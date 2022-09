Pestrý deň v Dunaeďháze

Uverejnené: sobota, 17. september 2022, 05:55

V sobotu 3. septembra sa v pobočke Základnej umeleckej školy Levanduľa (Levendula) v Dunaeďháze konalo netradičné otvorenie školského roka 2022/2023. Škola má ústredie v meste Dunaföldvár, ale popri ďalších má jednu pobočku aj v Dunaeďháze. Vedúcou študijného odboru ľudový tanec je pedagogička Silvia Sebőková.

Program v oblastnom dome

V sobotu ráno už o deviatej čakali budúcich žiakov a účastníkov slávnostného otvorenia na dvore miestneho oblastného domu vedúca inštitúcie v Dunaeďháze S. Sebőková a riaditeľka školy Rózsa Farkasová Huszková. Tu organizátori zaradili do programu využitie ľudového ihriska a deti čakala aj tvorivá dielňa pre šikovné ruky. Neskôr prišla ľudová hudba Kóborzengő z Budapešti. Vďaka muzike mali deti možnosť občerstviť si vedomosti z minulého školského roka, ba naučiť sa aj nové krokové variácie. Štvorčlenná kapela hrala do tanca v tančiarni vyše hodiny. Ako to býva zvykom, deti sa v tančiarni pod vedením Silvie Sebőkovej mohli naučiť aj nové piesne. Na radosť organizátorov sa nielen ony, ale aj dospelí veselo zapojili do tanca. Počas prestávok medzi jednotlivými tanečnými blokmi členovia ľudovej hudby Kóborzengő predstavili deťom svoje hudobné nástroje. Klára Erdélyiová Molnárová hrala na husliach a viedla kapelu, Bettina Kovácsová hrala na píšťalke, Péter Németh na kobze a József Kovács na bubne. Kto od vytrvalého tancovania vyhladol, mohol sa ponúknuť mastným chlebom.

Batôžkový ples v kultúrnom dome

Po úspešnom a aktívnom začiatku dňa pokračovala zábava aj večer. Tanečný súbor Slnečnice usporiadal v kultúrnom dome batôžkový ples. Program sa síce oficiálne začal o ôsmej, ale záujemcom nikto nezakázal prísť už skôr. Ľudia sa tešili, že sa dobre porozprávajú. Na prvý pohľad bolo vidieť, že nálada bude vynikajúca. Ples slávnostne otvorili Slnečnice. Všetky vekové kategórie ukázali svoje tanečné vedomosti. V polhodinovom programe však najväčší priestor dostali deti. Najmenší zatancovali meštiansky tanec, tzv. ľapkanú polku. Žiaci základnej školy predviedli tance z Novohradu a dospelí sa prezentovali Šarišskými meštianskymi tancami – medziiným tancovali aj krúcenú, mazúrku, polku a ďalšie. Ako spomenula vedúca inštitúcie a tanečného súboru Silvia Sebőková, týmito tancami si chceli pripomenúť nedávno zosnulú Evu Szilágyiovú Šubovú, ktorej súbor vďačí za tieto choreografie. Ako osobnosť slovenského ľudového tanca v Maďarsku bola príkladom pre celú folklórnu komunitu. Aj počas otvorenia plesu ešte hrala ľudová hudba Kóborzengő. Po vystúpeniach súboru Slnečnice nastal čas veselej zábavy. Úlohu hudobníka prevzal Tamás Klemen z Apostagu. Do tanca vyhrával na syntetizátore. Vrcholným bodom programu bola nesporne tombola, z ktorej si šťastní výhercovia odniesli samé cenné výhry. Takto, možno trošku netradične, zato však veľmi úspešne otvorili nový školský rok v Základnej umeleckej škole Levanduľa v Dunaeďháze.

(zlh)

Foto: Žofia Tóthová, autor