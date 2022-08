Diela mladej sochárky už poznajú vo viacerých krajinách Európy

Uverejnené: nedeľa, 28. august 2022, 05:37

V uplynulých dňoch sme navštívili Galériu umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, kde sa práve konala vernisáž výstavy mladej, talentovanej sochárky, absolventky Univerzity výtvarných umení v Budapešti, nesúca názov Csilla Nagy / Zem – Zem. Tvorba Csilly Nagy (1983) je skutočne zaujímavá. Charakterizuje ju experimentovanie pri výbere aj pri opracovaní materiálu, vytvára objekty a inštalácie. Zúčastnila sa mnohých samostatných a skupinových výstav, sympózií a rezidenčných programov doma aj v zahraničí (Boston, Galanta, Dunajská Streda, Tartu, Praha, Budapešť, Bukurešť, Kecskemét, Postupim, Rím).

Pri príležitosti vernisáže sme autorke výstavy položili pár otázok, z odpovedí na ne sme sa dozvedeli, že Csilla Nagy pochádza z Kráľovho Brodu, avšak od svojich siedmich rokov býva v Galante, kde navštevovala Základnú školu Zoltána Kodálya. Po štyroch rokoch dochádzky na ZŠ prestúpila na Osemročné gymnázium Zoltána Kodálya. Následne, keďže ju to „ťahalo“ k umeniu, po piatich rokoch sa rozhodla prestúpiť na Strednú umeleckú školu v Győri, kde vyštudovala odbor sochárstvo. Ako každý mladý umelec, aj ona mala svoje vzory zo sveta umenia. V čase, keď sa rozhodla profesionálne sa venovať umeniu, spoznala miestneho sochára Laca Saba. Mala možnosť sledovať jeho prácu a spoznať, aký všestranný je život umelca – mnohokrát aj veľmi náročný, ale ju to neodradilo. Práve naopak. Tento umelec jej pomohol pripraviť sa na to, čo získa a čo stratí pri tomto spôsobe života.

Jej cesta za vysokoškolským štúdiom smerovala do Budapešti, kde študovala sochárstvo na Univerzite výtvarných umení u Györgya Jovánovicsa. Z rozhovoru sme sa dozvedeli, že Csilla Nagy si veľmi cení, že mohla navštevovať tento ateliér. Jej ďalším vzorom bola Ilona Németh: „O tvorbu Ilony Németh som sa zaujímala už ako stredoškoláčka, ale až po skončení vysokej školy som sa s ňou spoznala aj osobne. Tiež jej môžem vďačiť za jej podporu a dôveru.“ prezrádza Csilla. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia v Budapešti pokračovala na doktorandskom štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre intermédií a multimédií. Toto štúdium úspešne absolvovala v roku 2015. V rokoch 2009 – 2017 pôsobila na Strednej škole tanca a výtvarného umenia v Győri. V súčasnom období pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Univerzite J. Selyeho v Komárne, kde vyučuje výtvarné predmety na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky. Mladej, talentovanej umelkyni želáme veľa tvorivého elánu a úspechov, ako aj vnímavých a talentovaných študentov.

Helena Rusnáková

Foto: autorka