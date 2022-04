Veda na pódiu v budapeštianskej škole

Uverejnené: piatok, 22. apríl 2022, 05:58

Viete, čo je veda? Podľa výkladového slovníka slovenského jazyka je to sústava poznatkov o zákonitostiach objektívnej skutočnosti, ktorá vznikla teoretickou poznávacou činnosťou človeka. Vedné disciplíny súčasnej vedy predstavili na pomyselnom pódiu na rôznych miestach svojej ustanovizne žiaci budapeštianskej slovenskej školy.

Podujatie vyplnilo celý deň posledného vyučovacieho dňa pred veľkonočnými prázdninami. Najväčší počet žiakov zaujal svoje miesta na stoličkách, lavičkách, dokonca aj na žinenkách v telocvični, ktorá sa premenila na prednáškovú sálu, potom na miesto rôznych fyzikálnych a chemických pokusov, na akési kino s premietačom populárno-vedeckých filmov, ba i tanečný parket až dva razy. Riaditeľka inštitúcie Júlia Szabová Marloková na úvod poďakovala všetkým, ktorí sa na svoje prednášky a prezentácie pripravovali. Tiež vyslovila vďaku pedagógom, ktorí sa pridali svojím umom, energiou a profesionalitou k hlavnej organizátorke podujatia, z ktorého by radi urobili tradíciu. Privítala na pôde školy predstaviteľov štúdia Abacusan, s ktorým bude škola v budúcnosti spolupracovať v medzinárodnom projekte v oblasti logiky, robotiky a programovania.

Vyše 10 tisíc eur od ÚSŽZ

Ako nám prezradila riaditeľka slovenskej vyučovacej inštitúcie, Úrad pre Slovákov v zahraničí podporil snahy školy o úspešné zvládnutie rôznych projektov súvisiacich s robotikou a programovaním sumou vyše 10 tisíc eur. J. Szabová Marloková privítala aj študentov Gymnázia svätého Štefana. Po úvodných slovách sa rozozvučali tóny hudby tradičnej plesovej skladby, tzv. palotáša, keď sa dievčatká tried na nižšom stupni stali na chvíľu princeznami a chlapci hrdými junákmi. Populárny tanec bálových sezón si deti nacvičili na maškarný ples a teraz pred celoškolským vedeckým podujatím nemali čas nacvičiť si niečo nové. Veď s prezentáciami mali celú kopu práce. Všetci, od najmenších žiakov základnej školy až po najstarších, študentov 12. ročníka gymnázia. Vo svojich prednáškach sa venovali najrôznejším témam. Niektorí „prednášajúci“ sa schovali za svoj papier, na ktorom mali napísaný svoj referát. Iní sa naopak sebavedome postavili k mikrofónu sami, alebo vo dvojici, a text prednášky používali len ako bezpečnostnú opierku. Či skôr ťahák. Boli však aj takí, ktorí si na pomoc zobrali techniku a svoju reč doplňovali na plátno premietanými obrázkami, fotografiami či dokonca dokumentárnymi zábermi. Pozoruhodne hovorili rečníci o ochrane životného prostredia, venovali sa zemepisu, dokonca aj jazykovede, hovorili o strome života, rozoberali tému žralok ako predátor, dokonca jadrovú energiu a výbuch atómovej bomby. Piataci urobili prednášku o populárnej počítačovej hre Minecraft. Úžasne zanietene a fundovane prednášala Karolina Procházková o hokeji. Dokonca umožnila deťom podržať si v rukách súčasti oblečenia, chrániče, aj prilbu, pričom svoju prednášku zosnovala vtipne a pútavo. Nezatajila ani to, že je hokejistkou. So súrodencami tvorili zohraný tím, bratia a setra jej účinne „nahrávali“.

Preteky s Rubikovou kockou

Školáci vyšších tried si na pódiu v rámci prednášky o Rubikovej kocke zasúťažili v rýchlostnom vykladaní tohto jedinečného hlavolamu. Ďalší rukolapne ilustrovali chemické pokusy so suchým ľadom, ale aj fyzikálne pokusy, ktoré boli istou prípravou pre robotiku. Webovou kamerou pokusy vysielali, aby ich mohli školáci vidieť aj z diaľky. Roboty sú populárnymi pomôckami a členovia krúžku, ktorý vedie pedagogička a zástupkyňa riaditeľky Angela Hipiková, hlavná organizátorka dňa Veda na pódiu, sa učia robiť s malými robotmi neuveriteľné kúsky. Ešte neuveriteľnejšie veci predviedli hostia budapeštianskej slovenskej školy, študenti Gymnázia sv. Štefana v Budapešti, ktorí sa dokonca zúčastňujú medzinárodných zápolení v stavbe robotov z Lega. Chlapci a ich profesorka Zsuzsanna Szalaiová Tahyová rozprávali o svojich skúsenostiach z majstrovstiev sveta v Emirátoch, v meste Doha v púšti a tiež o zážitkoch, na ktoré určite nikdy nezabudnú.

