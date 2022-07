Kétšopronské deti spoznávali svoje okolie

Uverejnené: sobota, 30. júl 2022, 05:26

Slovenská samospráva obce Kétšoproň už niekoľko rokov organizuje tábory pre deti z dediny. Tohtoročný tábor sa konal od 11. do 15. júla a zúčastnilo sa v ňom 25 detí. Miestom konania bola veľká sála kultúrneho strediska. Keďže dedina tento rok oslavuje 70. výročie svojho osamostatnenia od Békešskej Čaby, cieľom tábora bolo hravou formou priblížiť deťom minulosť obce.

Táborové dni sme začínali ranným cvičením. Členka slovenskej samosprávy Katarína Zelenyánszka viedla hudobnú gymnastiku na súčasnú slovenskú hudbu. Takto sa naše dni vždy začínali čerstvo. V pondelok nám teta Piroška (Piroška Majerníková) porozprávala o histórii obce, ktorá siaha až do Arpádovej doby. Keďže je bývala učiteľka, deti mali informácie z prvej ruky o tom, aké to bolo chodiť do školy za starých čias, kde a koľko škôl bolo v obci. Dopoludňajšiu prezentáciu sprevádzali úlohy, ktoré deti riešili v troch skupinách pomenovaných podľa poľných medzí v Kétšoproni (Krížovje, Bikáč, Páľeňica). Za vyriešenie každého problému sa udeľovali body. Popoludní sa konali remeselné aktivity. Navštívili sme klenotnicu „Drótos-Tóthék“, ktorá nám umožnila nahliadnuť do každodenného života našich starých mám (mletie múky, pranie v koryte, staré hry, písanie atramentom).

V utorok sme si vypočuli prednášku pracovníčky miestnej knižnice Ildiky Fábiánovej o histórii našej obce. Mohli sme sa pozrieť na udalosti z minulosti a spomínalo sa aj na nedávnu minulosť (história Poľnohospodárskeho družstva F. Rákócziho, ako vznikla súčasná dedina, život v starej škole v obrazoch). Po ukážke starých tkáčskych prác mali deti vytvoriť nástenný paraván na pamiatku výročia obce. Najlepšie sa to podarilo skupine Bikáč. Počas popoludnia mali možnosť zapojiť sa do remeselných aktivít, vyrábať náramky a priadze. Ručné techniky predviedli a zvládli s pomocou Eriky Szatmáriovej Baloghovej, učiteľky materskej školy a tanečného odboru.

V stredu sme sa vybrali do Békešskej Čaby, kde sme navštívili Slovenský oblastný dom a vypočuli si veľmi zaujímavú prednášku predsedu Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondreja Kiszelya. Dostali sme odpovede na nasledujúce otázky: Ako je história Kétsoproňu spojená s Békešskou Čabou, ako sa vyrába pôvodná čabianska klbása – o ktorej sme nakoniec konštatovali, že sa vyrába tak isto, ako u nás – a aké povery sprevádzali život našich predkov. Po chutnom obede sme si užili viac oddychu na čabianskom kúpalisku v „ťeplej“.

Štvrtok bol tiež aktívny deň, pretože sme museli prejsť 12 kilometrov na bicykli, aby sme sa dostali do Telekgerendášu, kde nás čakala slovenská samospráva a členovia Pávieho krúžku Borouka s chutnými tarkedľami, čo bolo po dlhej ceste veľmi príjemné. Navštívili sme národopisnú zbierku miestnych dejín a evanjelický kostol. Počas dňa pokračovala práca v remeselných dielňach.

Tábor bol zatvorený v piatok, keď sme pripravovali predsieň kultúrneho domu na veľkú prácu. S pomocou členov Folklórneho spolku Horenka sme pripravili rezance a pirohe. Vytiahli sme dosky a každý si našiel prácu pre seba. Dievčatá pomáhali pri miesení, naťahovaní a plnení cesta. Chlapci namleli mak, orechy a nastrúhali syr. Kým odzvonilo poludnie, usilovné ruky vyčarili na stôl chutný obed, ktorý sme s chuťou zjedli.

Po obede predsedníčka Slovenskej samosprávy obce Kétsoproň a organizátorka tábora Erika Tóthová predstavila body za týždenné úlohy, v ktorých najvyšší počet bodov získal tím Bikáč, 2. miesto obsadila skupina Páľeňica (išlo o chlapcov) a 3. miesto skupina Krížovje. Ale o to v skutočnosti nešlo. Naším cieľom bolo spoločne sa zabaviť a aby sa deti dozvedeli čo najviac o histórii obce. Každé dieťa dostalo na konci tábora pamätné tričko a malý darček.

ET/BPL

Foto: Erika Tóthová