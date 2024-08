Zo 4. riadneho zasadnutia Slovenskej samosprávy Novohradskej župy

Uverejnené: piatok, 02. august 2024, 05:31

Koncom júna sa v Penzióne pri prírodnom javisku v Banke konalo štvrté tohtoročné riadne zasadnutie Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy (SNSNŽ). Na začiatku zástupcovia Národného volebného úradu odovzdali poverovacie listiny členom poslaneckého zboru, ktorí si ich ešte neprevzali. Po tomto akte predseda Ferdinand Egyed navrhol, aby počas zasadnutia postupovali podľa vopred rozoslaného programu. Rokovalo sa o 15 bodoch.

Poslanecký zbor jednohlasne schválil modifikáciu rozpočtu na rok 2024. F. Egyed informoval, že SNSNŽ sa úspešne uchádzala o granty na Úrade Slovákov žijúcich v zahraničí, zo Správy fondov Gábora Bethlena a Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM). Poznamenal, že s týmito finančnými „injekciami“ sa samospráve podarí usporiadať v harmonograme figurujúce podujatia a udržať ich úroveň. Zdôraznil, že tieto možnosti by mohli častejšie využívať aj slovenské občianske organizácie i samosprávy v župe. Predseda poprosil predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženku Egyedovú Baránekovú, aby sa podelila o svoje myšlienky ohľadom udeľovania grantov VPN ZSM. Vedúca našej najstaršej a najväčšej občianskej organizácie spomenula, že kuratórium sa snažilo každému prideliť požadovanú sumu, ale kvôli veľkému počtu žiadostí muselo priniesť závažné rozhodnutie. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zamietlo 21, a podporilo 101 súbehov celkovou sumou 14 705 515 forintov. Správna rada VPN ZSM nepodporila sústredenia, výlety, technické zabezpečenia a zaobstarávanie krojov. R. Egyedová Baráneková pPoznamenala, že mnohé žiadosti nemali dobre rozpracované ciele, preto navrhla, aby sa v budúcnosti organizovali stretnutia, na ktorých sa uchádzači o granty dozvedia, ako treba správne písať žiadosti.

V ďalších bodoch F. Egyed hovoril o organizačných úlohách na 58. Novohradskom národnostnom stretnutí v Banke a na 28. Medzinárodnom novohradskom folklórnom festivale. Poznamenal, že v druhej polovici posledného júlového týždňa folkloristi navštívia okrem Banky a Šalgótarjánu aj Kazár a Mihálygerge. Upriamil pozornosť grémia i na to, aby oboznámilo Slovákov v Novohradskej a Hevešskej župe, že v júli sa budú konať 57. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. V Krajanskom dvore Slovákov v Maďarsku budú zastupať dolnozemskí Slováci a v javiskovom programe Krajanskej nedele Tanečný súbor Komlóš zo Slovenského Komlóša.

F. Egyed taktiež navrhol poslancom, aby sa 24. augusta zúčastnili programu Gazdovanie na Hriňovských lazoch, kde Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne bude útočiť na chuťové poháriky návštevníkov perkeltom a Ľudová hudba Čibaj Banda z Jače na dušu piesňami z povodia Galgy. Predseda informoval, že Stretnutie novohradských slovenských samospráv sa uskutoční 28. septembra v Kultúrnom dome vo Veňarci a Regionálny slovenský deň v Šalgótarjáne bude 9. novembra. Na jubilujúcej oslave bude opäť hosťom folklórna skupina Krtíšan z Veľkého Krtíša. V októbri SNSNŽ plánuje odbornú stáž na Slovensku pre nových zvolených členov slovenských samospráv Novohradskej a Hevešskej župy, pri príležitosti 80. jubilea Slovenského národného povstania výstavu v Šalgótarjáne a začiatkom budúceho roka sériu prednášok o tejto udalosti. Upriamil pozornosť prítomných na to, že do konca roka by bolo potrebné poslať samospráve všetky materiály na vydanie fotoalbumu s názvom Slovenské osobnosti Novohradskej a Hevešskej župy a informoval, že ďalšie stretnutie SNSNŽ bude vo Veňarci 28. septembra.

(ar)

Foto: autor