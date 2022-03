Hlas slovenskej listine znamená štvornásobný hlas

Uverejnené: štvrtok, 31. marec 2022, 21:04

Šiestou a zároveň poslednou zastávkou predvolebných kultúrnych stretnutí Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku pri príležitosti parlamentných volieb bola Budapešť. Po Dorogu, Pálháze, Pišpeku, Dabaši a Békešskej Čabe vystúpením world music skupiny Banda Slovakia z Bratislavy a tanečnej skupiny Petra Vajdu z Košíc 25. marca v Bulharskom kultúrnom stredisku skončila séria a my sme požiadali predsedníčku CSSM Alžbetu Hollerovú Račkovú o zhodnotenie.

– Aká bola tohtoročná predvolebná kampaň?

– Myslím si, že aj v porovnaní s kultúrnymi podujatiami, ktoré sme usporiadali pred štyrmi rokmi a ktoré boli vlastne takisto ako terajšie zamerané na to, aby sme ukázali svoje kultúrne bohatstvo, aby sme vytvorili príležitosť na stretávanie sa pre našich ľudí, tie tohtoročné podujatia boli ešte viac navštevované. Zároveň som aj toho názoru, že po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou, sa ľudia ešte viac tešili. Počas podujatí sa ukázali rozdiely medzi našimi regiónmi. Sú také regióny, kde je veľa mladých talentovaných hudobníkov, v ďalších je silnejšie tanečné hnutie. Boli také, kde sú aktívne aj školy, a vystupovali aj školské skupiny. Pestrosť a odlišnosti sa teda ukázali aj na podujatiach. Budapeštianskemu stretnutiu sa teším hádam najviac, že vyšlo. Keď som iniciovala, aby sme pozvali formáciu, ktorá sa venuje word music, mala som obavy, ako na to budú naši ľudia reagovať. Zo začiatku boli ľudia trošku zaskočení, ale potom sa „zahriali“ a myslím si, že sa im to páčilo a ako som sa s nimi rozprávala, potvrdili, že to bol dobrý výber a potešili sa, že sa mohli oboznámiť s novým žánrom.

– Ktoré miesto vás najviacej prekvapilo, a čím?

– Možno Pišpek. Vedela som, že v povodí Galgy vďaka umeleckej škole, ktorá tam pôsobí je veľa talentovaných hudobníkov, ktorí sú aktívni, ale takto koncentrovane som ich ešte nevidela. Mali sme tam veľa hudobníkov aj spevákov, čo ma veľmi príjemne prekvapilo a čomu som sa veľmi tešila.

– Ak by ste mali možnosť, nezaradili by ste do podobnej série aj iný región, resp. myslíte si, že sa vám podarilo pokryť celé Maďarsko?

– Nazdávam sa, že sa nám to podarilo. Neviem, či bol dobrý výber Dorog, lebo z pilíšskych obcí tam bolo menej ľudí, ako som rátala. Možno to mali ďaleko, alebo sa akcia ešte nedostala do povedomia, lebo to bola prvá. Pravda je však taká, že sme predpokladali na podujatiach vysokú účasť, a v tom okolí sme našli najvhodnejší kultúrny dom v Dorogu. Bol to teda praktický výber.

– Viete, aký mali úspech predvolebné stretnutia z politického hľadiska?

– Z tohto hľadiska si nemyslím, že boli úspešné. Museli sme si uvedomiť, aká dôležitá je pre väčšinu ľudí ich politická väzba, resp. väzba na politickú stranu a preto alternatíva, aby sa rozhodli odovzdať svoj hlas slovenskej národnostnej listine ich neoslovila. Existenciu tejto možnosti vnímali skôr ako obmedzovanie svojich práv a nie ako právo navyše.

– Dalo by sa niečo s tým urobiť? Ako by sa dali lepšie mobilizovať slovenskí voliči?

– Oplatí sa pokúsiť o to, veď koniec-koncov aj Nemcom to vyšlo pred štyrmi rokmi a možno aj teraz budú mať plnoprávneho poslanca. Uvidíme v nasledujúcich štyroch rokoch, či sa nám podarí zmeniť tento systém, alebo vysvetliť ľuďom, že váha ich hlasu, keď volia národnostnú listinu, je štvornásobne väčšia, ako keď hlasujú na listinu politickej strany. Je to tak pre zvýhodnený mandát.

Eva Fábiánová

Foto: Eva Fábiánová, Andrea Kiššová, Erika Trenková

