V Čemeri kradli vajcia fašiangoví zlodeji

Žiaci slovenského národnostného programu Základnej školy kráľa Mateja v Čemeri oživili miestne fašiangové ľudové tradície. Na fašiangy sa školáci z 2.D a 4.D triedy pripravovali usilovne a s nadšením so svojou učiteľkou Máriou Tóthovou. Chceli pripraviť pre ostatných mimoriadne prekvapenie.

V slovenskej družine si prichystali vlastnoručne vyzdobené masky. Tie si dali na tvár, obliekli si prapodivné odevy a hlučným spevom, hlasnými veršovačkami a neutíchajúcim točením rapkáčov odohnali ostatné deti z dvora do budovy školy. Vzápätí navštívili jednotlivé triedy, aby zohnali potrebné suroviny na olovrant.

Podľa zbierok, zaznamenávajúcich fašiangové ľudové tradície, v utorok pred popolcovou stredou dostali dedinčania písomné povolenie od prednostu miestneho úradu, aby si v dedine mohli vyžobrať alebo hoci aj násilím zobrať suroviny potrebné na večeru. Muži boli poobliekaní za ženy a ženy sa vystrojili za mužov. Tváre si pomazali múkou, či sadzami, a tak sa vydali krížom-krážom po dedine. V rukách mali košíky, sprevádzala ich muzika, chodili od domu k domu a pýtali si klobásu, slaninu, vajcia a peniaze. V dome, kde dostali výslužku, zobrali do tanca gazdinú. Kde nedostali, tam vyliezli na pôjd, vkradli sa do komory a ukradli, čo potrebovali na prípravu večere. Získané potraviny zložili v krčme u Kalmára alebo v hostinci, ktorý bol na rade, aby krčmárka uvarila bohatú večeru. Zábava a tancovačka trvala do úsvitu, zo zozbieraných peňazí zaplatili muzikantov. Spolok ľudového tanca Furmička v roku 2019 predstavil tento ľudový zvyk na najväčšom stredoeurópskom festivale fašiangových zvykov v českom Strání.

V tohtoročnom fašiangovom období boli vystavené masky na dvore Domu slovenských tradícií v Čemeri. Predstavovali scénu so zlodejmi vajec.

