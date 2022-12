Adventné stretnutie slovenských detí v Budapešti

Uverejnené: sobota, 10. december 2022, 05:46

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) spolu so Slovenským divadlom Vertigo a s Verejnoprospešnou nadáciou Za Slovákov v Maďarsku 2. decembra usporiadala celoštátne adventné stretnutie slovenských detí.

Po dvojročnej prestávke, ktorú zapríčinila pandémia koronavírusu, sa podujatie konalo na novom mieste. Namiesto Strediska pilíšskych Slovákov tento rok usporiadali stretnutie v telocvični budapeštianskej slovenskej školy.

Program moderovala Edita Szekeresová a začínal slávnostnými príhovormi. Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková vyjadrila svoju radosť, že práve tento rok začal náš najvyšší volený zbor v Maďarsku vytvárať novú tradíciu, v duchu ktorej sa budú školáci stretávať v adventnom období v niektorej z našich škôl. Poďakovala kolektívu budapeštianskej školy za prekrásne prostredie, v ktorom všetci účastníci mohli prežiť príjemné chvíle. Po nej sa v mene Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Maďarsku prihovorila jeho radkyňa Valéria Zolcerová. Poďakovala za pozvanie a odovzdala pozdrav veľvyslanca Pavla Hamžíka. Poprosila všetkých, aby využili v adventnom období možnosť byť so svojimi rodinami, s blízkymi, rodičmi, starými rodičmi a súrodencami. Zaželala prítomným, aby v čarovnom období adventu nás naši blízki naplnili energiou a radosťou. List od štátneho tajomníka úradu vlády Miklósa Soltészaprečítal podpredseda CSSM Ondrej Horváth. Posledný príhovor predniesol a hneď aj zapálil poslednú sviecu parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik.

K adventnému stretnutiu každoročne neoddeliteľne patrí aj odovzdanie ocenení pre študentov, ktorí sú štipendistami v Programe pre nadaných. Predseda kuratória Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku Róbert Kiss-Szemán pozdravil prítomných. Zvláštna pozornosť v tejto časti programu bola venovaná štipendistom, teraz už gymnazistom, ktorí sa zapojili do Programu pre nadaných. Štipendium dostali deviati. To znamená, že spolupracovali s mentorom štyri polroky, mali dobrý prospechový priemer a potom pokračovali v štúdiu buď v budapeštianskom slovenskom gymnáziu alebo na gymnáziu v Békešskej Čabe. Do programu sa zapojili žiaci zo slovenských základných škôl zo Slovenského Komlóša, Békešskej Čaby, Budapešti a národnostných slovenských škôl z Níže a z Novej Huty. Diplomy prevzali z Békešskej Čaby Bernadeta Gulyásová, Hanna Krajcsoviczová, Áron Lakatos, Lucia Szabadiová, Réka Vozárová a Balázs Palicska, kým z Budapešti Lucia Gabriela Baloghová, Mira Miklósová a Dora Trenková. Diplomy a symbolický darček odovzdala spolu s R. Kiss-Szemánom Erika Lázárová. Na záver ešte R. Kiss-Szemándodal: „Títo už gymnazisti sú tu v našom kruhu. Dúfame, že ich motivovanosť vytrvá do konca stredoškolského štúdia a budú medzi nimi aj takí, ktorí sa stanú v budúcnosti pedagógmi, mentormi.”Na štipendistoch bolo vidieť potešenie, že po dvojročnej tvrdej práci dosiahli svoj cieľ.

Program pokračoval krátkym predstavením, ktoré pripravili deti a pedagógovia budapeštianskej slovenskej školy. Žiačka 5. triedy Júlia Szakácsovázarecitovala báseň od Jána Turana Vianoce. Žiaci nižšieho stupňa pod krídlami učiteľského zboru nižšieho stupňa pripravili krátku inscenáciu. V predstavení oživili pre toto obdobie charakteristické detské hry, ale nechýbali ani moderné hudobné zložky. V tejto fáze spoluúčinkoval aj spevokol pod vedením Agáty Kosárovej-Bartalošovej.

Dlhoročnou tradíciou je, že na tomto podujatí sa predstavia účastníci detského divadelného tábora. Ukážu, čo sa naučili v lete, na divadelnom sústredení, ktoré organizuje Slovenské divadlo Vertigo. Žiaci zo Sarvaša, z Čemera a ešte jedna žiačka z Budapešti, ktorá nie je žiačkou slovenskej školy, predviedli divadelnú hru pod názvom Dračia cesta. Predstavenie pripravila, napísala texty a režírovala Margita Garajszká. Texty pesničiek napísal a na klavíri sprevádzal Belo Felix.

Po obedňajšej prestávke začala druhá časť programu, ktorá už dlhé roky má názov Divadelné popoludnie. Tradíciou je tiež, že na adventnom stretnutí slovenských detí Slovenské divadlo Vertigo urobí radosť deťom divadelným predstavením. Vďaka inštitúcii CSSM to ani tento rok nebolo inak. M. Garajszká spolu s Andrásom Nagyom zahrali inscenáciu Silvestra Lavríka Varené vajíčko nespieva.

Na záver programu rozdali darčeky každému, kto prišiel do budapeštianskej slovenskej školy na adventné stretnutie. Žiaci, aj učitelia sa potešili balíčku so sladkosťami. Dokonca každá škola dostala slovenské spoločenské hry, ktoré môžu používať vo výchovno-vzdelávacom procese i mimo neho.

Na záver zostala len rozlúčka s kamarátmi. Všetci sa už teraz tešia na stretnutie o rok, keď sa zídu v Békešskej Čabe. Alebo možno aj skôr, či na súťažiach alebo v táboroch. Deti odchádzali domov plné zážitkov s prianím najkrajších sviatkov.

Program by sa však nemohol uskutočniť v takom krásnom prostredí bez vytrvalej a húževnatej práce učiteľského zboru budapeštianskej slovenskej školy. Viacerí zostávali v škole po svojej pracovnej dobe, aby pomohli vyzdobiť priestory školy. Zo strany školy prípravy koordinovala zástupkyňa riaditeľky inštitúcie Angela Hipiková.

(ZLH)

Foto: autor