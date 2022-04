Študentský deň v čabianskom gymnáziu

Uverejnené: piatok, 22. apríl 2022, 05:57

Študentská samospráva Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe usporiadala posledný deň pred jarnými prázdninami Študentský deň. K stredoškolákom zavítali dvaja prednášatelia, ktorí pomohli rozšíriť vedomosti gymnazistov.

Prvým hosťom bol predseda Kruhu maďarsko-fínskeho priateľstva v Békešskej Čabe Zoltán Lupták. Uviedol niekoľko zaujímavých postrehov zo svojho pôsobenia v zahraničí ako diplomata. Hovoril aj o vzťahu slovanských a ugrofínskych jazykov. Boli sme svedkami veľmi zaujímavej prednášky. Naším druhým hosťom bola Eszter Mamuzsicsová, ktorá je od nás sotva staršia, je študentkou takzvanej európskej školy a momentálne žije v Belgicku. Priblížila nám školský systém v tejto krajine.

Potom študenti 12. ročníka Máté Tóth a Dávid Szalkai zorganizovali športovú súťaž. Gymnazisti sa rozdelili do zmiešaných skupín a začali súťažiť. Úloh bolo osem: napríklad nosenie lopty na hlave, slalom, transport loptičky v pavučine. Boli to veľmi napínavé úlohy. Chalani to zvládli veľmi dobre. Pomáhali im štyria žiaci 8. ročníka. Učitelia pohostili žiakov pizzou. Podujatie sme mali doobeda, vyučovanie odpadlo. Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať zriaďovateľovi školy za finančnú podporu, za účasť žiakov a pedagógov, žiackej samospráve školy a lektorom, že prijali naše pozvanie.

Oliver Patay

študent 10. ročníka gymnázia