Karneval v komlóšskej škole

Uverejnené: utorok, 01. marec 2022, 05:54

Čochvíľa nám zaklope na dvere jar a vyženie studenú zimu. S koncom zimy sa skončia aj fašiangy. A s nimi aj veselice, zábavy a hlavne karnevaly. Tie sa, ako jedny z mála, zachovali zo starých fašiangových zvykov.

Aj keď sa v záhradkách a na trávnikoch belejú snežienky, Slovenská dvojjazyčná základná škola v Slovenskom Komlóši sa v piatok 18. februára len tak hmýrila farbami. Po aule a chodbách nechodili žiaci, ale princezné, strigy, Harry Potterovia, kohútik, kovboji, lupič banky či požiarnik, tradičná maska bušó, ale aj teletubbies – masky z televízneho detského seriálu. Fantázii sa medze nekládli. Rytier, futbalisti, zvieratká. Ani pedagogičky sa nedali zahanbiť, zmenili sa na záhradníčku, mačičku, maliara so štetcami zapichnutými v maliarskej čiapke, ale aj Mary Poppinsovú. Všetky masky sa predstavili v telocvični, kde ich privítala pani riaditeľka Zuzana Lauková. Potom sa predviedli v kruhu, aby si ich mohla porota poriadne obzrieť. Ešte si spolu zatancovali a odkráčali, či skôr odtancovali do tried.

V triede mali žiaci svoj program: pozerali rozprávky, filmy, spievali karaoke, hrali stolové hry a pochutnávali si na koláčikoch, pukancoch, slanom pečive, ktoré si sami prichystali. Veselý karnevalový deň ukončil výdatný obed v školskej jedálni. Dovidenia fašiangy opäť o rok.

Viera Krajčová

Foto: Marianna Bajczerová