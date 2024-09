Editoriál: Isté je iba to, že nič nie je isté

Uverejnené: štvrtok, 19. september 2024, 05:53

Mám jednu dobrú a jednu zlú správu.

Dobrou správou je, že v dnes vychádzajúcom treťom čísle prílohy Ľudových novín Lúč dostali väčší priestor deti. Keď ma vyhľadal predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Bence Szeljak, aby sme boli mediálnym partnerom súťaže CSSM a OSMM Slovenskosť pre mňa je..., neváhala som ani chvíľu a ihneď som prikývla.

Veď kto by nepodporoval snahu vzbudiť záujem pretaviť svoje pocity a city do kresby, fotografie alebo slohovej práce? Presne tak sa aj stalo. Svoje myšlienky sa formou umenia snažili vyjadriť žiaci z rôznych kútov Maďarska, ktorí poslali do súťaže spolu 137 diel. Tieto kresby, fotografie a slohové práce, resp. výber z nich nájdete v tejto našej prílohe. Ako to poznamenal Bence, aj ja sa teším rozširovaniu znalosti žiakov o tejto téme a som zvedavá, ako inak budú vedieť svoje myšlienky zosnovať o rok, pri ďalšej súťaži, ku ktorej sa opäť pridáme aj my.

Silviu Sebőkovú tiež stále obklopujú deti, veď ich učí. Mohli by sme povedať, že pretancovala svoj život, ale nie v pejoratívnom význame, lež v dobrom. Pod jej rukami vyrástli milovníci folklóru, ktorí zachovávajú slovenské tanečné tradície tak z Dunaeďházy, ako aj zo slovenských lokalít v Maďarsku a na Slovensku.

Ešte je skoro dieťa, ale jej talent si nádejne preráža cestu. Petra Ponyikaiová je výborná speváčka z Veňarcu, ktorá rad-radom vyhráva spevácke súťaže a to tak, že veľa skúšok a vystúpení pre ňu nie je záťažou. Nielen spieva, ale aj tancuje, ba dokonca v troch skupinách. Viac sa o tom dočítate v našej prílohe.

Ako aj o tom, aké pocity vyvolala v Alžbete Uhrinovej 50-ročná publikácia čabianskej školy, inštitúcie, ktorá tento rok oslavuje spolu s ostatnými našimi školami 75. školský rok.

Retro/Perspektíva súčasnej slovenskej literatúry v Maďarsku je názov najnovšej publikácie Kataríny Maruzsovej Šebovej, o ktorej nám napísali dvaja recenzenti.

V malebnej zemplínskej dedinke, ktorú preslávili marhule – v Gönci – sa nachádza zaujímavý dom. V súčasnosti funguje ako oblastný. Podľa miestnych povestí ho pôvodne postavili a obývali husiti, hoci sa to nepodarilo nepochybne dokázať. Aj o ňom sa dočítate v našej prílohe.

Nuž a po toľkých dobrých správach nasleduje zlá. Žiaľ, finančné možnosti nášho vydavateľstva nedovoľujú, aby sme tento rok vydali aj štvrtú prílohu, takže táto je v tomto roku asi posledná. Preto asi, lebo ak sa nájdu sponzori alebo podporovatelia, tak budeme vedieť vydať Lúč aj v decembri. Príslovie „z dobrého slova sa nenaješ“ sa týka aj nás. Zvýšenie cien zasiahlo aj naše noviny a ako sa zvyšuje cena papiera a režijných výdavkov, tak sa znižuje možnosť vydania ďalších príloh. Verte mi, nezaháľame, píšeme súbehy a uchádzame sa o granty na všetky možné fóra. Doteraz sme dokázali získať dotácie na vydanie štyroch príloh ročne. Žiaľ, tento rok na to už jednoducho nemáme. Takže ak by ste chceli podporiť vydanie decembrovej prílohy, budeme vám vďační, ak nás vyhľadáte. Iste nájdeme riešenie, ktoré vyhovie nielen sponzorom, ale aj čitateľom. Samozrejme, podporiť nás môžete aj kúpou našich publikácií a predplatením nášho týždenníka, ale vydanie prílohy potrebujeme zvlášť financovať.

Ak by sme sa v decembri na stránkach našej prílohy nevideli, verte, že o rok sa znovu pokúsime zohnať financie a pokračovať v osvedčenej forme. Dovtedy je isté iba to, že nič nie je isté.

Eva Fábiánová