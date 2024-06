Talenty sa opäť stretli v Šáre

Uverejnené: piatok, 07. jún 2024, 10:52

Po dvoch regionálnych kolách, v Sarvaši a Budapešti, sa 31. mája v Dabaši-Šáre konala celoštátna súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Slovenské spievanky a veršovačky. V Šáranskom pútnickom dome a osvetovom stredisku sa zišlo vyše 100 detí.

Súťažiaci prišli z Békešskej Čaby, Slovenského Komlóša, Kétšoproňu, Čabačúdu, Kondoroša, Sarvaša, Budapešti, Mlynkov, Santova, Čívu, Čemeru, Veľkého Bánhedešu, Níže, Malej Tarče, Alkáru, Dabaša, Tatabáne-Bánhidy a Novej Huty. Medzi prítomnými boli vzácni hostia z rôznych organizácií, z Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, slovenských národnostných samospráv a učitelia a rodičia súťažiacich spevákov a recitátorov.

Tradičná kultúra nestráca na hodnote

Slávnostné otvorenie 28. ročníka moderoval Tomáš Nagy. Riaditeľ Základnej školy Františka Rákócziho II. v Dabaši-Šáre zdôraznil, že táto súťaž dokazuje, že Maďarsko má svoje slovenské talenty. „Vidieť tu toľko mladých ľudí, ktorí sa nadšene venujú spevu slovenských ľudových piesní, recitovaniu poézie, či prednesu prózy, je pre nás všetkých veľkou radosťou a nádejou do budúcnosti. Vaša práca a oddanosť ku kultúre predkov je príkladom. Ukazujete nám, že aj v dnešnom rýchle sa meniacom svete má tradičná kultúra svoje miesto a hodnotu. Dnešná súťaž nie je len o zápolení a oceneniach. Je príležitosťou pre všetkých, aby sa navzájom inšpirovali, podelili sa o svoje skúsenosti a vytvárali nové priateľstvá. Pre pedagógov je možnosťou tešiť sa z výsledkov svojej práce a rodičia môžu prežívať hrdosť na svoje ratolesti, ktoré s nadšením a oddanosťou prezentujú slovenské umenie,” dodal T. Nagy.

Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine

Hlavná organizátorka súťaže, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková vo svojom príhovore vyzdvihla, že tieto stretnutia sú známe najmä svojou rodinnou atmosférou. „Rodina je spolu aj keď smúti, aj keď sa teší. My sa, chvalabohu, stretávame veľakrát vtedy, keď sa radujeme. Tak je tomu aj teraz. Z úprimného srdca sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní,” ďakovala predsedníčka najstaršej a najpočetnejšej občianskej organizácie Slovákov v Maďarsku.

„Písal sa rok 1997 keď sme začínali Spievanky a veršovačky a Danka (Onodiová – pozn. red.) je odvtedy v porote. V blízkej budúcnosti bude mať sviatok a keď sa zíde rodina a priatelia, tak si gratulujú. My ti chceme teraz všetci, veršovačkári i spievankári, zagratulovať,” hovorila predsedníčka ZSM a odovzdala oslávenkyni keramické srdiečko. Následne celá sála zaspievala narodeninovú pesničku Veľa šťastia zdravia. R. Egyedová Baráneková však mala v talóne ďalšie prekvapenie. „V sobotu sa naša dlhoročná porotkyňa Anna Komjáthiová vydala. My jej chceme zagratulovať keramickou podkovičkou s ďatelinkou a svadobnou piesňou v podaní Stanislavy Zvarovej.“ Autorkou všetkých darčekov z keramiky je Danka Bakšová z Hrnčiarskych Zalužian.

Osvedčená porota mala čo robiť

Po príhovoroch nasledovala súťaž. Veršovačky prebiehali v dvoch miestnostiach. V jednej porote sedeli D. Onodiová a Anett Osztroluczká, v druhej Mária Ambrušová a Iveta Balogová. Spievanky sa konali vo veľkej sále Pútnického domu a osvetového strediska. V porotcovskom kresle sedeli Zuzana Hollósyová, Milina Sklabinská, S. Zvarová, Lucia Zvarová a A. Komjáthiová.

