Advent v Jášči

Uverejnené: sobota, 17. december 2022, 06:08

Zapálenie prvej adventnej sviece v Jášči sa tento rok konalo zároveň s tradičným remeselným vianočným jarmokom. Hlavné námestie obce sa vďaka Obecnej samospráve a Slovenskej samospráve v Jášči zaodelo do slávnostného rúcha. Žiaci miestnej školy pripravili vianočný program.

Na námestí veselo tancovali anjeli a vianoční škriatkovia. Vystupovali tretiaci, štvrtáci a piataci. Okrem toho ešte spievali aj členovia pávieho krúžku školy. Na hlavnom námestí obce na jarmoku remeselníkov sa predávali výrobky, ktoré vytvorili deti a ich učitelia. Ale bolo možné zakúpiť si aj mnohé ďalšie produkty. Večerom sa niesla tichá hudba. Svojich nových majiteľov našli háčkované a krásne ušité výrobky miestnych, ale rozvoniavali aj remeselné mydlá popri medovníkoch, horúcej čokoláde, varenom víne, čaji, grilovaných jedlách a malých šiškách. Ani škôlkari sa nechceli dať zahanbiť. Oni predávali koláčiky a vianočné pečivo.

Od prvej nedele adventu zvykli Jáščania plieskať bičom. Zvykom bolo plieskanie od adventu po Štedrý večer každý večer. Takto očakávali príchod Ježiška. Na jarmoku nemohla chýbať ani tradičná polievka Vianoc na Slovensku, kapustnica. Ponúkala ju Slovenská samospráva v Jášči. Jej členovia ju pripravili na podnet a za pomoci hosťujúcej učiteľky zo Slovenska Eriky Farkašovskej.

Adventný program trval od popoludnia do ôsmej večer a skončil sa požehnaním adventného venca. Miestny katolícky farár Viktor Dašek, ktorý pochádza z Košíc, požehnal adventný veniec. Spoločne so školákmi sa pomodlili Otčenáš po maďarsky, aj po slovensky. Zapálením prvej adventnej sviece, symbolizujúcej vieru, a tiež Adama a Evu, ktorým Boh ako prvým prisľúbil vykúpenie, nastúpilo adventné obdobie aj v Bakonskom lese v Jášči. Následne sa deti opäť pustili do spevu, hneď v troch jazykoch. Svetoznáma vianočná pieseň Tichá noc zaznela po maďarsky, po slovensky a aj po nemecky, veď v škole v obci sa okrem slovenského jazyka vyučuje aj nemčina. V duchu tradícií sa Jáščania adventom začali pripravovať na príchod Vianoc, požehnaných sviatkov.

V. G. E./Kru

Foto: Erika Farkašovská