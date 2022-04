Projektový týždeň knihy a čítania v budapeštianskej slovenskej škole

Uverejnené: piatok, 22. apríl 2022, 05:55

Čítanie je jednou z činností, ktoré nás sprevádzajú od detstva. Deti najskôr vnímajú čítanie prostredníctvom svojich rodičov, neskôr sa stávajú aktívnymi čitateľmi.

Príbeh vyrastie zo skutočnosti alebo zo skúsenosti. Niekedy možno stačí malá inšpirácia, nenápadná myšlienka a príbeh je na svete. Denne sa stretávame s ľuďmi, s ktorými zdieľame naše príbehy, tí svoje príbehy zase zdieľajú s nami. Prechádzame okolo výkladov kníhkupectiev a zrazu nás obalom, názvom, autorom osloví KNIHA. Vchádzame dnu, vyberieme, zaplatíme a rátajúc kroky, túžime byť v pokoji svojho domova a začítať sa. Prežiť, pochopiť, pocítiť, usmiať sa, poplakať si, uvedomiť si, že to čo sme si doniesli domov je dar. Dar pre nás. Kde hľadáme odpovede na ľahšie, aj ťažké životné otázky? Ako riešime svoje životné skúšky? To, čo zažívame my, to určite prežili alebo prežívajú tisíce až milióny ľudí na celom svete, tak prečo sa nepoučiť, nepomôcť si navzájom? Ako? Kde? Čítajme! Čítajme a hľadajme hodnoty v literatúre.

Mnohí čítame radi, v minulosti to však bolo inak. Napríklad v 18. storočí bolo čítanie pokladané za nepotrebnú činnosť. Vtedy sa mu venovali hlavne vzdelanci a bohatí ľudia. V roku 1955 zaviedli marec ako mesiac knihy na počesť Mateja Hrebendu, významného slovenského buditeľa, ľudového spisovateľa a šíriteľa slovenských a českých kníh.

V našej škole sa pravidelne v marci venujeme zvýšenej čitateľskej aktivite. Po minulé dva roky, keď sme v marci boli doma pre pandémiu, sme čitateľské aktivity presunuli do online priestoru. V prvom roku sme zaviedli večerné čítanie, keď si deti mohli každý večer vypočuť jednu čítanú rozprávku a následne sa zapojiť do riešenia úloh spojených s počúvaním s porozumením. V druhom roku sme s našimi gymnazistami spracovali projektovo témy zo staroslovienskej literatúry. V tomto školskom roku sme už zase v škole, a tak sme si mohli projektový týždeň užiť naplno.

Do školského projektu sme zapojili deti a študentov od prvého po desiaty ročník. Na každý deň sme pripravili čitateľské aktivity, ktorých cieľom bolo viac čítať, zvýšiť záujem o čítanie, spoznať nové knihy, analyzovať čítaný a počúvaný text, jednoduchou formou opísať svoju obľúbenú knihu. V rámci projektu sme mali čitateľský maratón, v ktorom sme za 42 minút symbolicky behali po textoch a snažili sme sa prečítať čo najviac slov. Z informácií o obľúbených knihách žiakov a študentov sme vytvorili čitateľský strom. Najkrajšou časťou projektu však bolo vytvorenie myšlienkových máp o knihách, ktoré sa čítali v jednotlivých triedach. Každá trieda si vybrala jednu knihu, z ktorej si počas týždňa čítania zapisovali najkrajšie myšlienky a najdôležitejšie informácie. V posledný deň projektu výsledky svojej celotýždňovej práce odprezentovali zástupcovia jednotlivých tried pred celou školou. A čo všetko sme prečítali? Prváci si vybrali knihu O psíčkovi a mačičke, druháci O Guľkovi Bombuľkovi, tretiaci Zlatú bránu, štvrtáci Leonarda, kocúra z ulice, piataci čítali knihu Hľadám lepšiu mamu, šiestaci príbeh Popletený drak, ktorý robil všetko naopak, siedmaci Z Martina na Kestúc, ôsmaci Harryho Pottera. Zapojili sa aj gymnazisti. V nultom ročníku spracovali myšlienkovú mapu o knihe 55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska. Prvá skupina deviateho ročníka čítala Moravsko-panónske legendy, druhá Zlatú knihu rozprávok Pavla Dobšinského a v desiatom ročníku študenti prvej skupiny čítali Sládkovičovu Marínu a v druhej skupine zase moderne spracované príbehy o Štúrovi v knihe Za všetko (ne)môže Štúr. Prezentácie spolu s čitateľským stromom sa stali súčasťou výstavy v aule školy, aby nám aj po skončení projektu pripomínali, že čítanie je pre nás všetkých dôležité. Kniha, resp. literatúra nás naučí gramatiku, kriticky myslieť, tráviť voľný čas, poznávať myslenie iných, rozmýšľať a zamýšľať sa, spoznávať iné kultúry, prežívať dobrodružstvá, ľúbiť, milovať, cítiť, vnímať krásu, hnevať sa, zvládať stres, spoznávať zaujímavé osobnosti, spoznávať svoj jazyk, spoznávať cudzie jazyky, ovládať sa, byť sám so sebou, pracovať v tichu a potichu, túžiť cestovať, potešiť druhých knihami, myšlienkami, vnímať poetiku a zázračné slovo autora. Diel, v ktorých toto všetko nájdeme je veľké množstvo, či v našej alebo vo svetovej literatúre. Vybrať by sme si ich mohli stovky. Na záver už stačí azda len myšlienka J. K. Rowlingovej, autorky Harryho Pottera: „Ak neradi čítate, tak ste len nenašli tú správnu knihu.” Je čas pustiť sa do hľadania. Nech sa nám to všetkým darí. Dočítania, priatelia!

Anita Holá

Foto: autorka