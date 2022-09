Školenie o správnom plánovaní vyučovacej hodiny

Uverejnené: sobota, 17. september 2022, 05:57

Dňa 8. septembra sa v priestoroch Národnostného pedagogického vzdelávacieho centra v Budapešti konalo školenie pedagógov v slovenskom jazyku na tému Od smerníc po plán vyučovacej hodiny. Na prvé prezenčné stretnutie sa prihlásili učitelia z Békešskej Čaby, Čívu, Dunaeďházu, Mlynkov a zo Slovenského Komlóša.

Prítomných privítala riaditeľka odboru Národnostného pedagogického vzdelávacieho centra Ágota Kállayová. Spomenula, že je veľmi dôležité, aby pedagóg vedome plánoval svoje učebné osnovy všímajúc si danosti vyučovanej skupiny alebo triedy. Dodala, že toto akreditované školenie je prvé zo série, ktorú v budúcnosti plánuje centrum. Pedagógom sa prihovorila aj slovenská referentka Národnostného pedagogického vzdelávacieho centra. Mária Pintérová Jurkovičová poprosila prítomných, aby na záver nezabudli hodnotiť a reflektovať, lebo témy ďalších stretnutí by chceli prispôsobiť požiadavkám učiteľov, aby školenia boli pre pedagogickú obec užitočné. Následne predstavila Mariannu Bajczerovú Melegovú. Vedúca poradkyňa Národnostného pedagogického vzdelávacieho centra po krátkom zoznámení s účastníkmi v prvej, teoretickej časti predstavila pedagógom výchovno-vzdelávacie školské základné dokumenty. Zmienila sa aj o ich používaní a príprave. Prízvukovala, že školské dokumenty, ktoré majú podporiť plánovanie, obsahujú výchovno-vzdelávacie ciele, povinné tematické okruhy a ich časový rámec, rozvíjajúce úlohy i požiadavky, použité učebnice, učebné prostriedky a v neposlednom rade informácie, týkajúce sa spájania jednotlivých predmetov. Hovorila o tom, že základné školské dokumenty na plánovanie výchovno-vzdelávacích procesov sú Národný základný školský plán,Smernice a základné programy, Rámcové osnovy národnostnej výchovy a výuky, Pedagogický program, Miestny učebný plán, Tematický plán a posledný v rade je Plán vyučovacej hodiny. M. Bajczerová Melegová sa zmienila aj o právnom pozadí národnostného vyučovania. Zdôraznila, že zavedenie nového Národného základného školského plánu v roku 2020 prebiehalo postupne od 1., 5. a 9. ročníka. V budúcom školskom roku sa už každá trieda bude učiť podľa neho. Dodala, že základný počet hodín je naďalej v dvojročnom rozdelení. Na ročné rozdelenie by bolo potrebné modifikovať Miestny učebný plán, na základe Smerníc a Rámcových osnov. Vedúca poradkyňa hovorila aj o teoretických a metodických zmenách. Nimi sú aktívne učenie, rozvoj kompetencií žiakov, diferencované vyučovanie, učenie na základe spolupráce, multidisciplinárne hodiny, jednoznačne uvedené hodnotenie, tímové vyučovanie s podporou digitálnej techniky, 80% hodín podľa rámcových osnov a 20% hodín na voľné využitie. Stručne sa zmienila aj o slovenskej vzdelanosti, zameranej na rozvoj kompetencie rozmýšľania, učenia, na komunikačné kompetencie, kompetencie osobných a spoločenských vzťahov, na orientáciu v čase a priestore. Predmet sa obsahovo zameriava na všeobecnú kultúru. Následne predstavila školské dokumenty a podelila sa s ich obsahom. Rámcové osnovy určia ciele výchovno-vzdelávacieho systému predmetov, tematické okruhy, obsah a požiadavky jednotlivých predmetov, úlohy medzipredmetovosti a časový rámec na splnenie požiadaviek. Ďalším predstaveným dokumentom bol Miestny učebný plán, ktorý je súčasťou Pedagogického programu. Pri jeho adaptácii treba mať na zreteli svojráznosti školy, vecné, osobné podmienky, výchovný program školy a učivo či požiadavky. Učebný plán je podľa Miestneho učebného plánu pripravený individuálny ročný pracovný plán pre jednu skupinu alebo triedu. Jeho prvotnou úlohou je zadelenie, rozobratie ročnej výchovno-vzdelávacej práce na hodiny. Učivo rozdelí na tematické okruhy, určí počet hodín na ich spracovanie ako aj povinný a voľný obsah a vyzdvihne systém vzťahu medzi predmetmi. Pri zhotovení Učebného plánu treba dohliadať na Pedagogický program školy a použité knihy, učebné prostriedky. Môže obsahovať rozvíjacie úlohy žiakov s poruchou učenia a teórie diferencovania v skupinách. Do neho učiteľ vie naznačiť skúsenosti počas roka, vziať ich do ohľadu v budúcom školskom roku. Tematický plán je učebný plán jedného súvislého učebného celku. Viaže sa na jeden tematický okruh, všeobecne na 4 – 10 hodín a poskytne možnosť k presnému spracovaniu témy. Jeho cieľom je vidieť systém v celku. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacieho procesu nie je povinné pripraviť ho, len v rámci kvalifikačného procesu v portfóliu. Môže obsahovať aj časti, týkajúce sa metódy, prostriedkov vyučovania. Plán vyučovacej hodiny je najmenšia jednotka plánovania vyučovania. Jeho cieľom je vedomé premyslenie hodiny. Má byť prehľadný a používateľný. Obsahuje cieľ hodiny, určený obsah, deje hodiny, činnosti učiteľa a žiaka, učebné formy, metódy, prostriedky, svojráznosti týkajúce sa žiakov, informácie o diferencovaní a medzipredmetové vzťahy. Tabuľková šablóna na plán vyučovacej hodiny je stiahnuteľná z internetu.

Druhá časť školenia sa zameriavala na precvičenie získaných poznatkov. Na začiatku sa M. Bajczerová Melegová vyjadrila k aktuálnemu stavu vydávania učebníc. Výber neustále rastie. Je toho názoru, že aktualizácia učebníc ide dobrým smerom. Po oboznámení s internetovou stránkou Pedagogického vzdelávacieho centra oktatas.hu, prítomní mali za úlohu zistiť, ktoré činnosti ku ktorej rozvíjacej úlohe (Ústne a písomné porozumenie textu, Ústne a písomné tvorenie textu, Rozvíjanie schopnosti učenia sa, Kultúra materinského jazyka, poznatky o jazyku a Literárna kultúra, vytvorenie etického, estetického citu pochopením literárnych diel) patria, ako aj vyhľadať a podčiarknuť, ktorý vyučovací výsledok patrí k danému tematického okruhu (Rozvíjanie ústneho porozumenia textu, Rozvíjanie ústneho tvorenia textu, Písanie slov, Pravopis, Gramatika a štruktúra jazyka a Poznatky o jazyku). Na školenísa učitelia zahrali aj na vzdelávacej platforme založenej na hre, používanej vo vzdelávacích inštitúciách Kahoot. Mali za úlohu správne odpovedať, ktorý výchovno-vzdelávací cieľ sa má dosiahnuť v tom-ktorom ročníku.

