dôsledku) mali za následok sklz dokončenia. Projekt sa nepodarilo dokončiť pred príchodom zimy, čo si vyžiadalo ďalšiu modifikáciu zmluvy s realizátorom i podporujúcou Správou fondov Gábora Bethlena. Dátum dokončenia projektu sa posunul na 30. jún. Technické odovzdanie budovy sa uskutočnilo 20. marca, odvtedy je v nej možnosť konať omše a cirkevné obrady. Slávnostné vysvätenie a odovzdanie kostola, ktorého patrónom je Svätý Štefan, sa uskutoční 19. augusta o 18. hodine. Na podujatí zaznie predstavenie Mozartovho Requiem v podaní Speváckeho zboru Svätého Ladislava z Kőbánye a Symfonického orchestra MÁV. Dirigovať bude zbormajster Ákos Somogyvári.

Touto cestou vyjadrujeme svoju vďaku Úradu predsedu vlády a Správe fondov Gábora Bethlena za poskytnutie finančnej podpory na obnovu najstaršieho kostola v obci Alkár, Kostola troch dedín na radosť miestneho obyvateľstva i rekreantov.

Judita Szabadová Kaszalová/zp

Foto: autorka

