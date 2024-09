Vyznamenania novohradským Slovákom

Uverejnené: sobota, 07. september 2024, 10:50

Pri príležitosti štátneho sviatku 20. augusta prevzali Strieborný kríž Maďarska za zásluhy dvaja Slováci z Novohradu. Predsedníčke Slovenskej samosprávy v Níži Zuzane Kučerovej udelili vyznamenanie za prácu v slovenskej komunite v Níži, pri propagácii slovenského materinského jazyka, zachovávaní a odovzdávaní jeho kultúrnych hodnôt. Starostovi a podpredsedovi Slovenskej samosprávy v Agárde Ondrejovi Agárdimu za viac ako tri desaťročia aktívneho budovania komunity v obci, za rozvoj obce a zachovanie slovenskej kultúry a tradícií.

Z. Kučerová sa poďakovala Slovenskej samospráve Novohradskej župy za iniciatívu na udelenie vyznamenania ako uznania jej 50-ročnej práce pre našu národnosť a dodala: „Dôležitá a nenahraditeľná v mojej práci bola podpora a pomoc mojej rodiny, kolegov a priateľov.“ Prácu Z. Kučerovej uznalo aj VZ CSSM, keď jej v roku 2019 udelilo vyznamenanie Za našu národnosť a o dva roky nato získala aj najvyššie štátne vyznamenanie Za národnosti.

Zuzana Kučerová sa narodila v Horných Peťanoch. Jej materinským jazykom je slovenčina, veď od detstva sa s rodičmi rozprávali iba po slovensky. Aktívne sa podieľala na zachovávaní kultúrnych tradícií vo svojej rodnej obci. Do národnostnej činnosti v obci Níža sa zapojila ako učiteľka slovenčiny a členka Spolku pre zachovávanie ľudových tradícií. V roku 1979 ukončila štúdium na Vysokej škole pedagogickej Gyulu Juhásza, odbor slovenčina – ruština. Dlhé roky organizovala súťaže poézie a prózy, spevu, ako i krúžky, tábory a výlety na Slovensko. Aj po odchode do dôchodku píše každý rok súbehy na výlet pre žiaka, ktorý dosahuje najlepšie výsledky v slovenčine. Od roku 1993 s Margitou Szobonyovou vedú klub Jasienky, ktorého hlavnou činnosťou je zachovávanie slovenského jazyka, kultúrnych a ľudových tradícií pre ďalšie pokolenia. Je predsedníčkou miestnej slovenskej národnostnej samosprávy. Manželským párom, ktoré oslavujú svoje jubileum, organizuje slovenskú svadbu. Dlhoročnou tradíciou je v Níži aj podujatie s názvom Stretnutie, na ktoré pozývajú slovenské národnostné samosprávy z novohradského regiónu. Od roku 2016, ako zástupkyňa prevádzkovateľa, miestnej slovenskej samosprávy a zároveň učiteľka, sa s veľkým elánom podieľa na aktivitách Základnej školy Kálmána Mikszátha. Jej prvoradým cieľom je, aby sa slovenský jazyk, zvyky a tradície v obci čo najdlhšie zachovali.

Ondrej Agárdi sa vlani stal držiteľom župného vyznamenania Starosta roka 2023, a pri tej príležitosti informoval, že hoci už od októbra nebude starostom, ako poslanec bude napomáhať prácu miestnej samosprávy. Vtedy poznamenal: „Ocenenie potvrdilo, že práca, ktorú vykonávam už 33 rokov, rozvíja Agárd a jeho komunitu správnym smerom. To, že som sa dostal tak ďaleko, je aj vďaka tomu, že som od začiatku vnímal prácu starostu a výkon svojej funkcie tak, že mi nejde o moc, ale o službu verejnosti,“ povedal prvý človek novohradskej obce, ktorý získal vyznamenanie CSSM Za našu národnosť v roku 2020.

Ondrej Agárdi celý svoj život prežil v Agárde – malej novohradskej dedinke, kde doteraz počuť krásnu archaickú slovenčinu. Aj on sa narodil v slovenskej rodine. Jeho citová väzba na slovenský pôvod je mimoriadne silná, slovenskosť je jeho bytostnou súčasťou. V roku 1994 bol zakladateľom slovenskej obecnej samosprávy, a stal sa starostom, pričom túto volenú funkciu zastáva už siedme volebné obdobie. V rokoch 1998 – 2010 bol predsedom miestnej slovenskej národnostnej samosprávy, od roku 2010 až po súčasnosť je jej podpredsedom. Ondrej Agárdi bol v rokoch 1998 – 2010 poslancom CSSM. Od roku 2010 je už tretí raz členom Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy. Je aktívnym predsedom Kontrolného výboru Zväzu Slovákov v Maďarsku, ako aj členom vedenia Združenia novohradských a hevešských Slovákov. Dlhé roky sám aktívne účinkoval v miestnej slovenskej folklórnej skupine, ktorú aj viedol. Je držiteľom vyznamenaní Za národnosti – vyznamenanie Novohradskej župnej samosprávy, Na pamiatku Anny Hugyeczovej – vyznamenanie Združenia novohradských a hevešských Slovákov, Slovenskej národnostnej samosprávy v Šalgótarjáne a Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy. O spoločenských aktivitách a činnosti O. Agárdiho v prospech Slovákov v Maďarsku by sa dalo ešte veľmi veľa napísať. Napríklad to, že je vynikajúcim organizátorom nespočetných slovenských kultúrnych podujatí. Jeho zásluhou tu vystupovalo už veľa folklórnych súborov, spolkov, divadiel zo Slovenska i Maďarska, v roku 1994 inicioval priateľské kontakty so slovenskou obcou Jasenie a tieto mali veľmi pozitívny vplyv na prehĺbenie neformálnych, až rodinných kontaktov so slovenskými priateľmi. Je už dlhé roky kantorom v miestnom evanjelickom zbore a jeho prioritou je fungovanie miestnej slovenskej národnostnej škôlky. Okrem toho, že je pre neho vždy príslovečný úsmev a pozitívny pohľad na riešenie problémov, ho poznáme aj ako čestného človeka, ktorý celý svoj život slúžil slovenskej národnosti. Nie náhodou sa teda teší autorite, obľube a dôveryhodnosti.

Strieborný kríž môže byť udelený maďarským a zahraničným občanom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o presadzovanie a podporu záujmov nezávislého a demokratického Maďarska, pričom sa rozlišujú občianske a vojenské kategórie. Odovzdáva sa dvakrát do roka: pri príležitosti 15. marca a 20. augusta.

(ef)

Foto: Imrich Fuhl, fb Z. Kučerovej