Čo má spoločné Jášč a Trebichava?

Odpoveď je ľahká: priateľov. Žiaci základnej školy v Jášči, kde sa učia aj slovenský jazyk, dostali pozvanie k priateľom do Trebichavy. Dvadsaťdva tých, ktorí sa počas uplynulého školského roka zaslúžili o dobré meno školy v slovenských súťažiach – tancovali, recitovali, vyhrávali súťaže a aktívne sa zapájali do národnostného života obce, si mohlo vyskúšať svoje jazykové znalosti priamo na Slovensku.

Zájazd za odmenu sa konal 6. a 7. júna. Deti odprevadili učiteľky Viktória Gerstmárová Ecseriová a Viktória Pálová. 22 osôb je na mikrobus veľa a na autobus zas málo. Preto odcestovali na zájazd z Bakoňského pohoria dvomi mikrobusmi – jeden poskytla úspešným žiakom z Jášču Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a šoféroval ho Árpád Pintér. Za volant druhého si sadol jeden z rodičov, Ján Szabó. Ako pre Ľudové noviny povedala slovenčinárka Viktória Gerstmárová Ecseriová: „Cestou si výletníci prezreli centrum mesta Nitra. Na druhý deň sme sa vybrali na Trenčiansky hrad. Pri Fontáne lásky si všetci niečo zapriali. Potom sme navštívili výstavy na hrade. Samozrejme, každý poznal srdcelomný milostný príbeh Omara a Fatimy. Okrem hier boli žiaci pozvaní do kvízovej súťaže – kde museli odpovedať na rôzne otázky o Slovensku, Trebichave, Nitre a Trenčíne. Cestovatelia sú skúsení riešitelia rôznych súťažných úloh, nie náhodou zabojovali úspešne na rôznych vedomostných súťažiach. Preto môžem povedať, že aj na kvízové otázky sa chytili bez dlhého rozmýšľania. Vyslúžili si odmenu, ktorú do kvízu poskytol vo forme krásnych darčekov Spolok Slovákov v Bakoni. Podporila nás aj Slovenská samospráva Jášču.

Naši hostitelia sú naši starí známi a nie je to prvýkrát, čo sme ich navštívili. Blažej Práznovský s manželkou Aničkou nás privítali vo svojom rekreačnom dome v Trebichave, v obci s 36 obyvateľmi v okrese Bánovce nad Bebravou v Trenčianskom kraji. Deťom sa tam páčilo, veľa sa hrali, vyskúšali si biliard, turistiku, bicyklovanie a dokonca aj kúpanie vo vírivke. (Aby aj čitatelia Ľudových novín videli, na akom super mieste boli žiaci školy v Jášči na konci článku si môžete pozrieť video chaty Práznovských.) Na oplátku za pohostenie predviedli deti hostiteľom kultúrny program – recitovali a spievali. Bola to pre ne vynikajúca príležitosť precvičiť si slovenský jazyk v slovenskom prostredí, kde nikto nehovorí po maďarsky. Som neskutočne vďačná našim podporovateľom, celoštátnej slovenskej samospráve za autobus a šoféra Árpiho, i za profesionalitu Jána Szabóa, tiež Spolku Slovákov v Bakoni ako aj Slovenskej samospráve v Jášči, veď bez nich by sa poznávací zájazd nemohol uskutočniť. Samozrejme, veľká vďaka patrí manželom Práznovským,“ dodala Viktória Gerstmárová Ecseriová v mene šťastných cestovateľov, ktorí budú vďačne spomínať na nádherné zážitky z Trebichavy. Určite nielen do konca letných prázdnin.

