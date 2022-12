Slovenský deň v Čabačude

Uverejnené: sobota, 17. december 2022, 06:13

V Základnej škole Augustína Treforta v Čabačude 2. decembra „blicovala” celá škola. Než by nám niekto uveril, že v nejakej z našich škôl sa skutočne a netajene chodí poza školu, môžeme dať žarty bokom. Učenie a prehlbovanie vedomostí zo slovenského jazyka a slovenskej kultúry sa konalo v rámci Slovenského dňa.

Populárne podujatie je už v Čabačude dlhoročnou tradíciou. V inštitúcii sa niekoľko rokov vyučuje slovenčina ako národnostný jazyk. Hlavným cieľom vedenia školy je pestovať slovenský jazyk a slovenské tradície, veď Čabačud založili obyvatelia slovenského pôvodu. Každý deň sa snažia svojim žiakom priblížiť hodnoty, ktoré po sebe zanechali slovenskí predkovia. V tomto duchu sa niesol aj projektový deň. Slovenský deň ako národnostný projektový deň bol zaradený do miestneho vzdelávacieho programu inštitúcie pred rokmi. Slovenský folklór vyučujú v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra v integrovanom systéme so slovenskou vzdelanosťou. Poznatky utužujú a sprostredkúvajú žiakom aj v rámci projektového dňa, ktorý je bez zvonenia, netradičný školský deň, a žiaci, práve tak ako ich učitelia majú dojem, že sa zo školy ulievajú. Pedagógovia sa počas projektového dňa snažili prehĺbiť vzťah detí k slovenskému národu, spoznať jeho históriu a zachovávať kultúrne hodnoty. Pre deti bol pripravený bohatý program. Jeho súčasťou boli hodiny spevu a tanca, remeselné dielne, ručné práce, úlohy s pamäťovou hrou pexeso, kde sa na spárovaných kartičkách objavili pamätihodnosti Slovenska, tiež zábavný test a krížovka. Celý deň bola plná aula. To ani nie je prekvapujúce, veď sa miesilo cesto a varili ľudové jedlá starých Čabačuďanov. V tomto pracovnom procese výdatne pomáhali riaditeľ školy Zoltán Šutinský, pre žiakov len ujo Zoli a teta Zuzka Simonová. Všetko zvládli veľmi profesionálne. Tvarohové, bryndzové a makové rezance, ktorým sa aj v Čabačude hovorí halušky, jedli všetci s obrovským apetítom.

Záverečný program sa konal v telocvični, kde si všetci žiaci školy spoločne zaspievali piesne, ktoré sa počas dňa naučili, vrátane najobľúbenejšej Blicuje celá škola. Potom si zatancovali tanec, ktorý sa naučili počas dopoludnia. Hosťom školského podujatia bola aj zástupkyňa Školského úradu z Békešskej Čaby Mariana Hacková, ktorá sa počas aktívnej účasti na programoch výborne zabavila. Prezradila, že chce projektový deň zverejniť vo svojej publikácii aj ako dobrú prax vo výučbe národnostného jazyka.

Nezabávala sa však len odborníčka školského úradu, ale všetci žiaci a učitelia si vychutnávali Slovenský deň v škole. Navyše úspešne splnili vytýčené ciele.

Katarína Lešťanová/Kru

Foto: autorka

Podujatie v Základnej škole Augustína Treforta v Čabačude zrealizovali vďaka podpore Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku a Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku.