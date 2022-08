Budovateľský tábor V Horných Peťanoch

Uverejnené: sobota, 13. august 2022, 05:52

Vedenie Slovenskej národnostnej samosprávy v Horných Peťanoch sa tento rok rozhodlo, že namiesto letných popoludňajších stretnutí usporiada týždňový denný tábor. Jeho téma bola inovatívna, deti sa mali oboznámiť so staviteľstvom.

Organizátori účastníkov, teda 25 detí rozdelili do dvoch skupín, ktoré mali za úlohu za päť dní postaviť domček z dreva. Myšlienka mobilizovala aj miestne organizácie, kolektívy i jednotlivcov. Obecná samospráva zabezpečila drevo, miestna evanjelická cirkev do užívania dala svoje miestnosti a do tábora prispeli aj miestni podnikatelia. Iniciatíve sa potešili aj rodičia, keďže v Horných Peťanoch majú letné slovenské aktivity dlhoročnú tradíciu. Tentoraz sa však mládež neschádzala len v popoludňajších hodinách, ale spolu bola celý deň, od ôsmej do piatej hodiny. V tematickom tábore sa deti zoznámili nielen so základmi staviteľstva ale aj s ľudovou architektúrou a s profesiou tesára a stolára.

„V tomto roku ma vyhľadali dvaja naši oddaní aktivisti Dalma Benyusovicsová a Ondrej Rendi s tým, že už dávno by chceli uskutočniť tábor, ktorý by spojil hornopetiansku mládež. Predložili aj podrobný rozpis programu. Hlavným cieľom tábora bolo budovať komunitu, upriamiť pozornosť mladej generácie na to, že aj ona môže niečo robiť v prospech dediny, a predstaviť kultúru, jazyk a tradície slovenskej národnosti v Horných Peťanoch,” povedala nám o prvom budovateľskom tábore predsedníčka miestnych Slovákov Zuzana Pápaiová Laczkovská. Spomenula, že drevený domček deti stavali najmä predpoludním a popoludnie patrilo slovenským zamestnaniam. Samozrejme, organizátori tábora dbali na to, aby sa účastníci oboznámili so slovenskými názvami náradia a stavebných prvkov. Slová ako napríklad klinec, kladivo, píla, brúsny papier aj vyložili na plagátoch pri miestnom ihrisku, kde sa denný tábor konal. Tí, ktorí sa so slovenčinou len zoznamovali, lebo sa ju doteraz neučili, osvojili si aspoň základné frázy pozdravenia a predstavenia sa, poďakovania a pýtania sa. Pokročilejší sa naučili komplikovanejšie vety. Z. Pápaiová Laczkovská zo sprievodných programov vyzdvihla výrobu syra, ktorú na starosti mala Jolana Benyusovicsová, z hier spomenula vodnú súťaž, boj so svetelným mečom a sparťanské preteky, ktoré boli medzi mládežou najobľúbenejšie. Deti pri zdolaní neľahkých disciplín ako preliezanie plota, preskakovanie pneumatík, lezenie v blate, prenášanie balíkovanej slamy, potrebovali vytrvalosť, silu, koordináciu a stabilitu, presne ako v starovekej Sparte pri výcviku i v boji.

Posledný deň bol venovaný vyhodnoteniu prvého budovateľského tábora, ktorého výsledkom je drevený domček umiestnený na detskom ihrisku. Z. Pápaiová Laczkovská prezradila, že produkt alebo objekt nielen skrášľuje dedinu, ale je vhodný aj na stretávanie sa mládeže. Už teraz ho deti rady využívajú. „Ohlasy boli veľmi pozitívne. Deti sa veľmi dobre cítili a naučili sa pracovať s drevom a náradím. Veľká vďaka patrí týmto dvom mladým inžinierom, ktorí veľa pracovali, aby tento tábor dotiahli do konca. Teším sa z toho, že v Horných Peťanoch je generácia, ktorej záleží nielen na našej dedine ale aj na slovenskej národnosti,” zdôraznila Z. Pápaiová Laczkovská s tým, že aj o rok plánujú usporiadať podobný tábor pre základoškolákov. Dodala, že v strede augusta slovenská samospráva plánuje usporiadať popoludňajšie stretnutia aj pre škôlkarov, na ktorých budú deti spolu s aktivistami a členmi samosprávy tvoriť, spievať a tancovať.

(ar)

Foto: Z. Pápaiová Laczkovská

Tábor podporil Fond Gábora Bethlena s poradovým číslom NTAB-KP-1-2022/1-000183.