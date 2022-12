Z Nového Mesta pod Šiatrom do ďalekej Brazílie

Uverejnené: sobota, 03. december 2022, 05:25

Alexandra Csákiová, bývalá žiačka Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom, ktorá v súčasnosti študuje na Gymnáziu reformovanej cirkvi v Blatnom Potoku (Sárospataku), sa za podpory sponzorského klubu Rotary Club Sátoraljaújhely tohto leta dostala až do ďalekej Brazílie.

Sandika, ako sme ju všetci v našej slovenskej škole ešte pred tromi rokmi volali, sa na svoje veľké dobrodružstvo do Južnej Ameriky vydala 4. júla 2022. Cestovala 15 hodín s jedným prestupom v tureckom Istanbule, kde, mimochodom, dva týždne predtým strávila v rámci týždňového výmenného pobytu žiakov v Turecku jeden celý deň jej sestra, tiež naša bývalá ôsmačka Noémi Csákiová. Alexandra po príchode na nový kontinent pobudla tri dni medzi rotariánskymi rodinami, až konečne nadišiel čas zoznámiť sa so svojou novou „rodinou“. Jej prechodnou adresou sa na pár týždňov stalo mesto Paraguaçu Paulista, ktoré je vraj so svojimi 45-tisíc obyvateľmi považované len za také menšie mestečko.

Čo našu bývalú študentku upútalo prvýkrát bol západ slnka. Alexandra by sa v ňom najradšej kochala každý deň. Nevedela sa ho jednoducho nasýtiť. Sandika si so svojou novou „sestrou“ dobre porozumela. Zistila však, že v porovnaní so svojím „dynamickým“ temperamentom a neustále aktívnou povahou na jej „gusto” sú tamojší ľudia uvoľnenejší a pomalší. Bola teda veľmi rada, keď si po odchode svojej brazílskej „sestry“ na univerzitu musela sama zorganizovať program. Chodila na zumbu s novými kamarátmi. S „babkou“, ktorá nevedela veľmi po anglicky, chodila na rodinné návštevy a zoznamovala sa s novými „príbuznými“. Zúčastňovala sa na večeriach a stretnutiach aj so svojimi spolužiakmi.

Počas návštev škôl mala Alexandra možnosť spoznať rozdiely medzi súkromnými a štátnymi školami. Kým súkromnú navštevovali deti z bohatších rodín, do štátnej chodili deti z chudobnejších vrstiev. Najpríjemnejšie skúsenosti mala zo školy, kde prebiehala výučba v anglickom jazyku, kde k nej boli všetci veľmi milí a hovorili výborne po anglicky. Zdalo sa im mimoriadne vtipné, že maďarské osobné zámeno „ő“ (po slovensky on, ona alebo ono) pozostáva len z jediného písmena. A tak našu bývalú žiačku žiadali, aby ho dookola opakovala. „Ő“. „ő“. „ő“. Mali z toho náramnú zábavu.

Počas pobytu v Brazílii Sandika navštívila aj São Paulo a Rio de Janeiro. Bola trochu sklamaná, aké preľudnené sú obe metropoly. A kým v São Paule, meste s 12 miliónmi obyvateľov, sa takmer bála o svoju bezpečnosť, Rio ju fascinovalo. Podobne ju očarovala aj Varpa, miesto krásnych vodopádov.

Čoho sa naša bývalá žiačka pred cestou najviac obávala? No predsa jedál. Sandi je totiž veľmi prieberčivá. Čoskoro sa však ukázalo, že brazílske jedlá založené na tradíciách portugalskej kuchyne sú veľmi chutné. Chutila jej najmä zmrzlina vyrobená z bobúľ ovocia açaí, ktoré chuťou a vôňou pripomína čokoládu a lesné plody. Sama Alexandra neváhala pre brazílsku rodinu navariť maďarský fazuľový guláš, naše palacinky a spolu so svojou novou „sestrou“ upiekli aj tortu.

Ďakujeme Sandike, že sa s nami podelila o svoje zážitky zo zámoria. Touto cestou jej prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu, ale aj v ďalšom cestovaní! Naša škola je na Alexandru Csákiovú veľmi hrdá!

Júlia Kucziková

Foto: autorka