V zrkadle času (29/2024)

Uverejnené: piatok, 12. júl 2024, 11:32

Pred 50 rokmi: Prvý slovenský čitateľský tábor pod Pilíšom

V Mlynkoch (Pilisszentkereszt) koncom júna 1974 po prvýkrát usporiadali slovenský čitateľský tábor za účasti 40 žiakov škôl Peštianskej župy, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako predmet, z Pišpeku (Püspökhatvan), Sejďu (Sződ), Vácrátótu a Mlynkov.

Usporiadateľmi a organizátormi tábora boli výbor Ľudového frontu Peštianskej župy, Osvetové oddelenie senondrejského okresu a pionierska skupina základnej školy v Mlynkoch. Cieľom tábora bolo napomáhať vývin slovenských jazykových znalostí žiakov, stupňovať ich záujem o pestovanie materinského jazyka a národnostnej kultúry. Tomuto cieľu slúžil aj bohatý a pestrý program. Všetky momenty a udalosti v živote tábora (poradové cviky, konverzácie, prednášky, výlety, záujmové krúžky) prebiehali v slovenskom jazyku. Pedagógovia, ktorí sa príkladne starali o účastníkov tábora – Peter Gerlai, Ladislav Jánsky, Mária Világošiová, Alojz Dušanek a Gizela Molnárová – si zaslúžia veľké uznanie a pochvalu. (11. júla 1974)

Pred 35 rokmi: Tábor santovských žiakov v Békešskej Čabe

Pedagógovia základnej školy v Santove (Pilisszántó) v záujme posilnenia národnostného charakteru letného táborenia žiakov sa rozhodli usporiadať tradičný tábor pre 25 najlepších slovenčinárov 2.-5. tried v sídle Békešskej župy. Santovskí žiaci strávili vydarený týždeň v internáte békéščabianskej slovenskej školy, „aby si hravou formou obohacovali znalosti zo slovenčiny a zoznamovali sa so životom dolnozemských Slovákov,“ ako o tom hovorí učiteľka slovenčiny Katarína Kormošová. „Békešská Čaba je vhodným dejiskom nášho tábora aj preto,“ pokračuje „lebo tu nachádzame pamiatky tradičnej ľudovej kultúry tunajších Slovákov, ktorá sa síce do určitej miery odlišuje od kultúry predkov našich žiakov z pilíšskych hôr, ale môže byť pre nich o to zaujímavejšia.” (13. júla 1989)

Pred 25 rokmi: Budovať demokratickú a otvorenú spoločnosť

5. júl sa po vzniku samostatnej Slovenskej republiky stal jej štátnym sviatkom a Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy vy­ hlásilo tento významný sviatok za Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý sa druhýkrát oslavoval v roku 1999 v Tatabáni-Bánhide. Nový veľvyslanec SR v Maďarsku Štefan Markuš tu o. i. povedal, že si s dojatím vypočul štátne hymny a sledoval, ako slovenské ústa s nadšením a bez predsudkov spievajú „Isten, áldd meg a magyart...“, zároveň nabádal našich Slová­ kov, aby s podobným oduševnením spievali aj slovenskú hymnu. „Ja prichádzam so staronovým posolstvom zo Slovenska do Maďarska, že Slováci sa znovu prebudili. Zobudili sa pri posledných parlamentných voľbách a zobudili sa, keď sme volili nedávno prezidenta SR. Ja vám chcem odovzdať toto posolstvo, že Slovensko znovu žije a máme nádej, že začneme budovať novú, demokratickú a otvorenú spoločnosť,“ – povedal nový slovenský veľvyslanec. (15. júla 1999)

FotoMOMENTKY z našej minulosti

Členky Roľníckeho družstva Zlatý klas v chotári dodnes aj Slovákmi obývanej obce Jača (Acsa) na hranici Peštianskej a Novohradskej župy v júli 1973 usilovne zberajú bohatú úrodu uhoriek. (mti)

13. júla 1981 Námestie slobody v Békešskej Čabe so sochou V. I. Lenina z archívu Maďarskej tlačovej kancelárie. Jednotlivé pamiatky socialistickej éry sa po zmene spoločenského zriadenia vytratili z našich lokalít. (mti)

Časť účastníkov slávnostného stretnutia príslušníkov slovenskej národnosti z pilíšskeho regiónu 6. júla 1947 vo Vyšehrade (Visegrád). (mti)

Zostavil: Imrich Fuhl