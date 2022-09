Začíname plní optimizmu v čabianskej škole

Uverejnené: pondelok, 30. november -0001, 01:00

Aj tento školský rok sme začali Dňom zážitkov. Zvítali sme sa plní optimizmu, tak učitelia ako i žiaci, mnohí s úsmevom a pozdravom: „Šťastný nový školský rok!“ Hádam len malí prváčikovia boli spočiatku trochu vystrašení. Všetci ešte s rodičmi a niektorí i s mladšími súrodencami, ktorí s nimi súcitili.

Po privítaní riaditeľkou školy Editou Pečeňovou a zoznámení so svojimi druhými mamami začali spoznávať spolužiakov i pre nich nové školské prostredie, oboznámili sa s priestormi, v ktorých sa budú po celý rok pohybovať. Od mesta Békešská Čaba a združenia rodičov školy dostali darčeky, a takto obdarovaní si už užívali svoj prvý školský deň pred fotoobjektívmi rodičov.

Starší spolužiaci v tom čase už sedeli vo svojich triedach s triednymi učiteľkami, zapisovali si rozvrhy, aby mohli od ďalšieho dňa začať školský život naplno. Nechýbali ani zážitky z leta a radosť, že sa so spolužiakmi znova vidia. Prvý deň v škole to však s prácou mladších školákov netreba preháňať, a tak, aj keď počasie bolo všelijaké a oproti predchádzajúcim dňom až príliš osviežujúco chladné, dokonca i s občasnými kvapkami dažďa, vybehli na školský dvor a zapojili sa do tvorivých dielní. Mohli v nich prejaviť svoju zručnosť, či už to bola jazda po stanovenej dráhe na policajnom bicykli, pri používaní hasičskej techniky alebo len navliekaní guľôčok, z ktorých zhotovovali farebné náramky. Mohli si zahrať i stolný tenis. Gymnazisti začali zostra. Pár triednických hodín a už aj prvé vyučovacie hodiny. Netreba zaháľať, veď povinností bude len pribúdať.

Teda: šťastný nový školský rok všetkým!

Ján Pitoňák

Foto: autor