V Tatabáni – Bánhide prevzala školu slovenská samospráva

Uverejnené: sobota, 17. september 2022, 05:59

V Základnej škole Móra Jókaia v Tatabáni – Bánhide bolo otvorenie nového školského roku 2022/2023 v posledný augustový deň. V živote našej školy sa začal úplne inak, lebo od 1. septembra sa prevádzkovateľom inštitúcie stala miestna slovenská národnostná samospráva. Naša škola je okrem slovenských škôl spadajúcich pod Celoštátnu slovenskú samospráva v Maďarsku (CSSM) a popri národnostných základných školách v Níži a Alkári treťou národnostnou školou v Maďarsku, ktorú prevzal slovenský volený zbor.

Tento školský rok začíname so 175 žiakmi, pričom do prvej triedy rodičia zapísali 23 žiakov. Na slávnostné otvorenie roka prišli okrem rodičov, starých rodičov a súrodencov aj oficiálni hostia. Medzi nimi podpredsedníčka CSSM Monika Szabová, viceprimátor mesta Tatabáňa Péter Lusztig a predsedníčka miestnej Slovenskej národnostnej samosprávy Tatabáňa-Bánhida – prevádzkovateľa inštitúcie – Anna Mazalinová.

V úvodnom kultúrnom bloku vystúpil Bánhidský slovenský spevácky zbor, ktorý zaspieval miestne, bánhidské slovenské pesničky. Zbor predniesol aj hymnu Slovákov v Maďarsku Daj Boh šťastia. Potom nasledovalo vystúpenie detí z 5. triedy. Boglárka Mazalinová zarecitovala báseň Imricha Fuhla Zajko.

V slávnostnom prejave podpredsedníčka CSSM Monika Szabová vyzdvihla, že sa musíme starať o zachovávanie zvykov našich slovenských predkov. Aby sme si uchránili jazyk, oplatí sa zúčastňovať sa na slovenských súťažiach a podujatiach, čo najčastejšie sa cvičiť v používaní jazyka. Viceprimátor Péter Lusztig zablahoželal k prevzatiu inštitúcie a poprial veľa úspechov žiakom aj ich učiteľom. Predsedníčka slovenskej samosprávy priznala, že úradné vybavovačky počas preberania školy ju postavili pred nezvyčajné a niekedy aj zložité úlohy, ale napriek tomu vyjadrila spokojnosť a poďakovala všetkým, ktorí jej počas leta pomáhali. Riaditeľka školy Enikő Pálfiová Makszimová vo svojom príhovore poukázala na povinnosti, ktoré všetkých žiakov aj ich pedagógov čakajú v nadchádzajúcom období. V mene vedenia školy a jej prevádzkovateľa slávnostne otvorila nový školský rok.

Bertalan Bertók

Veríme, že budeme mať úspechy

V polovici augusta sa k nám dostala správa, že sa zrodilo rozhodnutie o odovzdaní Základnej školy Móra Jókaia v Tatabáni – Bánhide do správy miestnej slovenskej národnostnej samosprávy. Pred otvorením školského roku ešte proces nestačil prebehnúť, avšak štart nového školského roku sa uskutočnil, ako mal. Zazvonilo a všetci, aj pedagogický zbor, aj žiaci nastúpili. Aké povinnosti očakávajú slovenský volený zbor, o tom predsedníčka Anna Mazalinová mohla konzultovať s tými, ktorí už majú skúsenosti. Napríklad s predsedníčkou slovenskej samosprávy v Níži Zuzanou Kučerovou.

„Na oficiálnom otvorení národnostných škôl sme boli v Níži, kde otvárali siedmy rok v správe národnostnej samosprávy. Videla som, aký ohromný kus práce vykonal volený zbor. Otvorenie roka bolo fantastické. Tak trochu sa mi zdá, že táto úloha bude vydelená na rok nám a bude to tiež príležitosť, aby sme sa ukázali v tom najlepšom svetle,“ usmievala sa A. Mazalinová, priznávajúc, že odovzdávanie slovenského národnostného dedičstva pripadne slovenskej samospráve. Sama pochádza z rodiny, kde bolo šesť detí. Ona je najstaršia, kým najmladšia je o 13 rokov mladšia. Už aj v rodine videla, ako sa v Bánhide po príchode banských robotníkov z iných končín Maďarska zmenila situácia, ako sa národnostné zvyky dostávali do úzadia, ako sa z Bánhidy vytrácala slovenská reč. Najskôr sa bude snažiť za pomoci vedúcej speváckeho zboru odovzdávať školákom miestne piesne. V ďalšom kole tance, nie náhodou desať rokov tancovala. Folklór sa deťom páči, už sa aj vypytovali, kedy začnú skúšať. Musí sa s nimi čo najskôr pustiť do práce, kým sa z nich nevyparí nadšenie.

E. Pálfiová Makszimová je riaditeľkou Základnej školy Móra Jókaia v Tatabáni – Bánhide jeden a pol desaťročia. „Bol to dlhý proces, kým sme mohli požiadať, aby sa naším prevádzkovateľom stala miestna slovenská národnostná samospráva. Najskôr sme museli získať súhlas rodičov a myšlienku musel podporovať aj pedagogický zbor. Aj mesto sa muselo kladne postaviť k veci, ba dokonca aj odborný nadriadený orgán. Až potom sme mohli požiadať o súhlas ministerstvo. Napokon všetko vyšlo dobre a definitívny súhlas sme dostali dva týždne pred otvorením školského roku. Práci inštitúcie však od septembra nič nebráni. Máme šťastie, mesto Tatabáňa nás v plnej miere podporuje.“

– Čím ste argumentovali, keď ste si žiadali súhlas rodičov? Prečo je potrebné, aby školu prevzala národnostná samospráva?

– Odborníci nám pomáhali aj vo vyhodnocovaní finančnej situácie v prípade takej inštitúcie, akou je naša, aké sú normatívy na fungovanie národnostných škôl spravovaných národnostnými zbormi. Čísla jednoznačne hovorili za transformáciu. Pozreli sme si aj skúsenosti iných. V Maďarsku sú dve také školy, ktoré prešli do správy národnostnej samosprávy a všetko bolo u nich vynovené. Nielen školské potreby a budova inštitúcie, ale dostali možnosť samostatne sa uchádzať o dotácie. Odteraz bude závisieť od našej šikovnosti, ako sa budeme vedieť zvŕtať. Mojím cieľom je tiež reštrukturalizovať profil školy. Chceme sa stať inštitúciou podporujúcou rozvoj talentov. Sme jediná škola v Tatabáni – Bánhide, ktorá pestuje slovenské národnostné tradície, a tým podporuje činnosť miestnej slovenskej národnostnej samosprávy. Výučba slovenčiny bude postupne povinná. Veríme, že budeme mať množstvo možností. Som optimistka a verím, že sme urobili šťastný krok, – vyslovila sa riaditeľka školy E. Pálfiová Makszimová.

E. Trenková

Foto: K. Jackl