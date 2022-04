Morena v Jášči zhorela

Uverejnené: sobota, 02. apríl 2022, 05:17

V posledných marcových dňoch sa školáci v Jášči rozlúčili s tohtoročnou zimou. Pomáhali im pri tom aj dospelí, ako napríklad predsedníčka Slovenskej samosprávy v Jášči Veronika Trojáková a starostka obce Tünde Győryová.

Slovenské učiteľky Viktória Gerstmárová Ecseriová a Erika Farkašovská pred odchodom zo školy žiakom opäť porozprávali Morenin príbeh, ako aj to, prečo a odkiaľ tento zvyk pochádza. Sprievod vyšiel aj zo školského dvora úplne potichu, pretože v Jášči obdobie pôstu berú vážne a o tomto čase nikdy nebola povolená hlučná vrava. Morenu žiaci v škole obliekli a zniesli dolu k potoku, ktorý je od školy na 15 minút chôdze. Po príchode na breh zarecitovali a zaspievali členovia Pávieho krúžku básne a pesničky na rozlúčku so zimou a zatancovali okolo bábky. Morenu potom povyzliekali, aby ju pustili dolu potokom na rozlúčku so zimou. Všetci zaspievali pieseň Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, potom slamenú bábku zapálili a hodili do vody. Figurínu Moreny zo slamy deťom pomohla vyrobiť miestna slovenská samospráva.

V. G. E./Kru

Foto: Erika Farkašovská