Komunitný deň v čabianskej škole

Uverejnené: nedeľa, 28. apríl 2024, 06:20

So skutočne ušľachtilým cieľom sa v slovenskej škole v Békešskej Čabe zišlo veľa pracovitých ľudí, ktorí bez oddychu, v dobrej nálade skrášľovali areál inštitúcie.

Dňa 20. apríla sa uskutočnila brigáda organizovaná združením rodičov. Každý, kto chcel pomôcť, bol srdečne vítaný. Zúčastnilo sa mnoho nadšených rodičov, žiakov a malých detí. Riaditeľka našej školy Edita Pečeňová zmapovala, čo bolo treba opraviť a zrekonštruovať.

V sobotu sa pracovalo už od ôsmej rána. Pracovníkov nezastavilo ani trochu sychravé počasie, veď kto by sa pri práci nezohrial? Komu však bolo aj napriek pohybu zima, mal možnosť vychutnať si hrnček horúceho čaju. Dobrovoľníci si mohli vybrať z prepotrebných činností, ktoré boli spísané na tabuli pri vchode: výrub borovíc, maľovanie zábradlí, zbieranie konárov a lístia, opravy plotov, rezanie palivového dreva, sadenie kríkov, čistenie okien a dverí, siatie trávy. Každý si mohol vybrať, čo mu najviac sedelo. So sadením kvietkov a hrabaním rady pomohli aj malé deti.

Ako učiteľka a mamička Natália Lopušná povedala: „Tento deň podporuje súdržnosť, je to skvelý team building, robíme si krajším naše vlastné prostredie a snáď to ocenia aj deti.” Aj väčšina študentov považuje tento deň za dôležitý, keďže ako uviedli „je to aj fantastická príležitosť pre rodičov zaradiť sa do našej veľkej a súdržnej komunity a robíme to pre naše dobro.”

Motiváciu azda vystupňoval aj zemiakový paprikáš pripravovaný na dvore, ktorého vôňa sa dostala ku každému. Keď sa blížilo poludnie, každý si mohol zajesť jedlo navarené kuchármi. Všetci sme odchádzali domov s plným bruškom a širokým spokojným úsmevom. Tento deň nám poskytol peknú spomienku a upravený, príjemnejší vzhľad škole.

Hanna Krajčoviczová

Foto: autorka