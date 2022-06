Netradičná rozlúčka novohradských predškolákov

Uverejnené: sobota, 25. jún 2022, 05:22

Rozlúčka so školou je vždy významným míľnikom v živote mladého človeka. Vtedy sa oblečie do slávnostných šiat: dávnejšie do kroja, v súčasnosti do čiernobielej rovnošaty. Nielen na základných školách, ale aj v mnohých škôlkach sa opäť veľkej obľube teší vystupovanie na podujatiach v ľudovom odeve. Už ani Novohradčania nebudú výnimkou, keďže matka jedného lúčiaceho sa škôlkara, Gina Máriássyová vyhľadala miestnu slovenskú samosprávu, aby jej pomohla lúčiacim sa škôlkarom ušiť novohradský slovenský kroj. Z iniciatívy vytrvalej ženy sa spojila celá obec.

„Predtým už aj nám veľa rodičov spomínalo, že sa pamätá na svoju rozlúčkovú slávnosť, ktorá prebiehala v kroji. Posledná bola pred vyše 30 rokmi, ale dodnes na ňu majú pekné spomienky. Na škodu veci, postupne sa detský ľudový odev roztratil a opotreboval. Keď nás Gina vyhľadala so svojím nápadom, veľmi sme sa potešili, keďže výchovno-vzdelávacie inštitúcie kroje už vôbec nemajú. Ihneď sme v tom videli veľký potenciál. Mamičke sa dokonca podarilo zmobilizovať ďalších rodičov, obyvateľov, ale aj zabezpečiť sponzorov. Za krátky čas sme s prácou mohli začať. Vďaka jej vytrvalosti sa po približne 30 rokoch predškoláci opäť rozlúčili s materskou školou v novohradskom kroji,“ vysvetlila nám pôvod nápadu predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy obce Novohrad Tünde Debreceniová Králiková s tým, že rodičia museli zaplatiť len symbolickú sumu. Nadšená skupina ľudí napokon ušila 20 kusov. Keďže sa do miestnej základnej školy prihlásilo 23 prváčikov, do septembra ešte došije zvyšok. „Stretávali sme sa v Dome občianskych organizácií, ktorý sa na niekoľko mesiacov premenil na výrobňu ľudových krojov. Po rýchlom zaškolení strihači, kresliari, krajčíri a vyšívači začali s robotou. Klub pre zachovávanie tradícii vyšíval, ja a poslankyňa Zuzana Lakiová sme dozerali na šitie oblečenia. Starší obyvatelia zase dbali o to, aby každý odev a doplnky boli autentické,” ozrejmila deľbu práce predsedníčka miestnych Slovákov. Vyzdvihla, že každý kroj ušili tak, aby sa jeho veľkosť dala upraviť. Podľa predpokladov deťom bude vhodný na 4 roky, teda kým sa nedostanú na vyšší stupeň. Na ušitie krojov sa muselo zakúpiť 100 metrov plátennej bielej látky, na chlapčenské nohavice a vestu sa použilo 20 metrov materiálu. T. Debreceniová Králiková nám prezradila, že v auguste slovenská samospráva plánuje krúžok, na ktorom sa záujemcovia môžu naučiť šiť a vyšívať novohradský ľudový kroj. „Verím, že aj týmto sa nám podarí prinavrátiť tú hmotnú časť našej slovenskej kultúry, ktorá zapadla prachom. Ako pokračovanie, chceli by vyučovanie ľudového tanca a hudby. Teraz hľadáme učiteľov, ktorým nie je neznámy slovenský národnostný folklór a majú trpezlivosť so školopovinnými deťmi. Chceme začať od základov, teda od koreňov. Je potešujúce, že vďaka Gine sa rozbehlo niečo na poli výchovy mládeže k tradíciám. Neradi by sme s tým prestali, ba hľadáme riešenia, ako z toho vyťažiť maximum,” dodala predsedníčka. Okrem toho, že slovenská samospráva v Novohrade usporiada podujatia pre všetky vekové generácie, má na zreteli, aby miestnych Slovákov alebo ich nasledovníkov motivovala k miestnemu slovenskému národnostnému cíteniu. „Videli sme na samotných deťoch, keď si obliekli kroje, že boli hrdé. Rozlúčková slávnosť s predškolákmi, na ktorú vychovávateľky pripravili pekný slovensko-maďarský program, môže znamenať začiatok niečoho nového, čo možno prehĺbi slovenské národnostné povedomie v Novohrade,“ konštatovala s nádejou predsedníčka T. Debreceniová Králiková.

Najbližšie slovenské podujatie Slovenskej národnostnej samosprávy obce Novohrad sa bude konať 25. júna od 13. hodiny v miestnom kultúrnom dome. Organizátor pozýva všetkých záujemcov na slávnostné odovzdávanie cien a VI. ročník súťaže spevu a piesní Nemôžem žiť bez muziky.

AR

Foto: T. Debreceniová Králiková