V programe v telocvični vystupovali aj žiaci nižšieho stupňa. Drobci sa pripravili na divadelné predstavenie. Naprogramovali robotické včielky a myšky, tie boli preoblečené za ďalšie zvieratká, ktoré sa postarali o vyčistenie všelijakými odpadkami zasypaného rybníčka. Na záver sa telocvičňa po druhý raz premenila na tanečný parket. Žiaci vyšších ročníkov spoločne, priam masovo, zatancovali Šarišskú polku.

Roboty v telocvični, aj na chodbe

Kým sa v telocvični konali prednášky a prezentácie, preháňali sa robotické, na diaľku ovládané pretekárske autá, kúdolil sa suchý ľad, bojovalo sa s otázkami z rôznych vedeckých oblastí v „únikovej miestnosti“ inštalovanej v kúte telocvične, na chodbe sa otáčali, zrýchľovali a spomaľovali malé, žiakmi nižšieho stupňa roboticky naprogramované autíčka. Druháci zatiaľ pripravovali únikovú miestnosť, z ktorej sa mohli záujemcovia vyslobodiť za pomoci počítačových hier. Potom si pod vedením svojej pani učiteľky Zuzany Gallottovej vyrobili z papierových pohárov autíčka, ktoré sa pohybovali na vzduch – deti dúchali do slamiek a vyfúknutý vzduch tlačil autíčko dopredu. Na chodbe však boli umiestnené ďalšie zaujímavosti. Napríklad recyklované šachy. Maľované šachové figúrky stáli opreté na podlahe o škatule od müsli a fľašky od minerálky.

V knižnici dostali priestor študenti 12. ročníka gymnázia. Pod vedením A. Hipikovej osviežili divadelnú inscenáciu o rôznych matematikoch, ktorú naštudovali pred dvoma rokmi. Pri príležitosti dňa Veda na pódiu sa im naskytla príležitosť zahrať ju. Čo nám o tom povedala režisérka Hipiková?

„V našej škole v ostatných rokoch pravidelne usporadúvame digitálny tematický týždeň. Teraz sme sa rozhodli obe akcie spojiť. Pred dvoma rokmi sme mali víťazný projekt, ktorý sa volal Matematická show. Jednou jeho časťou bola inscenácia, ktorú sme teraz predstavili. Totiž pred dvoma rokmi nám v predstavení zabránila svetová pandémia covidu. Aj divadlo je istým spôsobom veda, spojili sme ju s matematikou. Názov inscenácie je Príbeh jednotky, ktorý sa spája nielen s jednotkou ako číslom, ale vlastne aj s dejinami ľudstva. Projektový deň sa nám podarilo akciami naplniť na prasknutie. Veľmi aktívne sa podieľala na organizácii hosťujúca profesorka matematiky a fyziky Mária Kvašňáková, ktorá už v prvom polroku zorganizovala prezentácie pod názvom Program bázovej školy. Tak dobre sa to podarilo, že sme chceli pokusy rozvinúť aj teraz. V rámci medzinárodnej spolupráce Erasmus, na čo sme získali grant 35 tisíc eur, sme začali spolupracovať so štúdiom Abacusan. Už od septembra budeme pracovať s ich malým robotom ArTec-om. Preto sa mi zdalo správne pozvať predstaviteľov štúdia Abacusan, aby predstavili svoje ďalšie roboty. Napokon skupinu Gymnázia svätého Štefana sme pozvali k nám preto, lebo sú vynikajúci v stavbe robotov z Lega. Odporúčali nám ich naši partneri zo spoločnosti Microsoft, s ktorou by sme chceli spolupracovať v programe Ukážková škola. Deti posledný mesiac usilovne pracovali na projektových prácach výzdoby školy. Na rôznych predmetoch sa rodili rôzne krásne dekorácie a sviatočné okrasy. Myslím si, že sme vykonali veľký kus práce a tento deň stál za to.“

Erika Trenková

Foto: autorka