V Níži sa opäť stretli deti z Novohradskej a Hevešskej župy

Uverejnené: sobota, 01. jún 2024, 05:33

Druhý májový piatok sa v Níži konalo stretnutie novohradských a hevešských slovenských detí s názvom Novohradské lipky, ktoré pred piatimi rokmi vzkriesila Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy. Organizovania sa ujala Slovenská národnostná samospráva v Níži, ktorá sa spolu s miestnou základnou školou stala stálou usporiadateľkou akcie.

Pôvodnú štruktúru podujatia, ktorá fungovala od začiatkov až do roku 2014, však bolo treba premyslieť, aby vyhovovala súčasným trendom. Organizátori v programe nechali predstavenie sa, kvíz a vedomostnú-športovú súťaž, ale kvôli zmene školského systému, ktorá mala negatívny dopad aj na slovenské výchovno-vzdelávacie inštitúcie v Maďarsku, museli vynechať futbalový turnaj, lebo počet národnostných škôl v župe klesol do takej miery, že sa nepodarilo zostaviť dostatok mužstiev. Osud nebol zhovievavý k Novohradským lipkám ani potom. „Reštart“ v roku 2019 bol nadmieru úspešný, ale pandémia znemožnila pokračovanie. V roku 2021, kedy ešte bolo zakázané schádzať sa, organizátori prišli s nápadom, že súťaž bude prebiehať online a deti budú mať za úlohu poslať fotografie, kresby a videonahrávky o tradíciách i pamätihodnostiach v mieste bydliska a vyriešiť test o Slovákoch v Maďarsku. Do normálneho stavu sa všetko vrátilo až v roku 2022 a odvtedy Novohradské lipky znova kvitnú.

Väčšina programov 10. ročníka župného stretnutia sa uskutočnilo v miestnom Kultúrnom dome, ale športové súťaže prebiehali v parku. Nosnou témou boli domáce zvieratá. Hladký priebeh podujatia mali na starosti tri slovenčinárky nížanskej školy: Zuzana Bánová, Csilla Mezeiová a Zuzana Kučerová. V predbežnom štádiu organizovania každá slovenská národnostná škôlka a škola v župe e-mailom obdržala výzvu. Prihlásilo sa vyše 115 detí zo škôl v Alkári, Gute, Teranoch, Níži a z materských škôl v Teranoch a hostiteľskej obci. Deti z Agárdu a Horných Petian sa kvôli ochoreniam nemohli zúčastniť. Po otvorení v Kultúrnom dome sa skupiny mali predstaviť a potom riešiť krížovku zameranú na zvieratá z blízkeho okolia a na ich mláďatá. Deti potešil humorný pirát, ktorý vystúpil so zábavným animačným programom. Jack Špenát ich naučil aj skladať balóniky do rôznych figúrok. Po programe sa chasa rozdelila na dve skupiny. Školáci sa premiestnili do parku, kde už stála vedomostná-športová dráha. Na každej zastávke boli dva typy úloh, jedna teoretická a jedna pohybová. Prvá sa venovala témam, ktoré žiaci poznajú z hodín slovenskej vzdelanosti: známe osobnosti, slovenské národnostné obce, ľudové piesne, tradície a stravovanie. Kým si žiaci zmerali svoje vedomosti a šikovnosť na piatich miestach, škôlkari tvorili v Kultúrnom dome. Pod vedením učiteliek vyrábali motýle a záložky do kníh.

Po obede nasledovalo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie darčekov. Predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Níži sa pochválila, že sa jej na internete podarilo nájsť viacjazyčné spoločenské hry. Tie darovala zúčastneným školám a škôlkam. Z. Kučerová poznamenala, že stretnutie nikdy nebolo a ani dnes nie je súťažou v pravom zmysle slova. Jeho hlavným cieľom je, aby sa deti so slovenských národnostných škôl a škôlok navzájom spoznali, skamarátili a dobre sa zabavili. Podľa ohlasov sa to aj tento rok podarilo splniť na výbornú. „Ďakujeme Slovenskej národnostnej samospráve Novohradskej župy za podporu, a učiteľkám, dekoratérom, pomocníkom a tým, ktorí prekážkovú dráhu pripravili a viedli za pomoc. Vďaka patrí pracovníkom kuchyne i zvukárovi,” poďakovala sa Z. Kučerová. Predsedníčka sa s prítomnými rozlúčila s prianím úspešného ukončenia školského roka a príjemných letných prázdnin.

(ar)

Foto: Luca Kokovai