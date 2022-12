Slovenský týždeň v tardošskej škôlke

Uverejnené: sobota, 17. december 2022, 06:10

V tardošskej Materskej škole Sedemfarebného kvietku sa konal na prelome novembra a decembra Slovenský národnostný týždeň. Predchádzal mu však projekt trvajúci dva týždne, ktorého témou bolo zoznamovanie sa s rôznymi národmi. Najskôr sme sa „premenili“ na Indiánov. Potom sme si za pomoci učiteľky gréckej národnosti urobili grécke dni.

Vzhľadom na to, že naša obec je obkolesená nemeckými národnostnými dedinami, deti v materskej škole dostali možnosť oboznámiť sa aj s nemeckou národnostnou kultúrou. Keďže žijeme v Maďarsku a mnohé z našich detí sú maďarskej národnosti súčasťou programu boli aj maďarské ľudové kroje. Hovorili sme o maďarskom folklóre, tancoch i ľudových piesňach.

Slovenský národnostný týždeň sme v prvý deň začali premietaním obrázkov ľudových odevoch ďalších národov, napríklad sme deťom priblížili tradičné škótske, eskimácke, africké, arabské, čínske, japonské, indické oblečenie, ako aj slovenské a tiež tardošské slovenské kroje. Týmto spôsobom sme sa snažili naladiť naše deti na národnostný týždeň. Rozprávali sme sa o tom, že Tardoš je slovenská národnostná obec, preto sme považovali za potrebné zoznámiť škôlkarov s tardošským krojom, aký nosili voľakedy dospelí a aké oblečenie nosili deti. Na druhý deň sme za pomoci detí z veľkej skupiny predstavili strednej skupine a najmenším detské hry po slovensky. Na tretí deň sme hrali s veľkou skupinou po slovensky rozprávkovú inscenáciu O červenej sliepočke. Vyvrcholením programu bola ochutnávka obľúbeného jedla našich slovenských predkov. Šikovné ruky členiek Klubu dôchodcov Bodrá jeseň života pripravili lokše, na ktorých si škôlkari veselo pochutnávali.

Vo štvrtok sme si urobili exkurziu do obecného múzea. Deti sa mohli zoznámiť so starodávnou minulosťou dediny, spôsobom života niekdajších Tardošanov prostredníctvom úžitkových predmetov, ktoré sú vystavené v pamätnom dome. V piatok sme sa s deťmi vybrali do pomyselného kina a premietali sme kreslené filmy. Najprv si mohli pozrieť rozprávkový príbeh o Jurošíkovi a zakliatej princeznej a potom kreslený film Jurošík a snehuliak. Rozprávkové filmy boli premietané po slovensky a slovenská národnostná učiteľka teta Ica ich prerozprávala po maďarsky. Deti sa stretli s priebežným používaním slovenskej reči, niektoré jednoduché slová a výrazy im tak lepšie utkveli v pamäti.

Ako to už v zimnom období býva, počas týždňa sme spievali spoločne pesničky o zime, Dedovi Mrázovi, snežení a snehuliakovi. Dokonca sme si aj vyrobili Mikulášov, veď už bol vlastne neďaleko. Aj prišiel do našej škôlky 5. decembra. Zavítal k nám dobrotivý Mikuláš s ohromnou bradou a v batohu priniesol deťom všakovaké dobroty. Už pred jeho príchodom navodila správnu slávnostnú atmosféru Marcsi Vigh Bodová, ktorá so svojou dvojčlennou kapelou zaspievala pesničky a predstavenie o blížiacich sa zimných sviatkoch. Marči je nemecká národnostná pedagogička, ktorá si veľmi dobre rozumie s detským publikom z materskej školy akejkoľvek národnosti. Vďaka pesničkám o zime, o Mikulášovi a Vianociach sme si uvedomili, že sviatky a zimné prázdniny sú za dverami.

Elena Sándorová/Kru

Foto: autorka