Komárňansko-ostrihomská župa v zrkadle sčítania obyvateľstva

Ako ukázali aj predchádzajúce analýzy, počet Slovákov v Maďarsku v posledných troch sčítaniach klesal. Počet obyvateľov Komárňansko-ostrihomskej župy sa v rokoch 2001 až 2022 znížil, a to tak v prípade maďarských štátnych príslušníkov, ako aj cudzincov, a to isté platí aj pre obyvateľov slovenskej národnosti.

V roku 2022 sa z celkového počtu 300 000 obyvateľov k slovenskej národnosti prihlásilo 2012, z toho 1 668 malo maďarskú štátnu príslušnosť. Z celkového počtu malo slovenskú národnosť deklarovanú 1712 osôb, 355 osôb sa hlásilo k slovenskej materinskej reči, pričom počet osôb hovoriacich po slovensky bol 2024. Po porovnaní údajov z posledných troch sčítaní obyvateľstva možno konštatovať, že došlo k výraznému a trvalému poklesu používania slovenského jazyka, pričom po náraste v roku 2011 sa k slovenskej národnosti prihlásilo menej osôb ako v roku 2001.

Nasledujúci graf porovnáva údaje z posledných troch sčítaní v rôznych kategóriách:

Napr. po porovnaní pomeru osôb so slovenskou národnostnou príslušnosťou k osobám so slovenským materinským jazykom počas uplynulých dekád vidino, že sa v roku 2001 obrátil. Odvtedy počet osôb so slovenskou národnosťou výrazne prevyšuje počet osôb so slovenským materinským jazykom.

Nasledujúca tabuľka a graf ukazujú trend vývoja počtu obyvateľov slovenskej národnosti a slovenského materinského jazyka v rokoch 1949 až 2022:

Čo sa týka náboženského zloženia obyvateľstva slovenskej národnosti v župe, najviac ľudí je katolíkov (1 126), evanjelikov (63), 247 obyvateľov nepatrí k žiadnej náboženskej komunite, pričom 475 ľudí na otázku o náboženskej príslušnosti neodpovedalo.

Čo sa týka vekového členenia, najviac osôb slovenskej národnosti v župe bolo vo vekovej skupine 60-69 rokov (347 osôb), nasledovala veková skupina 70-79 rokov (331 osôb) a 50-59 rokov (316 osôb). 88 osôb je mladších ako 10 rokov. V prípade osôb so slovenským materinským jazykom bolo najviac osôb vo vekovej skupine 70-79 rokov (75 osôb), nasledovala veková skupina 40-49 rokov (67 osôb) a 60-69 rokov (60 osôb). V prípade osôb používajúcich slovenský jazyk v kruhu rodiny a priateľov bolo vekové rozloženie 70-79 rokov – 106 osôb, 60-69 rokov – 95 osôb, 40-49 rokov – 76 osôb a 50-59 rokov – 75 osôb.

Pokiaľ ide o najvyššie dosiahnuté vzdelanie, najviac ľudí (671) malo maturitu, 427 malo vysokoškolské vzdelanie. Z otázok o ekonomickej aktivite vyplynulo, že 1 020 osôb bolo zamestnaných, 706 osôb poberalo dávky, 145 osôb bolo mladších ako 15 rokov, 116 osôb bolo závislých a 26 osôb bolo nezamestnaných.

Pri analýze obcí a miest župy s tradične slovenským obyvateľstvom bol v rokoch 2001 až 2022 zaznamenaný výrazný pokles počtu aj podielu Slovákov. V roku 2022 žilo v župe najviac Slovákov v Číve (255), čo predstavovalo 10 % z celkového počtu obyvateľov obce, kým v roku 2001 to bolo ešte 55 %. V Kestúci tento podiel klesol z takmer 30 % (757) na 9 % (242). V týchto dvoch obciach došlo k nárastu počtu obyvateľov, čo však nevysvetľuje pokles počtu a podielu Slovákov do takejto miery. V župe presiahol počet obyvateľov slovenskej národnosti 100 osôb ešte v Ostrihome (222), Tatabáni (208), Šárišápe (184), Tardoši (150) a Orosláni (103).

V prípade otázok o používaní jazyka bol počet osôb používajúcich slovenčinu v rodinnom a priateľskom kruhu vyšší ako počet osôb so slovenským materinským jazykom vo všetkých uvedených osadách okrem Tatabáne, ale oveľa nižší, ako počet osôb hlásiacich sa k tejto národnosti.

V roku 2022 najviac osôb so slovenským materinským jazykom bolo v Ostrihome (64 osôb) a v Kestúci (48 osôb).

Pri analýze počtov uvedených prioritných obcí je najväčší počet/podiel poklesu zaznamenaný v Číve, a to vo všetkých kategóriách.

Orsolya Szabó

vedúca kabinetu CSSM