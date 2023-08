Kuchársky družinový tábor v Legínde

Uverejnené: sobota, 12. august 2023, 05:35

Tábor Slovenskej národnostnej samosprávy v Legínde sa konal prvý augustový týždeň a lámal rekordy. Zúčastniť sa ho mohli žiaci nižšieho ale aj vyššieho stupňa. Dovedna 40 mladých zažilo 5 dní plných zábavy v miestnom Kultúrnom dome. Dohliadalo na nich sedem pomocníkov.

Predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy a hlavná organizátorka družinového tábora nám prezradila, že po uverejnení výzvy sa voľné miesta zaplnili za dva dni. Kvôli financiám však bol počet účastníkov obmedzený. „Do tábora svoju účasť potvrdili žiaci z Legíndu, Níže, Šápova, ale aj z Vacova. Tých, ktorí sa oneskorili, sme zaradili na čakaciu listinu,” povedala Csilla Mezeiová s tým, že tohtoročná téma bola tiež podmienená financiami, keďže samospráva na tábor dostala málo podpôr, a z rozpočtu mohla investovať len istú čiastku. Uchádzala sa o grant u Správy fondov Gábora Bethlena, ale na uskutočnenie získali neveľkú finančnú injekciu. Našťastie sa našli miestni podnikatelia a súkromné osoby, ktorí či už peniazmi alebo surovinami prispeli k úspešnosti tábora.

V tomto roku bola hlavná téma tradičná kuchyňa predkov. Organizátori tábora sa neustále snažia inovovať, aby aj tí, ktorí už v tábore boli, nemali pocit opakovania sa a naučili sa niečo nové. Keďže slovenská samospráva v Legínde sa úspešne zúčastňuje napríklad na veňareckom Haluškovom festivale, či na Slivkovom festivale v Bodonyi, téma bola šitá na mieru. „Ešte na začiatku sme si vytýčili za cieľ, že náš tábor nebude len na stráženie detí, ale naplníme ho programom, zážitkami. Táto koncepcia sa veľmi páči deťom i rodičom. Už teraz dostávame správy na sociálnej sieti, že pokojne môžeme zapísať ich dieťa na budúci rok. Nájdu sa aj takí, ktorí by radi privítali dvojtýždňový pobytový tábor. S týmto máme len jediný problém a to sú financie,” konštatovala Cs. Mezeiová. Predsedníčka slovenskej samosprávy zdôraznila, že deti v tábore sa naučili veľa slov a slovných spojení. „Tentoraz sa nám oveľa viac podarilo zapracovať jazyk do činností. Slovenské výrazy a slovné spojenia sa neustále opakovali, preto si ich deti mohli jednoducho zapamätať a v škole si tieto vedomosti rozvíjať. Vymysleli sme, že varenie bude prebiehať ako v kuchárskej šou MasterChef. Zabezpečili sme časť, ktorá slúžila ako komora, či obchod a kuchári museli získať požadované ingrediencie k príprave jedál. Aj v tomto roku deti v skupinách i jednotlivo zbierali dukáty. Tieto mohli v popoludňajších hodinách zameniť na sladkosti, hračky, šperky i materiál k remeselníckym zamestnaniam, ako aj na suroviny k jedlám. Tí, ktorí nedávali pozor pri opise prípravy, jedine za takéto mince dostali pomoc,” doplnila Cs. Mezeiová. Účastníci družinového tábora mali možnosť vyskúšať si prípravu a varenie halušiek, vianočných oblátok, pagáčov, syrových oblátok, ale naučili sa robiť aj zapekance, či zemiakové placky.

Organizátori pokladali za dôležité, aby sa deti naučili ako treba prestierať stôl a správať sa v reštaurácii, preto ich zobrali na výlet do Budapešti. Po Aeroparku na kraji hlavného mesta sa zastavili v interaktívnej pirátskej reštaurácii, kde si pochutnali na pizze. Tam legíndski pomocníci vysvetlili deťom, ako sa treba správať, kam treba dať príbory, servítky a poháre.

V posledný deň tábora im prišiel vysvetliť kuchár Csaba Rozina, ako to v reštauráciách chodí, ako treba pripravovať jedlá, cestoviny a držať jednotlivé kuchynské pomôcky. Na konci každý účastník od vedúcich tábora prevzal diplom najlepšieho kuchára. Na jeho druhej strane boli pozbierané všetky recepty, ktorých prípravu si dieťa za 5 dní osvojilo. „Bolo zaujímavé vidieť, ako si deti užívajú varenie. Podľa mňa im preto všetko tak chutilo, lebo si varili samé,” podelila sa Cs. Mezeiová o jedálnych zvykoch detí v tábore.

Samozrejme, organizátori sa snažili vymedziť čas aj na športové aktivity. Medzi nimi boli ranné rozcvičky a radové súťaže. Na precvičenie mysle bolo určené písanie vedomostného kvízu. Sprievodným programom bolo aj pletenie košíkov a náramkov. Ďalšou, medzi deťmi obľúbenou činnosťou, bolo nažehľovanie obrázkov na tričká. „Posledný deň sme im pripravili maľovanie na tvár a nafukovací hrad,” dodala predsedníčka slovenskej samosprávy, ktorá pozitívne hodnotila výsledky tohtoročného družinového tábora.

(AR)

Foto: Cs. Mezeiová