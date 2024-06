Trojvoľby v Maďarsku

Uverejnené: piatok, 14. jún 2024, 05:46

Dňa 9. júna sa v Maďarsku uskutočnili komunálne voľby, voľby do národnostných samospráv a voľby do Európskeho parlamentu (EP).

Oprávnených voličov bolo viac ako 7 miliónov 800 tisíc, pričom svoje volebné právo využilo viac ako 57 %. Na konečné údaje o účasti sa ešte čaká, ale je jasné, že Maďarsko ešte nikdy nezaznamenalo takú vysokú účasť vo voľbách do miestneho zastupiteľstva alebo EP. Na misiách a veľvyslanectvách v zahraničí sa zúčastnilo viac ako 87 % voličov, hlasovalo tak viac ako 18 000 ľudí.

Slovenské voľby

Slováci v Maďarsku už ôsmy raz volili svoje samosprávy. Spomedzi 164 vypísaných sa uskutočnilo 115 volieb do slovenských samospráv. Účasť bola vysoká – 80,20 % z 11 213 registrovaných voličov sa volieb zúčastnilo. S týmto údajom sú Slováci na treťom mieste po Slovincoch, ktorých účasť bola 81,95 % a Nemcoch s 80,21 percentnou účasťou. Viacerí sa vybrali do volebných miestností v ľudovom kroji, čím chceli preukázať svoju identitu. Vysoká bola aj nominácia: o priazeň voličov sa uchádzalo 526 miestnych kandidátov a 55 kandidátov do šiestich župných samospráv. Ako sme už o tom informovali aj na stránkach nášho týždenníka, bola iba jediná celoštátna listina, na ktorej sa dohodli tri najväčšie nominujúce organizácie, ktoré potom zostavili 44-miestnu listinu, z ktorej prvých 31 poslancov bude tvoriť nové valné zhromaždenie. Aj v šiestich župách, vrátane Budapešti, kde sa uskutočnili voľby do teritoriálnych slovenských samospráv, bolo iba po jednej listine, avšak tam nie vo všetkých prípadoch bola listina spoločná.

A hoci účasť bola vysoká, žiaľ, aj počet neplatných hlasov bol pomerne vysoký. Priemerne 15-17 % hlasov bolo neplatných, čo môžeme pripísať tomu, že voliči si zrejme mysleli, že ak je iba jedna listina, tak ju netreba označiť. Podľa našich informácií pracovníci vo volebných okrskoch boli pripravení na národnostné voľby a dostatočne podrobne informovali národnostných voličov o tom, že svoje hlasy na zelených hárkoch musia vložiť do zelenej obálky, ktorú musia zalepiť. Môžeme teda konštatovať, že v tomto roku sa nevyskytla chyba, ktorá bola častá v roku 2019, keď väčšina národnostných hlasov bola neplatných kvôli tomu, že obálky neboli zalepené.

Najväčší nárast počtu slovenských samospráv nastal v Budapešti, kde od októbra budú zastupovať záujmy Slovákov v dvadsiatich dvoch obvodoch a opäť bude fungovať aj Slovenská samospráva Budapešti.

Komunálne voľby

Funkčné obdobie poslancov (vrátane národnostných) a starostov zvolených v doplňujúcich voľbách v októbri 2019 a neskôr, trvá podľa ústavy do októbra a ustanovujúce zasadnutia miestnych a celoštátnych samospráv musia byť zvolané do 15 dní od 1. októbra. Starostovia zvolení 9. júna sa tiež ujmú funkcie až v októbri, s výnimkou obcí, ktoré nemali starostu; v týchto obciach sa teraz zvolený starosta ujme funkcie ihneď po nadobudnutí právoplatnosti výsledkov a prevzatí poverovacích listín.

Gergely Karácsony bol zvolený za primátora Budapešti s počtom hlasov 371 466. Deň pred voľbami ustúpila kandidátka vládnej strany Alexandra Szentkirályi, ktorej meno prečiarkli iba v nedeľu na už pripravených volebných hárkoch.

Národná volebná komisia (NVK) nariadila prepočítanie neplatných hlasov vo voľbách primátora hlavného mesta. Druhý kandidát Dávid Vitézy sa na NVK odvolal proti oficiálnemu výsledku volieb vyhlásenému budapeštianskou volebnou komisiou a tvrdil, že jeho obsah je v rozpore so zákonom, pretože v 202 volebných miestnostiach boli dokázateľne vyhlásené za neplatné aj hlasy, ktoré boli platné. Podľa názoru NVK je prepočítanie hlasov oprávnené, aby sa uspokojivo zistil výsledok volieb.

Prekvapivo dobre sa umiestnili kandidáti strany Dvojchvostého psa (MKKP), ktorí v Budapešti budú viesť dva obvody a z nich v XII. obvode budú mať nielen starostu, ale aj vyše 80 % poslancov.

Voľby do Európskeho parlamentu

Najviacej poslancov (vyše 40 %) pošle do EP aj v nastávajúcom cykle strana Fidesz, ktorá však nedosiahla taký vysoký výsledok ako pred piatimi rokmi. Druhou najpopulárnejšou sa stala mimoparlamentná strana TISZA (Strana úcty a slobody), ktorej kandidátku viedol Péter Magyar, a ktorá vznikla iba v apríli tohto roka, no rýchlo sa stala najsilnejšou opozičnou silou. P. Magyar je výrazným kritikom Orbánovej politiky.

O presnom výsledku volieb do EP v Maďarsku sa dozvieme najneskôr 28. júna, teda 19 dní po hlasovaní. Ustanovujúca schôdza EP sa uskutoční 16. júla a predseda národnej volebnej komisie odovzdá poverovacie listiny zvoleným maďarským poslancom EP po definitívnom vyhlásení výsledkov volieb, pravdepodobne v júli.

Odborníci národnej volebnej komisie na jeseň zúročia skúsenosti získané v rámci spoločného postupu počas troch volieb a predložia zákonodarcom balík návrhov na zefektívnenie prípravy a priebehu volieb.

Foto: Nikolett Patočkaiová