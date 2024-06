VZ Komlóšanov s krstom knihy v Budapešti

Uverejnené: sobota, 08. jún 2024, 06:39

Kruh priateľov Slovenského Komlóša pozval svojich členov a priaznivcov na valné zhromaždenie do Domu národností v Zugló. Tak sa posledný májový deň zišli, aby si vypočuli referát predsedníčky spolku Alžbety Hollerovej Račkovej o udalostiach minulého roka, schválili správy o činnosti a hospodárení za rok 2023, ako aj plán práce na rok 2024. Odobrili modifikáciu stanov organizácie, zvolili predsedu, predsedníctvo a dozorný výbor na ďalšie obdobie.

Činnosť KPSK bola v uplynulom roku bohatá a rôznorodá a nevzťahovala sa len na Budapešť. Jeho členovia vlani vo februári usporiadali spoločne so Spolkom segedínskych Slovákov v Segedíne výstavu Szokolay 100, koncom mája predstavili CD-platňu s malotarčianskymi slovenskými ľudovými piesňami, v novembri zorganizovali v Hudobnej škole Aladára Tótha koncert komlóšskej rodáčky, mladej opernej speváčky žijúcej vo Švajčiarsku Edity Šutovej-Francesconovej a takisto v novembri v Slovenskom Komlóši v spolupráci s miestnym osvetovým strediskom a slovenskou samosprávou prednášku Jána Karkuša o budovaní monoštorského mosta spájajúceho Komárom a Komárno. Členovia spolku sa v roku 2023 spoločne s Úniou slovenských organizácií v Maďarsku a Spolkom segedínskych Slovákov zúčastnili na študijnej ceste v Srbsku.

V roku 2023 nafotila Andrea Kiss-Kohut práce ľudového drevorezbára Michala Zsolnaihoa László Petrina v Slovenskom Komlóši pripravil do tlače materiál albumu, ktorý bude vydaný v tomto roku pri príležitosti 80. narodenín Michala Zsolnaiho. V roku 2024 má KPSK v pláne okrem iných programov uskutočniť v Slovenskom Komlóši prezentáciu publikácie Istvána Gábora Benedeka Komlóšska tóra.

Predsedníčka Kruhu Alžbeta Hollerová Račková sa zvlášť poďakovala za spoluprácu a finančnú podporu Slovenskej samospráve v Slovenskom Komlóši, Únii slovenských organizácií v Maďarsku, slovenským samosprávam VI., II. a XIV. obvodu, Spolku segedínskych Slovákov, Osvetovému stredisku v Slovenskom Komlóši a Verejnoprospešnej nadácii ZSM. Podrobne vysvetlila navrhovanú modifikáciu stanov spolku, ktorú si vyžiadala novela zákona o občianskych organizáciách, a ktorú prítomní členovia jednohlasne schválili. Odteraz bude mať predsedníctvo šesť členov a predsedu. Do nového vedenia Ján Zsolnai navrhol za predsedníčku Alžbetu Hollerovú Račkovú, za členov: Pavla Beňa, Annu Ištvánovú, Katarínu Szabovú Tóthovú, Jána Karkalika, Annu Ištvánovú Račkovú a Zuzanu Liborovú. Do dozorného výboru: Michala Lóczyho, Alfiu Szinovú Zelmanovú a Enikő Óvariovú. Prítomní členovia návrh schválili.

A. Hollerová Račková informovala prítomných, že sa zúčastnila na oslavách 75. Výročia komlóšskej slovenskej školy, na ktorých sa zišlo okolo 300 ľudí. Niekoľkými slovami sa zmienila o blížiacich sa voľbách. Predseda Únie František Zelman informoval o plánovanej ceste k srbským Slovákom, ďalej o účasti na Krajanskom dvore v Detve, o Festivale dychových orchestrov v Slovenskom Komlóši, o 75. Výročí tanečného súboru Komlóš a 15. Výročí mandolínového orchestra Tremolo.

Prezentácia zbierky Komlóšana

Po valnom zhromaždení sa konala prezentácia dvojjazyčnej zbierky Juraja Dolnozemského Srdce a osud. Na rokovani prišiel zo Slovenského Komlóša aj 95-ročný autor, čo je skutočne obdivuhodné. Zbierku vydanú pri príležitosti jeho životného jubilea predstavil básnik, publicista, konateľ spoločnosti SlovakUm, s. r. o., Imrich Fuhl.

