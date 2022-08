Župný tanečný tábor v Tardoši

Uverejnené: sobota, 13. august 2022, 05:50

Po dvojročnej prestávke sa v Tardoši opäť konal v posledných júlových dňoch tanečný tábor organizovaný Slovenskou samosprávou Komárňansko-ostrihomskej župy. Ubytovanie aj tentokrát, už šiesty raz, bezplatne zabezpečila tardošská obecná samospráva v Chate nad jazerom v prekrásnom prostredí Mlynskej doliny.

Malí tanečníci sa schádzali na miesto ubytovania už skoro ráno. Do tábora prišlo 34 detí zo šiestich Slovákmi obývaných miest a dedín župy, z Čívu, Kestúca, Šárišápu, Tatabáne – Bánhidy, Orosláňu a, samozrejme, z hostiteľskej obce Tardoš. Žiaľ, malí tanečníci zo Síleša sa tohto roku tábora nezúčastnili, čo všetci ľutovali. Aj tí, ktorí prišli, aj tí, ktorí nemohli prísť. Pre nedostatok ubytovacích kapacít domáci tanečníci prichádzali na nácvik každý deň o desiatej z domu, a tak prišli o zábavné táborové aktivity, ktoré si účastníci tanečného tábora vychutnávali na chate. Tanečný nácvik, aj sprievodné podujatia sa konali v kultúrnom dome v Tardoši.

Tábor otvorila jeho vedúca, podpredsedníčka župného voleného zboru Veronika Árendášová. Zároveň všetkých oboznámila s programom spoločného tanečného pobytu. Raňajky mali účastníci tábora na chate, kde boli deti a ich sprevádzajúci dospelí ubytovaní. Pravidelne obedovali v miestnej reštaurácii Kemencés. Okrem toho, aby sa deťom neminula energia, dostávali aj desiatu a olovrant, ba aj večeru. Ako nám prezradila Juliana Bírová z Orosláňu, umelecká vedúca detského súboru Bránička, Veronika Árendášová každý deň deťom nosila chutné desiate a olovranty, presne také, aké sa páčili ich maškrtným jazýčkom. Aby im chutilo, aj sa najedli do sýtosti, o to sa postarali v kultúrnom dome členky Klubu dôchodcov v Tardoši pod vedením Kataríny Vízváriovej.

Karičky z povodia Galgy a maglódske tance

Učiteľkou tanečného nácviku bola bývalá umelecká vedúca tardošského tanečného súboru Červený mramor Ibolya Nagyová. Pomáhala jej členka súboru, pedagogička Bianka Feketeová. S deťmi nacvičili karičky z povodia Galgy v Peštianskej župe. Následne zvládli aj párové tance z Maglódu, čardáš a marš. Napriek ohromnej horúčave, ktorá panovala v posledný júlový týždeň, deti neúnavne cvičili. Na ich tvárach bolo vidno radosť, ktorú z tanca pociťovali. Popoludní sa učili spievať pesničky k tancom, ktoré nacvičovali doobeda.

Dopoludnia tanec a spev, popoludní tvorivá činnosť

Hoci si deti vychutnávali nácvik tanečných choreografií, nielen ľudovou hudbou boli zaujaté. Z popoludňajších aktivít sa im najviac páčili tvorivé dielne. Za pomoci učiteliek Kataríny Hédiovej a Hajnalky Sárköziovej vyrábali mimoriadne krásne ozdobné predmety z kože na pamiatku. Príjemne unavení tanečníci a tvorcovia malých umeleckých dielok aj tvorivo relaxovali, uvoľnili sa pri dramatických hrách, ktoré viedol učiteľ drámy, divadelný režisér Gábor Nagy.Medzi deťmi sú veľmi obľúbené dramatické hry a ani tentoraz nesklamali.

Vzhľadom na to, že počas víkendu pred tanečným táborom slávili v Tardoši hody, v pondelok boli ešte inštalované v obci kolotoče. Miestni organizátori túto skutočnosť chytro využili a dohodli frekventantom tábora, aby sa v pondelok popoludní ešte mohli deti hodinu točiť na kolotočoch a húpať na hojdačkách. Dokonca bezplatne! Ako to už pri takýchto príležitostiach býva, účastníci tábora boli unesení. Na oplátku sa potom nadšene točili v kole na tanečnej skúške a plní elánu nacvičovali do večere novú choreografiu.

V záverečnej časti tábora sa vedúca Veronika Árendášová povypytovala detí, čo sa im najviac páčilo v tanečnom tábore v Tardoši. Tu sú ich odpovede:

– Naučili sme sa nový tanec.

– Našli sme si nových kamarátov.

– Programy boli dobré, zábavné. Vždy sme robili niečo zaujímavé a nikdy sme sa nenudili!

Mnohí z účastníkov sa dušovali: – Určite chcem prísť do tábora aj na budúci rok. Pre Ľudové noviny podpredsedníčka župnej slovenskej samosprávy konštatovala, že tábor bol aj po šiesty raz úspešný. Veľká vďaka patrí obecnej samospráve za ochotu a pomoc pri zabezpečení ubytovacích kapacít obce a kultúrneho domu.

My sa tešíme na vystúpenie detí z tanečného tábora v Tardoši. Sľubujeme, že zistíme, kde sa s novou choreografiou predstavia, a napíšeme o tom v niektorom z ďalších čísel nášho periodika.

Anna Crnečká (kru)

Foto: Juliana Bírová