Zápolenie v Jášči o slovenských hradoch a zámkoch

Bazový dom, hrady a zámky na Slovensku, pexeso – tieto výrazy sa často vyslovovali 21. Apríla v Jášči.

„Školáci z Jášču mali už viackrát možnosť navštíviť školy v Tatabáni-Bánhide a Síleši a tam súťažiť s tamojšími kamarátmi v rôznych témach,“ prezradila nám slovenčinárka základnej školy v Jášči Viktória Gerstmárová Ečeriová. Dosiaľ deti z Jášču nemali možnosť oplatiť pohostinnosť partnerov spod Vértešských vrchov. V ostatných rokoch sa totiž prevádzkovatelia školy často striedali, aj možnosti fungovania boli ťažkopádne, tobôž si nemohli v škole dovoliť pozvať nejakých hostí. Ani pandémia covidu nepomáhala snahe stretať sa so školákmi z iného regiónu Maďarska. Teraz, našťastie, už bola taká možnosť, a pedagógovia ju spolu s deťmi využili. Vo štvrtok 21. Apríla zavítali do Jášču priatelia z Tatabáne-Bánhidy, Síleša a Tardoša. Štvorčlenné družstvá sprevádzali učitelia slovenčiny, z Bánhidy Gabriela Fischlová a Bartolomej Bertók, z Tardoša Erika Kissová Töröková a zo Síleša deti sprevádzala Silvia Kuteničová.

Ako nám povedala slovenčinárka hostiteľskej školy Viktória Gerstmárová Ečeriová, slávnostné otvorenie súťažného dňa usporiadali na školskom dvore, kde hostí privítali spolu s riaditeľkou inštitúcie Juditou Szirákiovou. Domáci školáci sa predstavili so slovenským programom, v ktorom boli zastúpené nielen ľudové, ale aj popové pesničky. Hosťom sa prihovorila aj starostka Jášču Tünde Győryová a veľa úspechov v súťaži každému účastníkovi dňa zapriala i riaditeľka školy, ktorej pobočkou je obecná škola v Jášči, Silvia Galambosová. Potom sa súťažiaci presunuli do Bazového domu a súťaž sa mohla začať.

Prechádzka dejinami s mýtmi a povesťami

Účastníci zápolenia dostali vzrušujúcu tému. Počas prípravy spoznávali hrady a zámky Slovenska a s nimi súvisiace mýty a povesti. Každé družstvo sa predstavilo a potom prezentovalo hrad alebo zámok, ktorý si vybralo. Tím z Jášču pozval ostatných na hrad Krásna Hôrka, Tatabáňa-Bánhida zaviedla ostatné deti na Trenčiansky hrad, kým Tardošania sa zahĺbili do dejín Bojnického zámku a Sílešania sa podelili o povesť Beckovského hradu. Okrem prezentácie svojej školy a „svojho“ hradu mali súťažiaci množstvo ďalších úloh. Napríklad vykladali puzzle s obrázkami hradov, vypĺňali testy o hradoch, za pomoci číslic dopĺňali na mape miesta, kde sa hrady nachádzajú. Vzápätí museli spájať s povesťami obrázky a priradiť hlavnú postavu povesti k náležitému hradu. Samozrejme, aj hrdinovia povestí mali nejaké vlastnosti a tie mali deti spájať s hrdinskými postavami. Poslednou – ako sme počuli – vskutku neľahkou úlohou bolo pexeso, čo je hra s kartičkami, kde sa hľadajú páry obrázkov. Potom už mali deti za úlohu len obedovať a hrať sa. Po vyhlásení víťazov nasledoval voľný program.

Na obed bola kapustnica

O slávnostný obed sa postarala hosťujúca učiteľka Erika Farkašovská, ktorá ukázala, ako sa správne varí kedysi bežná, dnes už skôr slávnostná, chutná slovenská polievka, kapustnica, v kotle na dvore oblastného domu. K obedu sa k hosťom pridali aj domáci školáci. Rýchlo sa s hosťami skamarátili. Po obede mali žiaci spod Vértešských vrchov možnosť poobzerať sa v oblastnom dome, pripomenúť si, ako žili kedysi Slováci v Jášči. V Bazovom dome oproti spoznali príbeh bazy a deti si vyskúšali niektoré z interaktívnych hier. Po vyhlásení víťazov si na dvore oblastného domu súťažiaci i nesúťažiaci vyskúšali niekoľko ľudových hier, napríklad z koryta lovili rybičky, pochodovali na drevených lyžiach, dokonca aj boxovali na drevenom pni.