Ukážky básní zo zbierky v slovenskom i v ma arskom jazyk ecitovala Komlóšanka, univerzitná poslucháčka Estera Nagyová. Prvá zbierka J. Dolnozemského sa zrodila, keď oslavoval šesťdesiatku, odvtedy sa stalo zvykom osláviť každé jeho jubileum knižkou a Imrich Fuhl vyjad il presvedčenie, že budú aj ďalšie. I. Fuhl sa s Jurajom Dolnozems ým pozná minimálne štyridsať rokov a boli dokonca aj s olužiaci, spoločne chodili koncom sedemdesiatych rokov do Školy milovníkov literatúry a v rovnakom čase z č li publikovať svoje básne. Imrich bol v treťom ročníku gy názia a „náš Ďurko“ mal niečo vyše päťdesiatky. Dolnozemský je umelecké meno, ktoré Jurajovi Antalovi odporučil Gregor Papuček. I. Fuhl so širokým úsmevom hovoril o tom, aké šťastie ajú Komlóšania, že okrem Pilíša kde inde v Maďarsku by boli alentovaní ľudia ak nie na Komlóši. Talent, umenie a videnie má vraj č ovek v sebe, teda aj Jur o, od narodenia, ale v Komlóši je čosi v lufte. V päťdesia ych roko h mal Ďurko veľkého predchodcu Pavla Samuela, ktorého osud nebol najšťastnejší, ale talent mal obrovský. Nosil v sebe všetko, čo j charakteristické pre komlóšskych umelcov. Dalo by sa povedať, že od Pavla Samuela po Pavla Závadu niekde na polceste je aj Ďurko Dolnozemský. V čase Čabianskych alendárov medzi dvoma svetovými vojnami boli ľudoví tvorcovia, poeti, koncom XX. storočia to boli modernisti, napr. Pilíšan Šaňo Kormoš, no a niekde muselo byť niečo aj medzi nimi, tak tam sme niektorí na polceste, čo už nemožno nazvať naivným umením, pretože táto tvorba je plná metafor a takých básnických obrazov, aké v Čabianskych kalen ároch nenájdeme. V 50. rokoch vyšla rvá Antológia Hrušky mamovky Špiakovej s tvorbou Jána Chle nického a Pavla Samuela. V 0. rokoch už tvo ila Generácia Gregor Papuček, Alexander Kormoš, Juraj Marik, ktorá dokázala písať v spisovnej slovenč ne a ktorú uznávali aj na Slovensku. No a do tohto sme priš i my s Ďurkom zo Školy m lovníkov literatúry. Ale prišli aj iní, napríklad Gabriel Hattinger, ktorý niektoré básne J. Dolnozemského zhudobnil. Z roku 1983 pochádz verš srdcu Imricha Fuhla najbližší a preto ho preložil do maďarčiny. Je to báseň s názvom Tak je to.

Tak je to

Dni krátke sú

a noci dlhé

a ty len bdieš

do uší šteboce ti minulosť

a kašeľ ťa chytá

hryzú ťa výčitky

tratí sa identita

tratí sa

čo tu bolo tvoje

čas sám už

berie do rúk oje

nadávaš hromžíš hoci

skôr modliť by sa bolo...

Ach šedivejú hviezdy

a zmenšuje sa kolo.

Na zostavení zbierky sa podieľala Katarína Maruzsová Šebová, ktorá pomáhala usporiadať maďarskú časť, slovenskú spracoval Imrich Fuhl. „Pracovali sme na základe princípu, že niekedy je menej viac. Ďurko sa nás len opýtal, prečo je to tak. Iné pripomienky nemal. Maďarských básní je v zbierke viac, čo bolo treba niektorým ľuďom vysvetliť. Ako inak by sa totiž väčšinová spoločnosť dozvedela, čo si myslíme. My sami máme hovoriť, ako sa máme, ako sa cítime, nie iný to majú o nás povedať. Dvojjazyčnosť je teda aj v prípade tejto zbierky odôvodnená. Keď človek ako Juraj Dolnozemský pozorne sleduje svet okolo seba a získava rôzne informácie, skôr či neskôr sa stane filozofom, preto aj niektoré jeho básne sú skôr filozoficky ladené. Pre jeho básne sú charakteristické atribúty rodnej zeme a láska k nej, večný zápas roľníka s prírodnými živlami, príroda a kolobeh života, predkovia, tradície, láska a úcta k rodnému jazyku, ale aj kritika spoločnosti a sebakritika. Fantastické je, že J. Dolnozemský je hocikedy schopný písať príležitostné básne,“ zdôraznil Imrich Fuhl, ktorý obdivuje túto jeho schopnosť. Je to skutočné umenie.

Juraj Dolnozemský je nielen básnik, ale aj vášnivý zberateľ. Zbierku básní preto doplňujú fotografie, na ktorých je obklopený kedysi používanými predmetmi, ktoré nielen konzervuje, zachraňuje, ale aj rozvíja. Ľudí ako je Juraj Dolnozemský by sme mali nosiť na rukách za hodnoty, ktoré vytvárajú. Jeho, našťastie, uznávajú nielen v Komlóši, ale aj v celom Maďarsku, povedal Imrich Fuhl.

Prezentácia zbierky sa skončila autogramiádou.

(ĽF)

Foto: autorka