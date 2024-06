75-ročná slovenská škola v Slovenskom Komlóši

Uverejnené: sobota, 01. jún 2024, 05:35

Slovenský Komlóš oslávil 25. mája 75. výročie založenia Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a materskej školy. Na oslavu tohto krásneho jubilea pripravili organizátori celodenný program. Podujatie sa začalo ráno odhalením pamätnej tabule na stene v aule školy.

Umiestnením pamätných tabúľ si súčasníci uctia pamiatku učiteľov, riaditeľov a bývalých žiakov, ktorí pre túto inštitúciu a pre komlóšskych a dolnozemských Slovákov veľa urobili. V tomto roku na stene osobností pribudol portrét bývalej riaditeľky školy Gabriely Marikovej Fülöpovej. Následne otvorili výstavu fotografií, ktorá mapuje históriu školy za trištvrte storočia jej existencie.

Druhá časť podujatia sa začala popoludní v nedávno obnovenom a odovzdanom Osvetovom stredisku J. G. Tajovského. Program otvorila riaditeľka školy Mariana Bajczerová Melegová. „Je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem stáť a spomínať na históriu tejto inštitúcie, ktorá aj mňa pred 40 rokmi pustila do života, spolu s mojimi 17 spolužiakmi. Mnohí tento deň spomíname na svoje školské roky, na príjemné zážitky, na pedagógov, ktorí nás obohatili novými vedomosťami a ľudskými hodnotami pre život. Je to deň spomienok a najmä deň vďaky.“ Riaditeľka dodala, že tento školský rok prebieha v duchu jubilea. Vážia si, že majú úspešných absolventov a vidia, že majú výborných žiakov. „História našej školy sa začala pred 75 rokmi. Počas uplynulých desaťročí sa uskutočnili veľké zmeny, ale základné hodnoty pretrvali: vzdelávať, zachovávať slovenský jazyk a kultúru a tradície našich predkov a odovzdávať ich ďalším pokoleniam.“

Riaditeľka školy spomenula tých, ktorí urobili zo vzdelávacej inštitúcie pre žiakov zdroj vedomostí, pilier zachovania miestnej slovenskej komunity a zároveň druhý domov, bývalého riaditeľa Mateja Lugosiho, učiteľku a zakladateľku tanečného súboru Komlóš Annu Medovarskú, a riaditeľky Annu Lehoczkú a G. Marikovú Fülöpovú. Poďakovala aj tým, ktorí v súčasnosti pracujú pre svojich žiakov, pre školu a všetkým, ktorí podporujú túto inštitúciu.

Kyticu odovzdala žiačke v roku 1949 prvého ročníka školy Anne Molnárovej. Kytičku kvetov dostala aj Zuzana Lauková ako poďakovanie za jej obetavú prácu vo funkcii riaditeľky a za neúnavnú pomoc až do dnešného dňa.

O svoje spomienky a zážitky sa s prítomnými podelila aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková: „Ako absolventi tejto školy sme si všetci odniesli pocit rodinného tepla, atmosféry, ktorá nás sprevádzala počas nášho celého detstva. Pre túto školu bolo príznačné, že kým deti z druhej školy behali vonku po ulici, alebo sa hrali, my sme sa vždy vrátili do školy a usilovne sme chodili do speváckeho zboru, do tanečného súboru, alebo iných kultúrnych skupín. Teraz si uvedomujeme, že práve to bolo to, čo sme od tejto školy dostali navyše, popri ľudských hodnotách, ktoré determinovali náš osobný a možno aj profesionálny život.“ Dodala, že naša doba je dobou zmien. Škola je pripravená na nové výzvy. Dôležité je však zachovávať jej tradície a rodičia tento prístup odmeňujú tým, že svoje deti zapisujú do tejto inštitúcie, čo dáva nádej, že slovenská škola bude oslavovať ešte mnoho jubileí. Tak uzavrela predsedníčka svoj prejav, a následne odovzdala riaditeľke školy pamätný list a spolu s predsedom Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM Michalom Lásikom spoločenské hry pre deti.

Starosta mesta Zoltán Zsura neprišiel s prázdnymi rukami, priniesol darčeky a povedal, že 75 rokov dalo Komlóšanom veľa zážitkov. Všetky sú v dušiach divákov. „Táto škola je zárukou zachovania našej dvojjazyčnosti a slovenskosti a jej odovzdania našim potomkom. Teší ma, že je aj dnes veľmi obľúbená.“ Na jubilejných oslavách Komlóšanov sa zúčastnil aj primátor mesta Jelšava Milan Kolesár a riaditeľka tamojšej základnej školy Andrea Houšková. M. Kolesár povedal, že radi prišli, keďže do Komlóša chodia už 26 rokov. Školy oboch miest sa zúčastnili spoločne programu Erasmus+, ale mali aj iné spoločné projekty. „Dúfam, že naša spolupráca bude pokračovať, že sa vašej škole bude dariť vychovávať ďalších 75 rokov kvalitných žiakov pre vašu spoločnosť, pre vaše mesto a bude zachovávať kultúrnu identitu a živiť hlboké korene slovenskosti na Dolnej zemi.“ Čestný občan Slovenského Komlóša a bývalý primátor mesta Galanta Peter Paška vo svojom príhovore spomenul svoju prvú návštevu v Komlóši, keď venoval 1 milión forintov na fungovanie školy a dodal, že aj teraz ponúka ďalší milión a spolu s poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica Eduardom Chmelárom, ktorý bol tiež prítomný na podujatí, pracujú na projekte, ktorým školu podporí aj slovenská vláda.

Škola vydala aj pamätnicu o uplynulých 75 rokoch svojej existencie. Je to rozšírená publikácia, ktorá vznikla pri príležitosti 60. výročia založenia školy a redigoval ju Juraj Szincsok. Novú publikáciu pokrstil bývalý riaditeľ békeščabianskej slovenskej školy, tiež odchovanec jubilantky Ján Chlebnický. Preplnenému hľadisku osvetového strediska sa na záver predstavili všetky vekové kategórie a záujmové krúžky žiakov komlóšskej slovenskej školy.

Večer na obrovskej stretávke v telocvični školy viac ako 300 ľudí strávilo hodiny pri spoločnej večeri a spomienkach ako jedna veľká rodina.

