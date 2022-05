Tvorivá dielňa na Deň matiek v Legínde

Uverejnené: sobota, 07. máj 2022, 05:42

Deň matiek v Maďarsku oslavujú prvú májovú nedeľu, ale tentoraz na ňu pripadol aj Sviatok práce. V pedagogickej obci dlho koluje otázka, či je Deň matiek súkromnou alebo spoločenskou oslavou.

V súčasnosti sa mnohé výchovno-vzdelávacie inštitúcie prikláňajú k prvému a už neorganizujú celoškolské podujatie pri tejto príležitosti. Učitelia však zvyknú pripraviť so žiakmi malý darček, ktorý potom deti odovzdajú svojim mamám. Aj Slovenská národnostná samospráva v Legínde sa vybrala touto cestou, a usporiadala 30. apríla tvorivé popoludnie pre rodiny v priestoroch miestnej knižnice. Pre takéto riešenie sa rozhodla preto, lebo v obci nie je základná škola, kde by sa deti mohli pripraviť, a ani kvetinárstvo či obchod, kde by mohli kúpiť darček svojim mamičkám.





Po koronavíruse sa spoločenský život akoby rozbehol a touto akciou sa samospráva snažila prilákať ľudí späť do spoločnosti. „Veľmi dobre nám fungovali aj online akcie, ale pomaly sa musíme vrátiť do normálu. Vytýčili sme si dva ciele. Chceli sme uskutočniť tvorivé popoludnie pre rodiny a poskytnúť deťom príležitosť na vytvorenie vlastného darčeka, lebo v dedine nie sú obchody a služby takéhoto tipu,” podelila sa so svojimi pohnútkami predsedníčka miestnych Slovákov Csilla Mezeiová s tým, že stretnutie pred Dňom matiek bolo posledné zo série programov o jarných zvykoch, financované Fondom Gábora Bethlena. „Na začiatku tohto stretnutia sme sa s deťmi rozprávali o majálese, prečo a komu niesli mládenci máj. Oživili sme aj tradície, so stužkami sme ozdobili jeden strom,” povedala Cs. Mezeiová. Hlavná organizátorka dodala, že stretnutie prebiehalo v príjemnej rodinnej atmosfére. „V tvorivej dielni deti a ich rodičia mali možnosť odlievať mydlá, ktoré sme potom zabalili. Tohtoročnou novinkou bolo gravírovanie na poháre a hrnčeky. Aj my sme priniesli vzory, no záujemcovia si mohli vytvoriť i vlastné motívy. Pripravili naozaj pekné darčekové predmety. Mnohí vygravírovali meno matky alebo starej mamy a sklenené nádobky ozdobili kvetmi,” spomenula Cs. Mezeiová. „Po dvoch rokoch pandémie cítime, že obyvatelia sú pohodlnejší, lenivejší. Nabudúce budeme musieť do každej schránky poslať pozvánku a uskutočniť takéto stretnutie v týždni. Keďže žijeme na dedine, mnohí sa radšej venovali záhradkárskym povinnostiam, viacerí odcestovali, no boli aj takí, ktorí účasť odriekli preto, lebo sa stále boja koronavírusovej nákazy,” vysvetlila predsedníčka. Doplnila, že tí, ktorí prišli, svoje rozhodnutie neoľutovali a domov sa vrátili s pocitom užitočne stráveného popoludnia.





Ďalšia akcia Slovenskej národnostnej samosprávy v Legínde sa plánuje na 21. mája. Na Dni obce bude mať na starosti detské programy a súťaž vo varení. „Je už tradíciou, že organizujeme súťaže pre deti. Na staniciach sa skupiny môžu vyskúšať v športových pretekoch, šikovnostných úlohách alebo vo vedomostných kvízoch. Pre dospelých bude určená súťaž vo varení. Skupiny majú za úlohu pripraviť nejaké tradičné slovenské jedlo. Tento rok ním bude perkelt so smotanou a haluškami,” povedala o blížiacom sa podujatí Cs. Mezeiová.

AR

Foto: Cs. Mezeiová