Slovenský Komlóš a Spievanky a veršovačky

Uverejnené: piatok, 19. máj 2023, 09:12

V tomto roku oslavuje súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) v speve ľudových piesní a prednese poézie a prózy 25. narodeniny. Spievanky a veršovačky vyrástli z detských topánok a dozreli do dospelosti. Za ten čas vychovali veľa spevákov či recitátorov a zasiali lásku k spevu a prednesu do nejedného detského srdiečka.

Po úspešných školských kolách sa regionálne uskutočnilo v slovenskej základnej škole v Slovenskom Komlóši. 5. mája to v škole vrelo ako v úli. Stretli sa tu žiaci z Komlóša, Békešskej Čaby, Kondoroša, Čabačudu. Ráno po príchode čakalo všetkých účastníkov pohostenie v školskej jedálni. Potom sa súťažiaci pripravili, prezliekli do krojov a už začalo slávnostné privítanie vo vyzdobenej telocvični. Zazneli tóny hymnickej piesne Daj Boh šťastia a milé slová riaditeľky školy Zuzany Laukovej. Predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková predstavila odbornú porotu a povzbudila všetkých súťažiacich. Po organizačných pokynoch a rozdelení do kategórií sa žiaci a porota pobrali do jednotlivých tried. Iba speváci ostali v telocvični. Tou sa niesli piesne, ktoré pripomínali časy ich prastarých rodičov. Spevácku súťaž hodnotili Judita Fábriová, Stanislava Zvarová a Jaroslav Zvara. V porote recitačnej súťaže boli Anita Holá, Daniela Onodiová, Monika Szabová a András Nagy.

V tomto roku bola účasť súťažiacich hojná a všetci recitátori a speváci vydali zo seba to najlepšie a tak nečudo, že porota mala ťažkú úlohu vybrať do celoštátneho kola v Dabaši tých najlepších. Po súťaži nasledoval spoločný obed v školskej jedálni. Potom sa už všetci zišli v telocvični a s napätím očakávali vyhodnotenie. Tešíme sa, že postúpili aj naši žiaci, a to mladší speváci aj recitátori. Ale ani ostatné školy neobišli naprázdno. Postupujúcich bolo veľa a zasa si zmerajú sily 1. júna v Dabaši-Šáre. Preto sa pri rozlúčke súťažiacich a učiteľov často ozýval pozdrav: Uvidíme sa!

Viera Krajčová

hosťujúca učiteľka, Slovenský Komlóš

Foto: Marianna Bajczerová