Novomestskí žiaci na zbere odpadu „Za čistý Zemplín“

Uverejnené: sobota, 02. apríl 2022, 05:15

V poslednú marcovú sobotu sa žiaci Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom zapojili do výzvy za vyčistenie Zemplína od odpadu.

Oblasť a priestor zberu si inštitúcia určila sama. Rozhodla sa pre svoje úzke okolie, ktorým dennodenne školáci prechádzajú. V jednotných tričkách zelenej farby a šiltovkách označených logom iniciatívy sa v gumených rukaviciach pustili ulicou Bálinta Balassiho, ktorá je sídlom školy. Ďalšia pracovná skupina sa vydala dať do poriadku zelený pás popri cestnom obchvate vedúcom po druhej strane nášho školského komplexu. Neminuli ani trávnik a zelené ostrovy v širšom okolí školy. Žiaci z vyššieho stupňa sa podujali vyčistiť poriadny kus úseku po oboch stranách koryta vyrovnávacieho kanála pohraničnej rieky Roňava. Ten sa ťahá na druhej strane spomínaného obchvatu. Denne po ňom prechádza vysoký počet áut. Nie je preto náhodou, aj keď pre našich zberačov – začiatočníkov dosť rozpačitou skúsenosťou, že pozdĺž kanála našli disky od auta, či zhrdzavený výfuk. Väčšie šťastie mali malé tretiačky, ktoré našli tisícforintovku. Nuž, aj takéto skúsenosti nadobudli naši budúci ochranári prírody.

Počiatočnú nevôľu žiakov, ktorá súvisela s opakovaním ich otázky „Prečo práve my musíme zbierať odpadky po niekom inom?“ čoskoro vystriedalo nadšenie a radosť z vykonanej práce. Všetky skupiny nakoniec pracovali veľmi usilovne a zaslúžia si pochvalu. O odmenu sa postaralo aj slniečko, ktoré nám celý čas pekne svietilo.

A to najdôležitejšie: odpad, zostal „uväznený” vo vreciach a vďaka deťom je jeden z najkrajších kútov našej krajiny, Zemplín, očistený od odpadkov. V neposlednom rade výchova k ochrane životného prostredia nezostala len na teoretickej úrovni. Účastníci sa k nej postavili svojím skvelým výkonom naozaj zodpovedne. Verme, že tomu tak bude aj naďalej a to nielen v jednu marcovú sobotu do roka.

(jk)

Foto: autorka