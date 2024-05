Láska Mateja Skalnického k detailu

Uverejnené: nedeľa, 05. máj 2024, 05:30

Mestské kultúrne stredisko a Fotoklub Galanta usporiadali 23. apríla autorskú výstavu fotografií Mateja Skalnického pod názvom Príbeh hľadania. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v priestoroch galérie Severného krídla Novogotického kaštieľa v Galante.

Meno Mateja Skalnického môže byť našim čitateľom známe z Nášho kalendára, kde sa objavili jeho básne i fotografie. Matej Skalnický sa narodil 23. februára 1948 v Slovenskom Komlóši, so svojimi rodičmi sa presídlil na Slovensko, do obce Čierny Brod v okrese Galanta. Po základnej a strednej škole vyštudoval odbor Geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave. Pracoval ako geodet a v rôznom zaradení aj vo verejnej správe. Básne začal písať už ako stredoškolák, ako vysokoškolák sa zúčastnil súťaže Literárny Kežmarok, kde mu uverejnili verše v katalógu. V rokoch 1971 – 2016 sa literárnej tvorbe nevenoval, básne začal znovu písať po srdcovej príhode a robí to len pre vnútornú potrebu. Fotografovať začal v roku 1971 počas vojenskej prezenčnej služby. Od roku 1975 je členom Fotoklubu Galanta a od roku 1989 tiež Zväzu slovenských fotografov.

Ako pre náš týždenník autor uviedol, fotografie na výstave sa zrodili za posledné dva roky. „Predtým som robil iba čiernobiele snímky. Ale keďže som bol nútený doma ležať, moje možnosti sa zúžili,“ povedal, ale dodal, že občas sa so synom vybrali do lesa a tam mal možnosť urobiť aj farebné fotografie. Jeho súčasná tvorba sa zameriava na detaily. Svoje fotky upravuje a takto z nich vznikajú ozajstné umelecké diela, akoby obrazy. Doteraz mal päť autorských výstav (v Slovenskom Komlóši, Galante a Dunajskej Strede).

Vernisáže sa zúčastnil aj primátor Galanty Peter Kolek, ktorý s nadšením hovoril o výstave, podobne, ako aj čestný prezident Fotoklubu Jozef Keppert.

Ak by ste mali cestu do Galanty, výstavu Mateja Skalnického si môžete pozrieť do 20. mája.

(ef)

Foto: Imrich Fuhl

