Spoznávací výlet segedínskych poslucháčov v dolnozemskej metropole

Niekoľko poslucháčov Katedry slovenského jazyka literatúry Segedínskej univerzity strávilo predĺžený turičný víkend v Békešskej Čabe. Pestrý, štvordňový program vymyslela a naplánovala Anna Abigél Mezősiová. Cieľom bolo priblížiť našim spolužiakom z iných lokalít spôsob života a slovenskú komunitu na Dolnej zemi, v ktorej sme vyrastali, v ktorej žijeme.

Všetko sa začalo v piatok. Hoci bol venovaný hlavne aklimatizácií a ubytovaniu, už počas večernej prechádzky sa mohli presvedčiť, že naše mesto žije aj po zotmení, a nie je takzvané mesto duchov. Sobotňajší program sa začal – ako inak – na „pľaci“. Na raňajky ochutnali špecialitu trhu, langoše. Potom sme sa prechádzali po meste. Na obed sa vybrali do Slovenskej reštaurácie, kde zase mohli ochutnať typické dolnozemské jedlá. Poobede išli do „ťeplej“, teda na Arpádovo kúpalisko, kde strávili príjemné popoludnie. Keď nedeľa, tak bohoslužba. Na turíčnu nedeľu sa konala už vo Veľkom chráme. Niektorí z poslucháčov sa vybrali aj na slovenské služby Božie. Tam sa mohli oboznámiť so starou čabianskou slovenskou liturgiou, o ktorej už počuli nielen od nás, ale aj na prednáškach. Navštívili tiež Múzeum Mihálya Munkácsyho, kde si pozreli aktuálnu výstavu Cestovanie v priestore a čase. Posledný deň výletu, teda turičný pondelok sme sa spoločne zabávali v oblastnom dome na programe, o ktorom si môžete prečítať v článku Benceho Püskiho Likera.

Spolužiačka Éva Szitás, ktorá je zo Slovenska, a v rámci programu Erasmus študuje tento semester v Segedíne, sa vyjadrila: „Bola to pre mňa úplne nová skúsenosť prežiť svoju vlastnú situáciu v obrátenej podobe, keďže som Maďarka zo Slovenska. Som veľmi rada, že ma pozvali. Tešila som sa, že som ich mohla lepšie spoznať. Békešská Čaba je veľmi pekné miesto.“

Takto chodili poslucháči Segedínskej univerzity spolu s Čabanmi po stopách našich predkov. Dúfame, že aj v budúcnosti sa nám podarí zorganizovať podobné spoznávacie výlety.

Marcell Gergő

Foto: autor