Súťažiaci dostali nielen sladkú odmenu, ale aj hodnotné vecné darčeky, ako vykladačky, perá, ba aj pexeso. Ani pedagógovia, ktorí družstvá pripravili, nešli domov naprázdno. Hostitelia ich obdarili fľaškou bazového vína a balíčkom voňavého bazového remeselného mydla.

Všetci sa cítili vynikajúco a dlho budú spomínať na krásne zážitky súťažného dňa. Organizátori veria, že aj v budúcnosti budú mať príležitosť privítať žiakov, ktorí sa učia vo svojej škole slovenský jazyk.

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenské samosprávy v Černi a Jášči, pričom predstavitelia jáščskeho voleného zboru prispeli k úspešnej realizácii programu aj svojou osobnou pracovnou aktivitou.

Čo povedali hostia?

Gabriela Fischlová (Tatabáňa-Bánhida): „My sme sa cítili skutočne fantasticky. Bol to super deň! Naši hostitelia nás doslova nosili na rukách. Žiaľ, nepripravili sme sa dostatočne na súťaž, lebo ja som mala zdravotné problémy a bezo mňa to nešlo. S kolegom sa žiaci pripravili na projektovú úlohu. Nuž, ani šťastie nám neprialo. Posledná úloha, pexeso, nám robila ťažkosti, údajne sme stratili veľa z nazbieraných bodov. Spočiatku boli moji žiaci sklamaní, ale potom sme kvíz prediskutovali, a pochopili, že prínosom bolo, čo všetko sa počas prípravy naučili, stretli sa s rovesníkmi, ktorí sa tiež učia po slovensky, že to má zmysel a význam. Rozhodne nestratili motiváciu. Na 10. mája chystáme kvíz u nás, okrem terajších súťažiacich z Jášču, Síleša a Tardoša – ak dobre viem – k nám prídu aj Čívania. A 12. mája na nás čakajú Spievanky a Veršovačky v Mlynkoch, 14. slávime Deň národností v Tatabáni-Bánhide. Oslavovať budeme tiež 90. výročie založenia našej školy. A už teraz sa tešíme na letný táborový pobyt na Slovensku, pri Nitre, s výletom do Bratislavy.“

Silvia Kuteničová (Síleš): „My sme sa cítili natoľko dobre, že som sa rozhodla zorganizovať aj u nás niečo podobné. Sme nesmierne vďační za srdečnosť a pohostinnosť, s akou sa nám venovali. Usporiadali pre všetkých účastníkov kvízu nezabudnuteľný deň. Umiestnili sme sa na druhom mieste a členky sílešského tímu boli spokojné so svojím výkonom. Ja som na nich pyšná. Hrad Beckov by sme si možno sami od seba nevybrali, ale ostatní nás predbehli. Už sme nemali na výber. Povesť o hrade bola vzrušujúca. Nesmierne sa deťom páčila súťažná úloha s pexesom. Už na druhý deň po súťaži sme si ho museli zahrať so spolužiakmi, a odvtedy si ho stále pýtajú. Keďže sme dostali sadu za odmenu, môžeme hrať. Samozrejme, motivácia nám nechýba ani na ďalšie súťaže. Usilovne sa pripravujeme na Slovenský týždeň, ktorý usporiadame v dňoch od 9. – 13. mája.“

Erika Kissová Töröková (Tardoš): „Cítili sme sa veľmi dobre. Organizátori vykonali obrovský kus práce. Príkladne sa o nás starali. Naozaj som sa tešila, že sme mohli navštíviť aj oblastný dom, spoznať obec, ktorú sme dovtedy nepoznali. Ukázali nám všetky zaujímavosti miesta. Pohostili nás chutným obedom, dostali sme vynikajúcu kapustnicu. Priznám sa, že na prípravu na súťaž sme nemali príliš veľa času, lebo pred Veľkou nocou sme mali aj v škole veľa práce. Aj prázdniny sme mali dlhšie. Počas voľna som sa stretla s naším družstvom, aby sme si aspoň čo-to pripravili. My sme prezentovali Bojnický zámok. Členky tardošského tímu sú nadané, viac pohotové a všeobecne erudované, než ako boli na tento kvíz pripravené. Asi to bolo potrebné. Vyhrali sme a z toho sme mali my, aj všetci doma veľkú radosť.“

E. Trenková

Foto: Erika Farkašovská