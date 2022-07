Ekumenický mládežnícky biblický tábor opäť na Slovensku

Uverejnené: sobota, 30. júl 2022, 05:28

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku v dňoch 4. až 8. júla zorganizovala po dvoch rokoch Celoštátny ekumenický mládežnícky biblický tábor konečne už na Slovensku, v blízkosti Vysokých Tatier.

Dejiskom tábora bolo Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum vo Veľkom Slavkove. O tábor bol veľký záujem aj vďaka tomu, že konečne sme mohli navštíviť našu materskú krajinu. Prihlásilo sa dokopy 41 detí z rôznych Slovákmi obývaných obcí a miest ako Dunaeďház, Sarvaš, Slovenský Komlóš, Ďurka, Budapešť, Santov a Békešská Čaba. Vedúcim tábora bol opäť evanjelický farár Attila Spišák zo Slovenského Komlóša, pomocníkmi boli jeho dve dcérky Emma a Božena a učiteľka evanjelickej materskej školy. Hlavnou tematikou tábora sa stal film Narnia, ktorý sme pozerali po večeroch, a cez jeho príbeh brat Attila prediskutoval s deťmi rôzne ponaučenia.

Každý deň sme zvyčajne začali ranným nácvikom, potom nasledovali buď rôzne pohybové aktivity alebo úlohy z Biblie a spoločný spev. Prvý deň popoludní sme navštívili Spišský hrad, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti a rôzne legendy o tomto hrade. Na ďalší deň bol predpoludňajší program podobný, ale popoludní nasledoval ďalší hrad, ale pozreli sme si aj skanzen v Starej Ľubovni. Tu sme si tiež vypočuli zaujímavosti o gréckokatolíckom drevenom artikulárnom kostole, potom sme sa prešli po celom skanzene. Nasledoval hrad, kde nás čakalo malé predstavenie sokoliarov, do ktorého sa ako dobrovoľníci zapojili aj niektorí z našich detí. Vo štvrtok sme sa vybrali do Vysokých Tatier na turistiku. Lanovkou sme išli kúsok hore, potom na nás čakala ťažšia časť túry, ale našťastie deti boli veľmi šikovné a zdolali sme štít Predné Solisko. Cestou dole sme obišli aj krásne Štrbské Pleso. Po túre, inak každý večer, keď bolo voľno, sa hral volejbal. Pri jednej takej príležitosti ho hrali vonku deti s Attilom, potom som sa pridala aj ja, a po niekoľkých minútach som si všimla, že jednotlivé družstvá pozostávajú už z pätnástich hráčov. Vždy, keď niekto prišiel von, aby sa pozrel na nás, sa pridal k hre, pravidlá volejbalu už neplatili, iba to, že lopta nesmie spadnúť dole. Bol to veľmi dobrý spontánny spoločenský zážitok. Dúfame, že deti sa cítili dobre, a na budúci rok si môžeme opäť zorganizovať náš tábor na Slovensku.

Katarína Karkušová

Foto: autorka