Kým súťažiaci a sprevádzajúci dospelí obedovali, porotkyne si lámali hlavy, koho vystúpenie si zaslúži uznanie za veľmi dobrý a za mimoriadny výkon.

Súťaženie posilní človeka

Po dlhom prehodnocovaní a vyhodnocovaní prišla tá najočakávanejšia časť dňa, vyhlásenie výsledkov. V úvode R. Egyedová Baráneková upriamila pozornosť prítomných na to, že vo veľkej sále sa zišli tí najlepší z dvoch regionálnych kôl. Spomenula, že z 300 súťažiacich sa do celoštátneho kola dostalo 110 detí, teda každé tretie. Poznamenala, že podstatou Spievaniek a veršovačiek je, aby súťažiaci cítili lásku alebo nejaký vzťah k slovenskému jazyku, k slovenskej poézií a slovenským ľudovým piesňam. Zdôraznila, že predkovia zachovávali krásne tradície vyše 300 rokov, teraz je na mládeži, aby ich niesla ďalej. Prítomných pozdravil aj primátor mesta Dabaš. Zoltán Kőszegi vyjadril radosť z toho, že Dabaš-Šára opäť môže byť hostiteľom podujatia. „Iste vidíte, že za tie roky, čo chodíte k nám, sa každý rok rozvíjame, čím chceme zachovať náš slovenský jazyk, tradície a podať ich ďalej nasledujúcej generácii. Prednedávnom sme otvorili výstavu krojovaným bábik v slovenskom dvore. Pokladáme za dôležité, aby sme vedeli ukázať aj iným záujemcov slovenskú kultúru, tradície, aby si slovenskú národnosť v Maďarsku ctili a cenili, čo posilňuje i našu dušu a sebaúctu,” povedal Z. Kőszegi. Dodal, že je dôležité aby sa mládež čo najviac rozprávala po slovensky. Keď sa cez jazyk vie jedinec dorozumieť a stane sa pre neho každodenným, bude bohatší. „Prajem si, aby sa Slováci v Maďarsku vždy cítili doma v tejto krajine, aby si v Karpatskej kotline rôzne národnosti a kultúry ctili toho druhého, aby nežili len tak vedľa seba, ale v láske a úcte k tomu druhému. Tomuto ste v nasledujúcich desaťročiach zálohou vy, keď budete hrdí na svoj slovenský pôvod, slovenskosť. Keď budete hrdo používať slovenský jazyk, tak si získate úctu,“ zakončil svoj príhovor primátor mesta. Ako posledný sa obecenstvu prihovoril slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik. „Vidíme pred sebou svoju budúcnosť, keďže ste mladí a ešte mladší. Zaspomínal som si, kedy som ja stál na javisku a recitoval prvýkrát. V tom období ešte neboli takéto celoštátne programy. Chodil som do školy v Kétšoproni v Békešskej župe a tam ma moja bývalá učiteľka slovenčiny Piroška Majerníková poverila, aby som zarecitoval báseň na Deň matiek. Dodnes si pamätám prvý sloh. Keď sa v tomto veku naučíte vystupovať na javisku, zvládnuť trému, pomôže vám to aj pri zvládaní života. Na mnohých z vás bolo vidieť, že nevystupujete po prvýkrát, vedeli ste sa pozerať na porotu, správať sa, stáť a to vám určite pomôže v živote, ako to pomohlo aj mne. Čo robíte je osožné pre vás i pre nás. Pridávajte k tým 300 rokom, aby tento život slovenskej národnosti v Maďarsku mohol pokračovať,“ dodal.

Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa

V 1. a 4. kategórii Veršovačiek vyhlásila výsledky D. Onodiová. Z tých najmladších za veľmi dobrý výkon bol odmenený Peter Balás zo Sarvaša. Diplom za mimoriadny výkon získal Bernát Bánlaki z Budapešti a cenu Domoviny Katarína Sélleiová z Kondoroša. V 4. kategórii za veľmi dobrý výkon boli odmenení Rafael Liska z Budapešti, Hanna Cserenyeczová a Orsolya Kovácsová z Békešskej Čaby. Cenu za mimoriadny výkon a cenu Domoviny získala Hanna Krajcsoviczová z Békešskej Čaby.

V 3. kategórii dostali cenu za vynikajúci výkon Nóra Csataiová zo Sarvaša a Anna Patakiová z Békešskej Čaby. Diplom za mimoriadny výkon získala Novohuťanka Csenge Szepesiová.

Víťazov 2. a 3. kategórie Veršovačiek vyhlásila M. Ambrušová. Za veľmi dobrý výkon boli odmenené Vanda Emma Királyová z Budapešti a Borka Baranyaiová zo Santova, a za mimoriadny výkon Máté Rusznák zo Slovenského Komlóša. V 3. kategórii za veľmi dobrý výkon diplom získali Zsombor Balog z Dabaša a Brúnó Bánlaki z Budapešti. Bianka Nagyová zo Slovenského Komlóša si odniesla cenu za mimoriadny výkon, cenu Domoviny Balázs Pintér z Novej Huty.

Výsledky Spievaniek vyhlásili M. Sklabinská a S. Zvarová. V 1. kategórii diplom za veľmi dobrý výkon získala Luca Erdélyiová z Alkáru a za mimoriadny výkon Dominik Új z Veľkého Bánhedešu. V druhej kategórii bola odmenená za veľmi dobrý výkon Villő Gáspárová z Mlynkov a za mimoriadny výkon Maja Beliczová z Čemeru.

Zo speváckych skupín cenu za veľmi dobrý výkon získala skupina z Mlynkov a diplom za mimoriadny výkon spevácka skupina Malé škovránky z Čabačúdu.

V 3. kategórii cenu za veľmi dobrý výkon prevzala skupina z Níže. Cenu jej spevákom odovzdal predseda Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy Ferdinand Egyed. Za veľmi dobrý výkon bola odmenená spevácka skupina Sarvaš zo Sarvaša. Diplom za mimoriadny výkon si odniesla Detská citarová skupina Zornička z Kétšoproňu. Cenu Gizely Molnárovej prevzala spevácka skupina z Bukových Hôr a cenu Domoviny duo Luca a Lilli Lengyelové zo Slovenského Komlóša a Hanna Krajcsoviczová z Békešskej Čaby, ktorú M. Sklabinská pozvala na festival slovenských ľudových piesní, ktorý sa koná v Srbsku. Nikto z prítomných však neobišiel naprázdno. Každý účastník celoštátneho kola Spievaniek a veršovačiek dostal malý darček od Kabinetu parlamentného hovorcu Slovákov v Maďarsku. Po vyhlásení výsledkov nasledoval galaprogram, v ktorom vystúpili súťažiaci, ktorí získali cenu za mimoriadny výkon.

Spievanky a veršovačky boli opäť svedectvom toho, že v slovenských národnostných školách v Maďarsku je veľa talentov. Môžem potvrdiť, že zápolenie bolo vyrovnané, a ocenení právom skončili na miestach udelených porotou. Podujatie prebiehalo v naozajstnej rodinnej nálade a na tvárach všetkých účastníkov bolo vidieť radosť zo spoločného stretnutia.

Podujatie Zväzu Slovákov v Maďarsku a Šárskej slovenskej samosprávy podporili Správa fondov Gábora Bethlena, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Slovenská redakcia MTVA, Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy, Slovenská národnostná samospráva Peštianskej župy, Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku a Kancelária parlamentného hovorcu Slovákov v Maďarsku.

Foto: Imrich Fuhl

