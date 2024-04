Varenie v čabianskej škole

Uverejnené: nedeľa, 14. apríl 2024, 06:39

Dňa 27. marca sa dvor slovenskej školy v Békešskej Čabe naplnil vôňami a trmou-vrmou. Vtedy sa totiž uskutočnilo už tradičné varenie. Študentská samospráva ho vymyslela vlani a stalo sa tradíciou. Veľa premýšľali o tom, či má každý variť to isté, alebo nech každé družstvo vymyslí čo chce. Keďže sa členovia samosprávy nevedeli dohodnúť, nechali rozhodnutie na svojich spolužiakoch.

Za príjemného, slnečného rána organizátori prišli skoro, aby pripravili priestor na varenie. Postavili stany, kde dali lavičky a stoly. Okolo ôsmej prišli aj súťažné tímy. Dostali číslo a časť surovín, ktoré potrebovali pri varení, to poskytla škola. Každý tím si našiel sympatické miesto medzi lavicami, žiaci vybalili koreniny, zeleninu a ozdoby, ktoré si so sebou priniesli, a potom začali variť. Boli skupiny, ktoré začali tým, že si svoje miesto hneď vyzdobili, ale boli aj také, ktoré to nechali až na koniec a začali hneď s varením. Najdôležitejšie bolo, že každý si robil svoje, snažil sa zo seba dostať to najlepšie.

Kým žiaci usilovne pracovali, prišiel rad na to, aby obdarovali porotu voňavým, farebným kvetom. Členkami poroty boli riaditeľka našej školy Edita Pečeňová, riaditeľka internátu Mária Czégényová, pomocná pracovníčka školy Mária Tóthová, členka rodičovskej pracovnej komunity Hajnalka Marótiová a v neposlednom rade predsedníčka študentskej samosprávy Orsolya Kovácsová. Porota bola prítomná aj pri procese varenia, sledovala priebeh varenia, hodnotila výzdobu a tímovú prácu.

Počas celého dňa boli pre účastníkov pripravené pagáče a teplý čaj. Bolo potešením sledovať, ako sa mnohí pracovití študenti uprostred vyčerpávajúcej práce zastavili, aby si trochu oddýchli a zajedli z pochúťok položených na stole. Dobrá nálada charakterizovala celý deň, o to sa zaslúžila aj slovenská, maďarská a anglická hudba, ktorá znela z reproduktorov. Členovia študentskej samosprávy, keďže nevarili, zabávali súťažiacich rôznymi tancami. Kto chcel, mohol sa pridať. Ákos Tarkó pozorne sledoval oheň každého družstva, čím sa vyhýbal nehodám. Na poludnie bolo jedlo takmer hotové. Polievky sa varili, mäsá sa piekli a tímy sa spokojne prizerali. Porota chodila medzi nimi, ochutnávala jedlo, aby pomohla s korenením.

Niekoľko minút po dvanástej vložili súťažiaci hotové jedlá do ozdobnej misy a priniesli ich do porotcovskej miestnosti. Jedlá čakajúce na hodnotenie boli: dva druhy gulášovej polievky, halušky plnené tvarohom a čerešňami, kurací paprikáš, pečené mäso s makom. Pre porotu to bola náročná úloha, lebo všetko bolo veľmi chutné. Rozhodnutie sa zrodilo až po dlhej diskusii a kým sa tak stalo, tímy si pochutnávali na diele vlastných rúk. Po obede sa členky poroty objavili so širokým úsmevom na tvárach, ako sa chutne najedli a boli sýte. Mária Czégényová predniesla krátky príhovor a začala vyhlasovať výsledky. Každému tímu prezradila, čo sa o jeho diele hovorilo v porote, čo by sa dalo zmeniť, čo bolo vynikajúce. Každá skupina dostala vopred zostavený darčekový balíček od vydavateľa Ľudových novín, spoločnosti SlovakUm s. r. o., čím lepšie umiestnenie tím dosiahol, tým väčší darček. Prvé miesto získala gulášová polievka, členovia tohto družstva mali nesmiernu radosť, s úsmevom na tvárach prijali putovnú varechu, ktorú na budúci rok odovzdajú ďalším víťazom. Študentský deň v našej škole prebiehal v tradičnej rodinnej atmosfére.

Študentská samospráva plánuje pre študentov veľa takýchto kreatívnych a zábavných programov. Vedenie školy aj žiaci majú snahu, aby ich bolo čím viac.

Hanna Krajčoviczová

Foto: Dženifer Katonaová